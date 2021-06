Rekordno najkraći dani dogodili su se 2020.

Zemlja se sada vrti brže nego bilo kada u posljednjih 50 godina, zaključili su istraživači na temelju lanjskoga zapanjujućeg otkrića da se planet, umjesto da usporava, počeo brže vrtjeti. Dan se, naime, definira kao 86.400 sekundi ili 24 sata – vrijeme potrebno da se Zemlja okrene oko svoje osi.



Istraživači su izračunali da se svih najkraćih 28 dana zabilježenih u povijesti dogodilo tijekom 2020. godine. I popularni i znanstveni mediji pišu da znanstvenici nisu potpuno sigurni što uzrokuje to povećanje stope Zemljine rotacije. Neki vjeruju da se Zemlja ubrzala zbog topljenja ledenjaka tijekom 20. stoljeća ili nakupljanja velike količine vode u spremnicima sjeverne hemisfere. Drugi vjeruju da to nisu dovoljni razlozi za ovu brzu vožnju. Umiruju ipak da nema razloga za brigu.



Novi Zemljin tempo ne bi smio utjecati na svakodnevni život, ali moglo bi biti posljedica za tehnologiju odnosno GPS, satelite, pametne telefone, računala i komunikacijske mreže, sve što se oslanja na iznimno precizne sustave za mjerenje vremena. Ali i takvi se problemi naposljetku svladaju – em se tehnologija prilagođava, em evoluiraju i ljudi, a valjda su spremni na svom satu oduzeti pokoju prestupnu sekundu, umjesto da je dodaju. Barem bi to trebalo biti lakše sad kad je počelo klimatološko ljeto.



---