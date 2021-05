Podatkovne utvrde u oblaku - Data-centri žele biti važni izvoznici

Poslovni podaci velikog broja hrvatskih tvrtki 'zarobljeni' su i sigurno pohranjeni u zakupljenom cloudu (oblaku) u nekom od podatkovnih (data) centara (velike skupine umreženih računalnih servera za daljinsko skladištenje velikih količina podataka), čija je uloga osigurati neprekidan rad korisnika čak i u najtežim kriznim i kritičnim situacijama. Riječ je o sustavima visoke razine sigurnosti zaštićenim od potresa, požara, poplave i provala u kojima su podaci sigurni i stalno dostupni.

Najveći broj hrvatskih tvrtki zakupljuje prostor u podatkovnim centrima, no neke imaju vlastite centre koje daju i u zakup. Druge grade nove podatkovne centre poput A1 Hrvatska, koji, uz postojeći, trenutačno gradi i moderni data centar, IT tvrtka Megatrend poslovna rješenja prije dvadesetak godina prva je u Hrvatskoj sagradila podatkovni centar i stalno ga nadograđuje, a to čini i Hrvatski Telekom, koji ih ima nekoliko. Sredinom prošle godine tvrtka Cratis počela je graditi podatkovni centar u IT zoni Brezje u Varaždinu, Podatkovni centar Križ već osam godina nudi usluge na hrvatskom i regionalnom tržištu, a među velikim podatkovnim centrima je i DataBox.

Prema riječima Ivana Gabrića, glavnog direktora za poslovne korisnike A1 Hrvatska, ta kompanija uz postojeći podatkovni centar na lokaciji A1 kampusa gradi novi, najmoderniji u Hrvatskoj. Radove izvodi kompanija Vertiv, svjetski lider u području dizajna, izgradnje i upravljanja kritičnom infrastrukturom podatkovnih centara.

Može i devet prema Richteru Novi podatkovni centar bit će pušten u rad najesen, čime će A1 Hrvatska postati jedan od najboljih pružatelja ICT usluga u regiji.

– Bit će to najmoderniji podatkovni centar s certifikatom za dizajn i arhitekturu Tier 3 prema institutu UpTime. Poslovnim korisnicima, ponajprije onima koji se koriste uslugama u oblaku, omogućit će bezbrižno poslovanje najvišom razinom stabilnosti i osiguravanja kontinuiteta poslovanja u Hrvatskoj. Ukupna vrijednost investicije je 11 milijuna eura. Projektom i izvedbom bit će najefikasniji u regiji, s maksimalnom energetskom učinkovitošću. Za korisnike će to sve značiti da se mogu bezbrižno koristiti resursima podatkovnog centra, bez ikakve brige o kvarovima opreme, gubitku podataka ili zastoju u poslovanju. Konstrukcija se gradi prema najvišim normama te može izdržati potrese do magnitude 9 prema Richterovoj ljestvici – objašnjava Gabrić.

Podatkovni centar A1 certificiran je prema standardu ISO/IEC 27001:2017, što je potvrda da kompanija na siguran način upravlja resursima poput financijskih informacija, intelektualnim vlasništvom, podacima o zaposlenicima ili bilo kojom drugom vrstom povjerljivih informacija klijenata. Uza sve navedeno, temeljem potražnje financijskih institucija za ICT uslugama, novi podatkovni centar A1 bit će sukladan standardu PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard).

Najviši standardi

Tvrtka Cratis želi pozicionirati svoj podatkovni centar kao najveći i najmoderniji u ovom dijelu Europe, a prema riječima Matije Grabara, vlasnika i CEO-a Cratisa, bit će jedini privatni podatkovni centar neovisan o davatelju telekomunikacijskih usluga.

– Zadovoljavat će najviše svjetske industrijske standarde te će hrvatskim, ali i inozemnim tvrtkama pružati premium usluge. Imat će šest odvojenih IT soba s dodatnim IT apartmanima na ukupno više od 2000 metara četvornih prostora za smještaj računalne i serverske opreme te biti energetski učinkovit kako bismo pozitivno utjecali na stvaranje zelenog IT-ja – napominje Grabar.

Podatkovni centar tvrtke Cratis certificiran je najvišim svjetskim standardom Tier3 i sukladan standardu TIA942, nalazi se na idealnoj lokaciji na križanju glavnih optičkih pravaca koji povezuju istok Europe sa središnjom Europom, a sa Zagrebom je spojen vlastitim optičkim nitima.

Zelena tehnologija

Hrvatski Telekom stalno ulaže u podatkovne centre, što je važan preduvjet digitalizacije poslovanja, jednog od strateških ciljeva. Tijekom nekoliko godina HT je uložio više od 100 milijuna kuna u proširenje i modernizaciju vlastitih podatkovnih centara kako bi još lakše podržao seljenje poslovanja u oblak, bilo da je riječ o privatnom, javnom bilo hibridnom oblaku. U toj kompaniji također ističu da svijest o infrastrukturi potrebnoj za podatkovni centar u Hrvatskoj konstantno raste, tako da svi pružatelji te vrste usluge na hrvatskom tržištu rade kvalitetno. HT Data Centar uređen je prema standardima Tier 3, što za korisnike znači da su se morali pratiti i osigurati svi zahtjevi koje ta razina podrazumijeva, kako u projektnoj dokumentaciji, tako i u izvođenju radova i na kraju njegovu održavanju. Razina raspoloživosti Tier 3, koju nudi i prošireni HT Data Centar, jamči raspoloživost od barem 99,982 posto na godišnjoj razini, odnosno do maksimalno 98 minuta neraspoloživosti na godinu.

U skladu s razinom Tier 3, sva informatička oprema u podatkovnom centru ima dvostruko neovisno napajanje i hlađenje. Svaki je sustav neovisan o drugome i potpuno redundantan, pa ako jedan sustav iz bilo kojeg razloga prestane raditi, uključuje se drugi. To osigurava neprekidno napajanje i hlađenje te neometan rad servera, što znači da svi korisnikovi kritični sustavi mogu nesmetano raditi, a podaci biti dostupni. U HT-u ističu i komponente zelene tehnologije poput zrakom hlađenih transformatora koji smanjuju rizik od požara te pružaju veću efikasnost. Isto tako, s ciljem energetske učinkovitosti napravljeno je i nekoliko infrastrukturnih zahvata koji omogućavaju uštedu električne energije, čime se postiže povoljnija cijena za korisnika.

Pioniri pohrane

Sagrađen prije više od osam godina u poslovnoj zoni u Jastrebarskom, Podatkovni centar Križ bio je prvi Tier 3 podatkovni centar u Hrvatskoj. Taj je certifikat pozicionirao Hrvatsku na svjetskoj karti data centara za poslovnu suradnju s prestižnim svjetskim tvrtkama i institucijama koje imaju iznimno stroge zahtjeve za sigurnost, osjetljivost i raspoloživost svojih poslovnih informacija. Podatkovni centar Križ jamči sigurnost i dostupnost poslovnih informacija tijekom cijele godine, dvadeset četiri sata, svaki dan. U tom centru kažu da samo 1,6 sati na godinu može biti minimalnih odstupanja u uvjetima rada korisnikove opreme.

No najstariji podatkovni centar u Hrvatskoj je Megatrend data centar u vlasništvu IT tvrtke Megatrend poslovna rješenja. Prema riječima Renata Telena, voditelja Megatrendova tehnološkog odjela i data centra, riječ je o jednom od dva pionira komercijalnih podatkovnih centara na hrvatskom tržištu.

– Kad smo početkom 2000-ih počeli razmišljati o gradnji podatkovnog centra, nije baš bilo jednostavno doći do svih projektnih, proceduralnih i operativnih podataka niti organizirati pouzdan i stabilan, a opet moderan podatkovni centar. Dizajn je prilagođen tadašnjim tehnološkim mogućnostima i sagrađen je centar koji je prema svim karakteristikama pruža vrhunsku pouzdanost i kvalitetu usluge. Tijekom proteklih petnaest godina centar je konstantno nadograđivan i poboljšavan slijedeći promjene u tehnologiji, novim uslugama i kvaliteti produkcije – objašnjava Telen.

Divovsko komunikacijsko čvorište

Taj podatkovni centar pruža klijentima vrlo široku paletu usluga od osnovne kolokacije opreme, preko dediciranih hostinga pa sve do usluga u oblaku, bez obzira na to je li riječ o infrastrukturi, cloud disaster recoveryju ili sigurnosnim servisima.

– Megatrend data centar oduvijek je provider neutral, što znači da nismo eksplicitno vezani ni uz jednog pružatelja komunikacijskih usluga, već klijenti mogu po volji i potrebi birati. Naš je data centar izrastao u gigantsko komunikacijsko čvorište tako da trenutačno raspolažemo s više od 2500 optičkih vlakana i 35 linkova po 100 Gbps kapaciteta. Razvili smo i neke unikatne usluge na tržištu poput usluge visoke raspoloživosti i oporavka od katastrofa za IBM Power računala i produkcijske sustave tvrtki koje sebi ne mogu dopustiti ni najmanji ispad – naglašava Telen.

Problematična dostupnost energije

Prema njegovim je riječima jedan od glavnih izazova s kojima se danas susreću podatkovni centri širom svijeta, pa tako i njihov, (osim prostora) dostupnost energije te njezino efikasno korištenje. Megatrend data centar ima je dovoljno, a već nekoliko godina gotovo cijela korištena energija dolazi iz obnovljivih izvora. Telen ističe da je hrvatsko tržište relativno malo kad se gledaju napredne usluge podatkovnih centara primjerice, bilo koji veći europski grad poput Münchena ili Beča koristi se mnogo više takvim uslugama od cijele Hrvatske.

– Cijelo hrvatsko tržište profiliralo se kroz usluge tri-četiri podatkovna centra koja su u stanju pružiti dobru kvalitetu uz realan trošak usluge. Općenito cijena usluga podatkovnih centara u Hrvatskoj ne slijedi dovoljno brzo cijene na svjetskom tržištu. Kad smo počinjali, cijena najma jednog ormara bila je dvostruko viša nego u Frankfurtu, a danas je Frankfurt dvostruko skuplji. Osim toga, postoji i lista čekanja ako želite neki kvalitetan podatkovni centar – napominje Telen te ističe da se trend svjetskih cloud providera polako vidi i kod nas – tvrtke koje su vrlo rano otišle u cloud s gotovo cijelim IT pogonom – vraćaju se na vlastite lokacije s tzv. core sustavima, a sve ostalo ostavljaju u cloudu.

Osim toga, sve više tvrtki koristi se više cloud sustava ovisno o usluzi i mogućnostima integracije, a posljednjih godina sve je očitiji pomak u hibridni multi cloud – riječ je o mogućnosti integracije kompletnog IT sustava bez obzira na to gdje se komponente nalazile, u tvrtki ili u jednom ili više oblaka, a uz mogućnost unificiranog upravljanja i nadzora.