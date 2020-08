Razgovarali smo sa šeficom Neufunda: Platforma za nove metode financiranja priprema veliki poslovni zaokret

Njemački fintech Neufund, hrvatskoj javnosti poznatiji kao platforma na kojoj je Greyp Bikes Mate Rimca odradio veoma uspješnu javnu ponudu tokena (ETO), nedavno je objavio da zamrzava sve iduće kampanje prikupljanja kapitala i priprema velik zaokret u poslovanju. Startup postoji samo četiri godine, no dugo je to razdoblje kad se uzme u obzir da cijelo to vrijeme, koristeći se izazivačkom ​tehnologijom povezanih blokova (engl. blockchain) i novim, u društvu još nedovoljno prihvaćenim, načinima financiranja udara u tvrdi regulativni zid, za koji nema naznaka da će se uskoro smekšati. Kad se tomu pridružio i ekonomski pad zbog pandemije koronavirusa, kap je prelila čašu i tvrtka je odlučila okrenuti stranicu te početi razvijati novi proizvod.

S kojim se točno problemima suočavaju i što namjeravaju postići, razgovarali smo s izvršnom direktoricom Zoe Adamovicz, koja je s tehničkim direktorom Marcinom Rudolfom osnovala Neufund. Adamovicz je u posljednjih dvadeset godina osnovala nekoliko startupova i realizirala mnogo rundi financiranja, zbog čega ju je Forbes uvrstio na popis pedeset najutjecajnijih žena u tehnologiji.

Nedavno ste se odlučili napraviti poslovni zaokret. Zašto?

– Razvili smo revolucionarni proizvod. Mnogo smo truda uložili u to, da ne spominjemo tisuće ulagača koji su sudjelovali u prikupljanju kapitala. Međutim, kao startup po definiciji radimo u dinamičnom okružju, moramo ostati poduzetni i riskirati kako bismo ostali relevantni i rasli. Moramo svojim proizvodima donositi vrijednost svojoj zajednici i investitorima. Platforma će se zadržati, investitorima ostaju u vlasništvu njihovi digitalni novčanici, tokeni i postinvesticijske aktivnosti nastavit će se provoditi, ali obustavili smo sve buduće kampanje prikupljanja kapitala.

Neufund je ovih dana najavio i lansiranje mobilne aplikacije za iOS i Android korisnike kako bi svoju platformu učinio dostupnom još širem krugu ulagača, osobito onih kojima blockchain tehnologija nije jača strana. Beta verzija aplikacije omogućuje priključivanje platformi kao novi korisnik, ali i migraciju postojećeg računa, upravljanje e-novčanikom i portfolijom. Funkcijom 'Scan and Go' mogu se povezati mobilna aplikacija i desktop platforma, a Neufund tvrdi da se upravo tako postiže korištenje punog potencijala platforme - verifikaciju i identifikaciju, finaliziranje transakcija, raspolaganje tokenima, dividendama, isplatama, glasanje o odlukama i pristupanje informacijama.

Borite se za demokratizaciju ulaganja. Kakvu ste promjenu na tom području željeli uvesti s Neufundom i jeste li u tome uspjeli?

– U Europi se kao i u SAD-u regulativa tržišta kapitala oslanja na akreditirane ili sofisticirane ulagače. 'Sofisticirani' pritom znači – bogati. Rezultat je tog pristupa da su oni koji nisu bogati, neovisno o svojim postignućima, isključeni s tržišta kapitala i onemogućeni na njemu ostvariti bilo kakav prihod. Mnoge si tvrtke ne mogu priuštiti izlistavanje na burzi, a ulaganja fondova rizičnoga kapitala više ovise o mreži kontakata osnivača tvrtke i lokaciji nego o proizvodu. Dodajmo tomu skupu pravnu potporu, sastanke koji oduzimaju mnogo vremena i geografske aspekte i dobili smo uvid samo u djelić problema s kojim se poduzetnici suočavaju pri prikupljanju kapitala. Zahvaljujući tehnologiji naše platforme poduzetnici imaju pristup rizičnom kapitalu, institucionalnim i individualnim investitorima te mogu lako i brzo pripremiti svoje kampanje na uglavnom automatizirane načine. U isto vrijeme željeli smo spustiti barijere za ulazak u svijet investicija – ne morate biti akreditirani ili kvalificirani ulagač, frakcionirano vlasništvo omogućuje nam da predstavimo jedan udio tisućama tokena s minimalnom investicijskom ulaznicom već od deset eura.