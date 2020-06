Nadzorne aplikacije: Radnicima se čini da ih prate, šefovima da motiviraju

Jesu li priče o ljudskim pravima zbog čijeg kršenja upravo 'gori' SAD zablude onih koji se najviše zaklinju u njih? Dok prosvjednici marširaju Amerikom usput rušeći spomeničke tragove povijesti koje je rulja proglasila odgovornima za nešto što se događalo prije pola tisućljeća i tražeći pravo na ljudsko pravo unatrag u vrijeme kad demokracije, a ni Opće deklaracije o ljudskim pravima nije bilo, organizatori tih prosvjeda nisu su se ni oglasili nakon najave uvođenja mobilne namjenske i (zasad) dragovoljne aplikacije za praćenje osoba tijekom pandemije koronavirusa. Istina, poneka je civilna udruga tiho prosvjedovala protiv privremenog ograničavanja jednog od osnovnih ljudskih prava – slobode kretanja u vrijeme pandemije, ali nitko se još nije oglasio o tome krše li ljudska prava tvrtke koje preko aplikacija i softvera prate svaki korak zaposlenika.

Mnogo je takvih uhodničkih programa, neke su ih tvrtke same proizvele po vlastitoj mjeri i ne namjeravaju ih prodavati, a druge ih proizvode za tržište poput tvrtki Avus, Datalab i nekih drugih. Riječ je o općeprihvaćenom trendu praćenja učinka zaposlenika i njihovih kontakata te raznih drugih podataka vezanih uz poslovne procese... Na temelju tako prikupljenih podataka nadređeni odlučuju o razvoju karijere ili otkazu zaposleniku.

U realnom vremenu

No na stranu priču o ljudskim pravima, riječ je o programima koji pribavljaju i ostale ključne podatke u realnom vremenu te višestruko koriste stabilnosti i napretku poslovanja, od čega u konačnici korist imaju i poslodavci i zaposleni. Primjerice, u tvrtki Avus, koja se bavi poslovnim edukacijama i pomaže zaposlenicima i tvrtkama u rastu i razvoju, uvidjeli su da postoji veliki prostor za razvoj u području sustavnog praćenja prodaje u tvrtkama s jedne strane, a s druge strane što objektivnijeg nagrađivanja zaposlenika. Ideju i znanje o tome kako bi to trebalo izgledati pretvorili su u informatički kôd te kreirali dvije aplikacije Prodajni kompas i HR aplikaciju HR sustav učinka.



Prodajni kompas namijenjen je manjim i srednjim tvrtkama u B2B prodaji, primjerice tvrtkama koje zapošljavaju do dvadesetak prodajnih predstavnika, a nemaju ljudi i vremena da bi sebi mogle priuštiti neku od svjetski poznatih aplikacija koje se nude na tržištima, a koje iziskuju cijele timove za podršku u primjeni.



– Ova aplikacija korisnicima omogućava efikasnije vođenje prodajnog procesa, od planiranja do zaključivanja prodaje, što bolje motivira prodajno osoblje, ali i identificira one koji nisu možda toliko dobri u prodaji koliko u osobnoj promociji, a što u konačnici dovodi do rasta prodaje, smanjenja troškova i povećanja profitabilnosti. Aplikacijom Prodajni kompas korisnici dobivaju '3 u 1': CRM, Pipeline i analizu rezultata prodaje u odnosu na plan i sve to na razini prodajnog predstavnika, regije ili cijele tvrtke, odnosno prodajnog tima – kaže Asja Lajtman Bosilj, vlasnica i direktorica Avusa.

Jednostavno i intuitivno

Druga Avusova aplikacija HR sustav učinka namijenjena je manjim i srednjim tvrtkama koje žele postaviti transparentan, poticajan i razvojan sustav učinka i nagrađivanja zaposlenika. Uz aplikaciju, savjetovanjem se može postaviti i sustav kompetencija za sva ili pojedina radna mjesta, a ako taj sustav ne postoji izraditi procjenu kompetencije svih ili pojedinih zaposlenika te njihovu usklađenost sa željama za određeno radno mjesto prema potrebi tvrtke.



Prema riječima Lajtman, aplikacije su nastale kao rezultat dvadesetogodišnjeg iskustva u prodaji, vođenju prodajnih timova te praćenju učinka zaposlenika i njihovom nagrađivanju i razvoju. Cilj im je da mnoštvo Excel tablica za kreiranje planova, praćenje prodaje i učinka u kojima se ljudi često pogube bude zamijenjeno alatom koji je pregledan, transparentan te uvijek dostupan i pri ruci korisnicima koji ga trebaju u datom trenutku bilo na PC-ju, tabletu ili mobitelu.



Lajtman Bosilj ističe da se gotovo sve industrije mogu koristiti objema Avusovima aplikacijama, a trenutačno se njima koriste tvrtke koje se bave prodajom, proizvodnjom, veleprodajom, ljekarne te druge djelatnosti. Prilikom razvoja aplikacija cilj bio je da njihovo korištenje bude posve pojednostavnjeno i intuitivno kako se ne bi trebalo trošiti sate i dane na obuku korisnika.

U skladu s potrebama

Za svaku od aplikacija kreirane su upute o korištenju u pisanom obliku i u obliku kratkih videoklipova pomoću kojih svaki korisnik samostalno može naučiti kako i na koji se način koristiti aplikacijama i unositi podatke. Osim toga, uz odabir odgovarajućeg paketa, korisnici imaju i mogućnost korištenja ekspertiza i savjetovanja u kreiranju strategija prodaje, prodajnih planova, segmentacije kupaca, smart osobnih ciljeva i implementaciji HR sustava učinka usklađenih s potrebama tvrtke.

– Upravo to čini jednu od osnovnih razlika koja naše aplikacije čini drukčijim od ostalih, iza njih stoje ljudi s imenom i prezimenom koji daju podršku korisnicima i koji zajedno s njima mogu raditi na njihovu daljnjem razvoju i unaprjeđenju, pa čak i na izdvajanju aplikacija za pojedine korisnike i daljnjem razvoju sukladno njihovom sustavu tj. preferencijama i potrebama – objašnjava Lajtman.

Cijene aplikacija ovise o broju korisnika i paketu, odnosno razini usluge koju korisnici odaberu te su maksimalno prilagođene manjim i srednjim tvrtkama kako bi si ih mogli priuštiti gotovo svi korisnici i tvrtke.

Na kraju 'jedan na jedan'

Vlastitu aplikaciju Performance Management upotrebljava tvrtka GlobalLogic, a razvijena je za interne potrebe unutar kompanijske društvene mreže (GLoballogic Social Collaboration Platform) GLO. Razvili su je stručnjaci GlobalLogica radi praćenja poslovnog procesa unutar tvrtke i nije komercijalni proizvod. Aplikacija je orijentirana na postignuća, prednosti i snagu te daljnji razvoj, a namjena joj je praćenje učinkovitosti i razvoja zaposlenika te njihovih postignuća. Funkcionira vrlo jednostavno – zaposlenik radi, a menadžer ocjenjuje. Jednom na godinu obavlja se usuglašavanje ocjena na razini cijele tvrtke, što završava razgovorom ‘jedan na jedan’.



– S obzirom na to da GlobaLogic nudi usluge product engineeringa i posluje na izrazito dinamičnom tržištu razvoja softvera i to u brojnim industrijama od automobilske, medijske, telekomunikacija, zdravstva do teške industrije, izrazito je važno imati dostupnost ključnim informacijama o svakome zaposleniku u svakom trenutku. Naime, kako se otvaraju novi projekti bitno je znati koje kompetencije i vještine posjeduje određeni zaposlenik, na kojim je projektima iz industrije već radio, kakav mu je status projekata, ocjene od strane menadžera i ostalo – napominje Vladimir Kosanović, direktor GlobalLogica Hrvatska.

Bez obzira na veličinu

Program Pantheon tvrtke Datalab, najvećeg proizvođača poslovno-informacijskog sustava u Jugoistočnoj Europi –​ ERP-a Pantheon, više je od aplikacije, a namijenjen je vođenju i upravljanju poslovanjem, digitalizaciji i optimizaciji svih poslovnih procesa u tvrtki.



– Uvođenje ERP-a Pantheon omogućava integraciju svih funkcija unutar tvrtke, standardizaciju poslovnih procesa, smanjenje troškova, automatizaciju manualnih zadataka, veću produktivnost i bolju konkurentnost na tržištu. Njime se ubrzava prijenos znanja i radnih naloga unutar tvrtke, dobiva uvid u obavljen posao, kontroliraju podaci i obavijesti, a otvoren je za razne nadogradnje. Uvođenje Pantheona vrlo brzo rezultira vidljivim i mjerljivim poboljšanjem profitabilnosti tvrtki i njihove tržišne pozicije – ističe Goran Težak, direktor Datalab HR-a.



Prema njegovim riječima, Pantheon pruža cjelovitu informacijsku podršku bez obzira na veličinu i djelatnost poslovanja. Širok spektar funkcionalnosti omogućava da se sustavom koriste svi tvrtkini zaposlenici. U ponudi je više inačica, čime je korištenje toga softvera omogućeno i startupovima, srednjim i velikim tvrtkama s naprednim poslovanjem. Pantheon je otvoreni sustav predviđen za poslovanje tvrtki, obrta, neprofitnih organizacija, a moguće ga je prilagoditi, nadograditi i povezati s gotovo svim djelatnostima prema njihovim poslovnim procesima. Upotrebljavaju ga trgovina, proizvodnja, uslužne djelatnosti, računovodstva, građevinska djelatnost, državne institucije i javne ustanove, a Pantheon omogućava širok raspon funkcionalnosti za tvrtke svih veličina i njihove raznolike potrebe. Cijena programa ovisi o razini potrebne licencije te popratnih usluga podrške poput personalizacije programa, dodatnog programiranja, razine podrške i konzultantskih sati.

Važno ažuriranje

S obzirom na to da podaci prikupljeni tim programima nisu za svačije oči treba ih zaštititi od hakiranja. Kako to učiniti objašnjava Svan Hlača, stručnjak za sigurnost iz CARNET-ova Nacionalnog CERT-a. Hlača ističe da prilikom povezivanja različitih uređaja na jedan servis treba ih zaštititi odgovarajućim sigurnosnim mehanizmima.



– Danas kad upotrebljavamo mnogo aplikacija na više različitih uređaja, važno je da svaki uređaj bude siguran jer kompromitacijom jednog, narušavamo sigurnost svih ostalih. Nažalost, univerzalna zaštita za sve vrste uređaja ne postoji. Postizanje visoke razine sigurnosti zahtijeva od korisnika pripremu, informiranje te stalni rad jer u svakodnevnom promjenjivom svijetu digitalnih uređaja, usluga i servisa ono što je jučer bilo sigurno danas više nije – objašnjava Hlača ističući kako postoji više različitih metoda detekcije zlonamjernih sadržaja, a trenutačno najzastupljenija temelji se na usporedbi potencijalno kompromitiranih datoteka s katalogom zlonamjernih sadržaja.



– Suvremeni programi za zaštitu dobri su onoliko koliko su ažurirani njihovi popisi zlonamjernog sadržaja. Danas, kad postoji niz sigurnosnih rješenja, odrediti najbolje rješenje za svaku vrstu korisnika gotovo je nemoguće. Mnoga od tih rješenja besplatna su te nude temeljnu zaštitu koja je prosječnom korisniku, uz odgovorno korištenje računala, potpuno dovoljna za, uvjetno rečeno, siguran rad – kaže Hlača naglašavajući da uspješnost otkrivanja zlonamjernog sadržaja ovisi o redovitom ažuriranju sigurnosnog rješenja te nadopunjavanju kataloga poznatih zlonamjernih sadržaja novim unosima.