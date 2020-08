[VIDEO] Nakon 11 godina i umirovljenja space shuttlea američka letjelica vratila astronaute iz svemira

Astronauti Bob Behnken (50) i Doug Hurley (53) prošlu su nedjelju iskusili povratak sa svemirske postaje ISS u SpaceX-ovoj letjelici Dragon gdje su proveli oko mjesec dana.

To je, mogli bi se reći, i povijesni događaj jer se nakon skoro četiri desetljeća jedna posada ponovno spustila u more. To su posljednji put učinili astronauti NASA-e Tom Stafford, Vance Brand i Deke Slayton u srpnju 1975. godine.



Također, ovo je za Amerikance veoma značajno putovanje jer nakon 2011. i umirovljenja space shuttlea nisu imali letjelicu američke proizvodnje koju su mogli lansirati s vlastitog tla. Zbog toga su plaćali milijune Rusima kako bi za prijevoz koristili njihove rakete Sojuz. Sada je NASA prepustila prijevoz astronauta na i iz ISS-a privatnim tvrtkama SpaceX i Boeing.

---Na posljednjoj misiji shuttlea 2011. američki astronauti ostavili su na ISS-u američku zastavu s namjerom da je vrati posada koja to prva učini na američkoj letjelici, a sada, devet godina kasnije astronauti Hurley i Behnken su to i učinili.Kapsula Crew Dragon s NASA-inim astronautima srušila se s obale Pensacole na Floridi, a sada su ova dva astronauta prepričala kako je sve izgledalo iz njihove perspektive. Prvo su kazali da je sve prošlo prema očekivanjima te da je SpaceX-ova- Dok smo se spuštali kroz atmosferu osobno sam bio iznenađen kako se sve odvijalo. Činilo se da je prošlo nekoliko minuta do dovršetka izgaranja, a već smo mogli pogledati kroz prozore i vidjeti kako jurimo pokraj oblaka - kazao je Hurley na konferenciji za novinare u svemirskom centru Johnson u Houstonu.- Kad smo se još malo spustili u atmosferu Dragon je stvarno oživio. Pokrenuli su se potisnici i usmjerio nas je na pravi put. Atmosfera je počela proizvoditi zvukove, mogli ste čuti vani tutnjavu i dok je letjelica uspostavljala kontrolu mogli ste to osjetiti na vlastitu tijelu – kazao je Behnken i dodao kako su se mogli osjetiti udarci i kotrljanje.---Dok se letjelica spuštala kroz atmosferu tutnjava je rasla i potisnici su se trajno uključili.- Čuo sam neke zvukove, ali nije zvučalo kao stroj nego kao životinja - kazao je Behnken.Tijekom povratka na Zemlju kapsula se morala odvojiti od trupa koji sadrži solarne panele i uređaje za toplinu. Behnken je kazao da je sve te faze odvajanja sve do otvaranja padobrana doživio kao udarce u leđa sjedalice bejzbol palicom. Kod odvajanja trupa bilo je blago ali je bio vrlo jaki trzaj kod otvaranja padobrana. Behnken je opisao i kako je osjetio vrućinu u kapsuli. S prolaskom kapsule kroz atmosferu trenje je palilo zaštitni omotač razvijajući temperaturu od gotovo 2000 stupnjeva Celzija dok je letjelica usporavala na brzinu od 563 kilometara na sat. Na toj brzini otvoreni su prvi padobrani što je naglo usporilo letjelicu koja je na kraju sletjela u more brzinom od 20-ak kilometara na sat.