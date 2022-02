Podaci će letjeti brzinom od 46 gigabita u sekundi

Uređaje za povezivanje na internet sa standardom Wi-Fi 6 koji na hrvatskom tržištu još uvijek obećavaju 'brzinu kakvu ne možete ni zamisliti' pri korištenju signala sa svog routera, a u svijetu su postali standard i u kućanstvima i gospodarstvu, zamjenjuju oni sa standardom Wi-Fi 7.

Tehnološke kompanije upravo taj novi standard, poznat kao 802.11be, već ugrađuju u svoje proizvode i usluge. Umjesto uređaja koji se oslanjaju na signale kao iz doba Franza Josepha (nehotimično je kao i preuveličavanje zastarjelosti routera koji se putem različitih tarifa telekoma upotrebljavaju u domaćim kućanstvima), svijet želi one koji će olakšati boravak u virtualnoj stvarnosti, proširenoj stvarnosti, igranju, a i radu na daljinu.

Neprofitna organizacija Institute of Electrical and Electronics Engineers ili IEEE takve performanse vidi u standardu Wi-Fi 7 koji se fokusira na extremely high-throughput (EHT) koji, navode, može pomoći aplikacijama u stvarnom vremenu s velikom brzinom podataka. S pomoću njega u teoriji se može postići brzina podataka od 46 gigabita u sekundi (Gbps), a u praksi korisnik će vjerojatno moći gutati podatke koji stižu brzinom do 40 gigabita u sekundi. Za usporedbu, Wi-Fi 6 je trenutačni svjetski standard prisutan u mnogim routerima, tj. usmjerivačima, koji podržavaju brzine prijenosa podataka od 9,6 gigabita u sekundi, a njegov prethodnik Wi-Fi 5 podržava brzinu od 3,5 Gbps.