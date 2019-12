Nek se bajka automatizacije ne pretvori u horor ekstravagancije

Umjetna pamet s računala proširila se na mobilne telefone, a sada kada je u pokretu, širi se kamo god stigne i mijenja sve, čak i naše domove. Tko ne bi želio buđenje uz blagu svjetlost pametne rasvjete koja u spavaćoj sobi poput zore rudi i postupno postaje sve blistavija. Biste li zaista imali nešto protiv da vam, umjesto vekerice ili radijske budilice, u vrijeme predviđeno za ustajanje nježnim glasom pametni asistent poželi dobro jutro, obavijesti vas o vremenskim prilikama, a onda vam stavi i energičnu glazbenu podlogu za koju pouzdano zna da vam je uz nju lakše ustati?

Ima toga još! Rolete se same dižu, prskalice za travu već su vaš vrt natopile vodom, grijanje se automatski upalilo da vam nije hladno kad napokon ustanete. Kad odete na posao, dovoljan je jedan pogled na pametni telefon za provjeru je li kuća zaključana i jedan potez da je odmah zaključate ako vam je taj banalni zadatak u žurbi promaknuo. To su samo neke od prednosti života u pametnoj kući. Naravno, tehnologija brzo grabi naprijed i pitanje je što zgrabiti kako bi kuća bila premija.

Kako opametiti dom

Jedan od najpopularnijih uređaja jest najmanji Amazonov pametni zvučnik Echo Dot. Treća generacija diči se kristalno jasnim zvučnim pojačanjem na 360 stupnjeva. U suradnji s vašim pametnim telefonom i uvijek spremnom pomoći Alexom, ovaj uređaj omogućuje glasovno upravljanje kućom.

Stotine povezanih uređaja kojima dirigirate glasom nisu nedostižan san. Amazon Echo Dot dostupan je za 235 kuna, a želite li premium zvuk i mogućnost razgovora s osobama u svakoj prostoriji u domu, Echo Plus dostupan je na Amazonovoj e-trgovini po cijeni od 1000 kuna. Pametne žarulje koje rade na glasovnu zapovijed, mogu mijenjati jačinu osvjetljenja i reagiraju na naredbe pametnog telefona čak i kada ste u inozemstvu i palite svjetlo kako bi se doimalo da vaš dom nije prazan, svakako su sljedeći korak.

Philips je, primjerice, osmislio žarulju koja može raditi dulje od 25.000 sati, što bi značilo da je se ne morate riješiti pune 23 godine i u sebi nosi raspon od 16 milijuna boja. Jedna takva žarulja Philips Hue stoji oko 350 kuna, a osnažena Hue Hubom daje mogućnosti koje smo opisali u savršenom buđenju u pametnoj kući. Tu su i automatizirano paljenje za 50 svjetala u kući i okućnici s posebnim postavkama za ugođaj kakav želite postići u svakoj prostoriji.

Senzori upozoravaju

Svaki pravi ljubitelj tehnologije ima videozvono na ulaznim vratima. Naravno, video je u visokoj rezoluciji, a noću se pale infracrvene kamere, tako da jasno vidite tko je s druge strane, a odgovoriti možete čak i ako niste u kući. Kamere se pale i na pokret. Ovakva zvona stoje oko 1350 kuna. PC magazine među najbolja videozvona uvrstio je August Doorbell Cam Pro, RemoBell, Ring Peephole, Ring Video Doorbell Pro i Nest Hello.

Sva su kompatibilna s Alexom, a s ostalim pametnim sustavima kako koji uređaj. Kad smo već na vratima, digitalna brava neizostavan je element pametne kuće.

Najčešći oblik pametne brave jest onaj s numeričkim kodom. Nadopunjuje ga se često sigurnosnim tokenom na kartici ili mobilnom telefonu. U posljednje su vrijeme sve popularnije biometrijske metode, a garaže i dvorišna vrata otvaraju se radiovalovima (RFID). Najpopularnije su digitalne brave u Hrvatskoj Yale, Orbita i Ojmar. U novije vrijeme sve se više u tom području nameće i Samsung. Cijena takvih brava kreće se između 2000 i 3000 kuna.

Za toplinu doma pobrinut će se pametni termostati koji pamte koje temperature volite i sami se gase kada niste u kući. I njima možete upravljati izdaleka. Popularni termostati Nest iznose oko 1500 kuna. Kad smo sredili ove osnove, možemo se posvetiti ‘cool’ dodacima. Primjerice, pričvrstite li u sušilicu za rublje uređaj SmartDry, dobit ćete upozorenje kada se roba osuši ili da još nije suha u slučaju da je program sušenja završio.



Za tu pametnu stvarčicu treba izdvojiti oko 350 kuna. Senzori pokreta upotrebljavaju se u kombinaciji sa svjetlima i kako bi se signaliziralo da je kupaonica zauzeta, ali možete programirati i da se pale svjetla kada vaše dijete usred noći ustane iz kreveta. Primjerice, senzor pokreta WyzeSense može se nabaviti već po 135 kuna, a radi integriran s IFTTT sustavom (If This, Then That). Koristi od takve stvarčice beskonačne su.



Njime možete nadzirati npr. ormarić za slatkiše, ali i dvorište. Senzore možete postaviti i kako bi vas alarmirali dogodi li se poplava. Njihova je cijena također oko 135 kuna. Ako volite raditi sa slušalicama na ušima, možete postaviti i svjetlosni alarm ako vam zvoni telefon ili vam netko kuca na vrata.

Svjetlosni signali

Život u automatiziranom domu sliči bajci, ali u svakoj bajci ima zlikovaca. U našem slučaju to su hakeri, a njihovo oružje u ovom su slučaju laseri, pa čak i džepne svjetiljke, svakako mnogo elegantniji alati za provalu u tuđi životni prostor od pajsera. Profinjeni lopovi mogu s udaljenosti od stotinjak metara uperiti svoje lasere u mikrofone pametnih asistenata kao što su Amazonova Alexa, Appleova Siri ili Google Home i preuzeti zapovjedništvo.



Nezgodno je što se sve lagodnosti koje vam njihova pamet pruža u tom slučaju usmjeruju protiv vas. Otključavanje ulaznih vrata nikad nije bilo jednostavnije, ali ni pokretanje pametnih automobila. Samo reci riječ i omogućit će ti virtualna asistentica tvoja. Neželjeni prodori još su lakši s obzirom na to da se sustavi za glasovne naredbe ne štite zaporkama i pinovima i naredba se odrađuje bez autentifikacije korisnika.



Čak ako se i traži PIN, najčešće nije postavljeno ograničenje na broj pokušaja. Sve su to zapravo upute kako se dodatno zaštititi. Uzmite na znanje da se svjetlosnim signalima može prodrijeti do vaše asistentice ili asistenta čak i iz druge zgrade. Svjetlo prodire kroz staklo, tako da svakako pripazite gdje ćete smjestiti virtualnog pomoćnika. Upravo o tome ovisi koliko ćete biti ranjivi u svom domu. Smjestite ga strateški, a možete isključiti i mikrofone. Zasad se ovakav način provale svodi na hakere koji testiraju sigurnost sustava, a vjerujemo kako će se ubrzo naći zakrpe i za ovaj tek otkriveni sigurnosni propust.