Nikad viđeno: Toyota istodobno predstavila čak 15 novih modela

Toyota je na predstavljanju svoje strategije za električna vozila napravila nešto do sada neviđeno u automobilističkom svijetu. Naime, istodobno je predstavila čak petnaest novih konceptnih vozila marki Toyota i Lexus. Tako veliko predstavljanje obuhvatilo je sve moguće vrste vozila, od malenih gradskih modela, limuzina, sportskih automobila, SUV-ova pa sve do pickupova. Naravno da se neki od novih modela temelje na postojećima, ali predstavljeno je i nekoliko potpuno novih, temeljenih na novoj arhitekturi e-TNGA, namijenjenoj električnim modelima. T

Toyotin šef Akio Toyoda na predstavljanju je nove modele svrstao u dvije kategorije: oni modeli koji smanjuju emisiju ugljika i električna vozila s neutralnom emisijom ugljika. Novi modeli 'voze' Toyotu prema realizaciji plana da do 2030. na tržište uvede trideset elektrificiranih i električnih modela i 3,5 milijuna prodanih primjeraka. Sličnu strategiju kroji i za Lexus, koji bi do 2030. trebao u svojoj gami imati samo električne modele te do 2035. godišnju prodaju od oko milijun primjeraka.

Kako bi postigla te ambiciozne ciljeve, Toyota se obvezala uložiti više od petnaest bilijuna eura u proizvodnju baterija od 2030., oko četiri milijarde više nego što su sugerirale prijašnje najave.