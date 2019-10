Poznati finalisti Shift Money Startup Challengea

Izabrani su finalisti drugog Shift Money Startup Challengea, koji će se javnosti, mentorima i investitorima predstaviti na Shift Money konferenciji koja će se 18. i 19. studenog 2019. godine održati u zagrebačkoj Laubi.

Njihova imena u ovom trenutku javnosti su relativno nepoznata, ali je realno očekivati da će najbolji među njima postati uspješni u godinama koji dolaze. U prilog tome govore imena kao što su Bellabeat, Oradian i Photomath. To su neki od startupa koji su svoj uspjeh započeli pobjedama na startup natjecanjima održanima u sklopu Shift Split konferencije istog organizatora, a danas imaju korisnike diljem svijeta. Kako se prvi Shift Money Startup Challenge održao prošle godine, lanjski pobjednik Fractal Labs još nije stigao ostvariti takav uspjeh, ali je i on na dobrom putu, s obzirom da je u međuvremenu dobio investiciju od Deloittea. Vrijedi istaknuti kako i sama konferencija predstavlja šansu za privlačenje investitora, s obzirom da će na njoj biti predstavnici najpoznatijih fondova kao što su Techstars, 500startups, Plug and Play i veliki Softbank.

Oni će pozorno pratiti predstavljanje finalista – hrvatskih i inozemnih startupova koji će nastupiti na Shift Money Startup Challengeu. To su: AI alat za donošenje investicijskih odluka - Pynk, financijska platforma za energetske zajednice - AMPnet, SaaS platforma za upravljanje digitalnim identitetom u realnom vremenu - IDENTYUM, alat za iznajmljivače i unajmljivače nekretnina, odnosno vlasnike i podstanare - WORIG, PayCek servis za plaćanje kriptovalutama tima Electrocoin, mjenjačnica - Valut, servis za upravljanje digitalnim identitetom - KnowMeNow. pružatelj blockchain usluga za tvrtke - Arkane, mobilna aplikacija koja olakšava suradnju klijenata i financijskih institucija - Evrotrust i bankarska aplikacija - sync.

- Startup Challenge je dio konferencije na koji smo najviše ponosni, jer kroz to natjecanje barem malo pomognemo zajednici, odnosno mladih startupima koji na njoj često naprave dodatni korak na putu do uspjeha – rekao je direktor konferencije Ivan Burazin.

A startup natjecanje predstavljat će tek dio onoga što posjetitelje čeka na Shift Money konferenciji. U njezinom fokusu bit će predavanja i paneli o budućnosti novca, odnosno raznim FinTech projektima koji kreiraju budućnost financijske industrije.

Tijekom dva dana održavanja očekuje se više od 1000 FinTech profesionalaca, kojima će između ostalog moći posjetiti i sajamski dio na kojem će se predstaviti 50-tak FinTech startupa, tvrtki, banaka i drugih igrača iz tog područja. Među predavačima i izlagačima očekuju se predstavnici svjetski poznatih brandova kao što su TranswerWise, Revolut i Ripple.