Od znanstvene fantastike do stvarnosti: Kako su serije i filmovi predviđali budućnost  

Kažu da ne treba vjerovati svemu što vidimo na televiziji i to je točno. Nekad je teško vjerovati meteorolozima, često je teško vjerovati dnevnim vijestima, posebno ako živite u Hrvatskoj, a još je teže vjerovati u neke znanstveno fantastične filmove i njihove vizije budućnosti.

---Ipak, neke znanstveno fantastične serije i filmovi svojim su predviđanjima svijeta bile i bliže nego što su tada mislili. Izgleda da su pisci tih uradaka imali nekakav predosjećaj što i kako bi se moglo razviti u budućnosti, pa su tako u nekim slučajevima vrlo dobro pogodili. Ovo su samo neki od njih.

Godine 1977. u popularnoj Britanskoj televizijskoj seriji Doctor Who predstavljen je robotski pas imena K9 koji je bio toliko pametan da je mogao pobijediti glavnog lika serije u šahu. Iako je tada bilo nezamislivo da nekakav stroj to napravi, to se u stvarnosti i dogodilo 20 godina kasnije kada je IBM-ov Deep Blue kompjuter učinio upravo to – pobijedio čovjeka u šahu.

U crtanom filmu The Jetsons, kod nas poznatijem pod nazivom Obitelj Kremenko još su 1962. godine predvidjeli video poziv. Naime, u crtiću se pri podizanju telefona palio i tv s likom pozivatelja, najčešće, Barnija. U istom crtiću predstavljen je i robo usisavač imena Rosie.

---

Čini se da obitelj Kremenko ipak nije živjela u nekom kamenom dobu, jer video poziv danas je sasvim običajan, počevši od Skypea, preko pametnih telefona i video poziva i zadnje novotarije u vidu Facebook portala. Svi oni omogućuju nesmetano gledanje i pričanje. Također, Rosie se u stvarnosti pojavila 2002. godine kao iRobot Roomba – autonomni robotski usisavač.

O avanturama kapetana Kirka u kultnoj seriji Star Trek ne treba trošiti riječi. Legendarni glumac William Shatner koji je utjelovio kapetana Kirka 1966. godine je vrludao po svemiru 'bareći' gotovo sve ženske likove na koje je mogao naletjeti u velikim svemirskim prostranstvima.



Sve žene Kirk je jasno razumio zahvaljujući univerzalnom prevoditelju koji se zaista i pojavio 40 godina poslije. Ne baš u tom obliku, ali Star Trek je bio dobrom tragu. Također, u Star Treku su bili aktualni i mobiteli, prvi puta su viđena automatska klizna vrata, a računalo je odgovaralo na glasovne naredbe.

Serija filmova 'Povratak u budućnost' zagolicala je maštu svima koji su htjeli imati leteći skateboard i mnogi su fanovi s nestrpljenjem čekali dan kada će to biti moguće. Čak je i bilo nekoliko pokušaja, ali još se niti jedan nije pokazao kao zaista dobar, moguć i isplativ.

Ipak, u filmovima čuveni doktor Doc je pun gadgeta koji su se pojavili desetak godina nakon filma. Tu je prije svega Smart Watch kojega Doc nosi na ruci i koji mu predviđa vremenske prilike i neprilike točno u sekundu. Zatim tu su i pametne naočale s pomoću kojih se u filmu gleda TV i javlja na pozive. Doc je bio vizionar jer danas su svima dobro poznati mnogi pametni satovi koji rade i više od predviđanja vremena, a i pametne naočale poput Google Glassa nisu više novost. ---