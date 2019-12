Povijest ispričana digitalnom tehnologijom

U sklopu europskog projekta 'Fortress ReInvented – Inovativni pristup i digitalni sadržaj na povijesnim tvrđavama' šibenska će tvrđava postati bogatija za sadržaj kojim se povijesna baština interpretira putem digitalne tehnologije. Dvije podzemne cisterne za vodu, koje datiraju iz 15. stoljeća, dugo su bile skrivene unutar Tvrđave sv. Mihovila, no uskoro će u njima oživjeti legenda o nastanku grada te burna povijest tvrđave.

Putovanje kroz vrijeme

Naime, u cisternama u tvrđavi upravo traju završni radovi postavljanja sustava za tehniku projiciranja 3D videomapiranja. Posjetitelji će ondje od siječnja 2020. moći doživjeti povijest grada Šibenika i tvrđave u dva četverominutna spektakla. Za potpuni dojam virtualnog prostora u cisterne će biti postavljena 34 projektora za potrebe mapiranja zidova, a zvučnu će kulisu stvarati 16 zvučnika.



U prvoj cisterni dočarat će se biblijska priča o borbi dobra i zla, odnosno pobjedi sv. Mihovila nad zmajem, a druga će cisterna prikazati povijest grada s posebnim naglaskom na ulogu Tvrđave sv. Mihovila kao jezgre iz koje je grad nastao. S obzirom na to da je prva radnja smještena u cisterni prostorno ispresijecanoj lukovima, oni su postali element u razradi scenarija koji se zasniva na putovanju kroz vrijeme: lukovi cisterne postaju tzv. kotačići koji pokreću sustav i definiraju razdoblje u kojem se putnici (posjetitelji unutar cisterne) zaustavljaju i kojem osobno svjedoče.

Revolucionarni projekt

O zahtjevnosti izvedbe ovog projekta ispričala je Jelena Filipaj, predstavnica Produkcijskog tima, tvrtke koja je zaslužna za razvoj audio-vizualnog sadržaja cisterni. – Oživljavanje kulturne baštine tehnologijom mapiranja nije revolucionarno samo po sebi, no nikada dosad, bar koliko smo upoznati, nije realizirano u ovako malim, intimnim prostorima koji nose pečat vremena kroz boje zidova, i to iz ovolike blizine. Izazov je zakrivljenost površine, što potpuno definira pristup izradi sadržaja. Kako bi se pratio proces rada, odnosno kako bismo provjerili da se sve uklapa, bila je potrebna potpuna simulacija kroz virtualnu stvarnost – istaknula je Filipaj.



Projektom 'Fortress ReInvented' obuhvaćene su četiri partnerske tvrđave u tri zemlje: osim Tvrđave sv. Mihovila, digitalni sadržaji bit će uvedeni i na Tvrđavi Klis u Klisu, Kanli kuli u Herceg Novom te kuli Vranduk u Zenici. Sve će tvrđave dobiti multimedijalne vodiče, zaslone osjetljive na dodir sa zajedničkom aplikacijom putem koje će posjetitelji jedne od tvrđava moći uživo pratiti što se trenutačno događa na preostale tri. Uz to, u starim gradskim jezgrama bit će postavljeni digitalni ekrani osjetljivi na dodir – info kiosci putem kojih će biti predstavljene partnerske tvrđave, promovirane ponude gradova te malih i srednjih poduzetnika.

Cilj projekta

Projekt 'Fortress ReInvented' počeo je 1. srpnja 2017., a završava 31. prosinca 2019. Nositelj je Muzej Grada Šibenika u partnerstvu s općinama Klis i Herceg Novi te Javnom ustanovom Muzej grada Zenice. Projekt je vrijedan 1.310.232,30 eura, od čega je 85 posto sufinancirano iz programa 'Interreg IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014 – 2020.'. Glavna je svrha projekta pridonijeti povećanju održivosti i poboljšanju turističke ponude uvođenjem digitalnih sadržaja u četiri partnerske tvrđave – Tvrđavu sv. Mihovila u Šibenku, Tvrđavu Klis u Klisu, Kanli kulu u Herceg Novom i tvrđavu Vranduk u Zenici. 



Objava teksta sufinancirana je sredstvima Europske unije. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Muzeja grada Šibenika i nikako ne odražava stajališta Europske unije.