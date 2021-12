Roboti su se počeli razmnožavati

Ksenoboti, umjetni oblik života koji su razvili znanstvenici sa Sveučilišta Tuft, Vermont i Harvard od stanica afričke žabe i proglasili ih prvim živućim robotima, odnedavno se bave i reprodukcijom. Mogu se razmnožavati, prema novoj studiji objavljenoj u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Istraživači u rekli kako se dugo činilo da smo razradili sve načine na koje se život može reproducirati ili replicirati, ali da novo otkriće baca sasvim novo svjetlo na postanak života. Otkrili su da roboti mogu skupiti stotine pojedinačnih stanica i sastaviti ih u 'bebe' ksenobote. Nakon nekoliko dana, potomci evoluiraju pa izgledaju i kreću se baš kao i njihovi roditelji. Potomstvo tada može ponavljati proces iznova i iznova. Ipak život milimetarski velikih ksenobota ograničen je na Petrijeve zdjelice. Uvelike se razlikuje od života njihovih žabljih predaka.

No znanstvenici su izjavili da im sada daju priliku da preispitaju svoju višestaničnost. Sreća im ipak ne traje dugo jer ubrzo nakon reprodukcije ksenoboti umiru. Sljedeći korak znanstvenika zato je traženje načina kako omogućiti ksenobotima roditeljima da gledaju kako im djeca rastu. Za pomoć su se okrenuli umjetnoj inteligenciji.