Nestašica čipova utjecat će na globalnu proizvodnju automobila

Nestašica čipova za automobile mogla bi utjecati na proizvodnju 672.000 lakih vozila širom svijeta u prvom tromjesečju a problemi bi se mogli protegnuti i na treće tromjesečje, procjenjuje konzultantska tvrtka IHS Markit.

Američki Ford Motor, japanski Toyota Motor i Nissan Motor i talijansko-američki Fiat Chrysler Automobiles smanjili su proizvodnju zbog nestašice čipova, a njemački Volkswagen je izvijestio da će ograničenja u opskrbi utjecati na proizvodnju u nekim pogonima u veljači.

- Budući da je uzrok tih ograničenja rezultat povećane potražnje OEM-a (glavnih proizvođača) i ograničene ponude poluvodiča, to se neće riješiti dok se one ne uravnoteže - rekao je viši glavni analitičar ADAS-a, Semiconductors and Components Phil Amsrud a prenio IHS Markit.

Nestašica će u prvom tromjesečju najteže pogoditi Kinu, gdje će utjecati na proizvodnju gotovo 250 000 automobila, prema procjeni IHS-u.

AutoForecast Solutions, koji prati planove proizvodnje, procijenio je u utorak da bi problemi s nabavom poluvodiča mogli utjecati na proizvodnju 964.000 vozila u 2021. godini.

U utorak je skupina 15 američkih senatora pozvala Bijelu kuću da surađuje s Kongresom na rješavanju problema globalne nestašice poluvodiča, napominje Reuters.