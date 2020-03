Sextech - IT biznis u kojem žene imaju glavnu riječ

Seksualni sadržaj oduvijek je bio dio nove tehnologije. Kad je VHS bio posljednji krik tehnologije, pornografija se priključila; kad su osobna računala i internet našli svoj put u gotovo sve kuće i stanove, pornografija ga je slijedila. Zatim se pojavila virtualna stvarnost, ubrzo i sadržaji za tu platformu, a onda i vjerne lutke-roboti za 'druženje'. Ipak, između ovoga 'sextecha' i onoga koji se ove godine predstavio na CES-u, najvećemu svjetskom sajmu elektronike, postoji velika razlika – druga ciljana skupina.

Do sada su, naime, gotovo sva čuda seksualne tehnologije bila namijenjena muškarcima jer, eto, oni to vole i jedini u tome uživaju, što je nekako u skladu i s tehnološkim tvrtkama koje se smatraju 'muškim' biznisom, pa onda, čini se, razmišljaju samo o proizvodima koji će muškarca osloboditi nagomilane napetosti. Žene su bile dio tih usluga ili uređaja, ali samo da bi zadovoljile muškarca. Međutim, vremena se mijenjaju, razni pokreti osnažuju žene i potiču ih da izraze svoju seksualnost, što su neke od njih objeručke prihvatile. Prestale su čekati da netko drugi zadovolji njihove potrebe, da neki brend izbaci igračku ili 'gadget' koji bi im odgovarao – i uzele su stvar u svoje ruke. Doslovno.

Fatalna blokada

Žene su danas pionirke u industriji seksa, same razvijaju tehnologiju, same je dizajniraju i, što je najvažnije, znaju što žele i znaju kako to izvesti. Postale su pionirke poduzetnice u toj industriji koja je bila ponajviše okrenuta muškarcima. Prekretnica se dogodila prošle godine kad je Lora Haddock dobila zabranu izlaganja na sajmu robotskog mikrovibratora Osé koji je dizajnirala, a godinama prije neke su tvrtke to smjele, ali imale su proizvode namijenjene muškarcima. VR Porn našao je mjesto na CES-u 2017., Trojan Condoms izlagao je svoje proizvode i igračke prijašnjih godina, a svoj prostor imali su i različiti seksualni roboti namijenjeni muškarcima. Dodajmo da je filmska kompanija za odrasle izlagala iste godine kad je Oséu to bilo zabranjeno.

Danas je uzbudljivo što žene izumiteljice, direktorice i investitorice, ali i potrošačice, okreću priču u svoju korist. Više ne čekaju mirno da ih se čuje, nego dokazuju svoje sposobnosti i u najmanju ruku držeći ruku u zraku, ali čvrsto stisnute šake. Kad su već pokorile većinu industrija, zašto se to ne bi dogodilo i s industrijom 'sextecha' za koju se predviđa da će kao važna komponenta 'femtecha' do 2025. vrijediti više od pedeset milijardi dolara?

Godina orgazma

Dio od tih pedeset milijardi dolara mogao se vidjeti na CES-u. Izložbeni prostori tvrtki koje se bave tehnologijom povezanom sa seksom bili su raštrkani po labirintu proizvoda iz kategorija wellnessa i zdravlja i nisu imali velike blistave oznake s kojih bi vrištalo da je seks-tehnologija baš tu, nadohvat ruke. Ipak, iako dopušteno, izlaganje takvih proizvoda imalo je ograničenja. Recimo, bilo kakvo prikazivanje genitalija ili upotreba riječi 'fuck' bili su strogo zabranjeni.

Na štandu tvrtke Lioness stajao je natpis 'Godina orgazma'. Na svu sreću, 'orgazam' je riječ koju su dopustili CES-ovi puritanci. Inače, Lioness proizvodi pametni vibrator koji senzorima prati napetost, temperaturu i tlak te se sinkronizira s aplikacijom koja omogućuje analizu 'zdravstvenih' podataka. Na njoj se tako, među ostalim, može vidjeti i grafikon koji pokazuje vrhunce.

– Obožavam vidjeti svoj orgazam – rekla je jedna od sretnih korisnica Lionessovih vibratora.

I, da, nakon što ste obavili svoje, upalite aplikaciju i provjerite sve parametre. Mogli bismo reći da je taj proizvod FitBit za orgazme.

AI igračke

Uz Lioness veliku je pozornost privukla već spomenuta Lora Haddok i njezina tvrtka Lora DiCarlo. Na sajmu je predstavila dva nova proizvoda – Baci i Ondu – za koje je također osvojila nagrade za inovaciju zbog upotrebe mikrorobotike.

– Onda je robotizirani masažer G-točke koji se koristi mikrorobotikom kako bi se oponašala senzacija dodirivanja prstima, a Baci je robotski stimulator klitorisa dizajniran tako da oponaša usne i maženje te pruža oralni užitak – objasnila je Haddok.

Još jedno slično poduzeće privuklo je mnogo posjetitelja –​ Crave je u svojem izložbenom prostoru, privremenoj prikolici, izložio niz vibratora: od džepnih, zlatnih do onih u obliku privjeska. Osnivačica Ti Chang rekla je da postoje već deset godina, ali da ih je CES odbio još 2016. i da se otad nisu pokušavali vratiti, sve do sada.

– Nadam se da će se ovaj trend nastaviti i iduće godine – rekla je Chang.

I gasi svjetla

Jedan od čudnijih proizvoda bio je proizvod japanske tvrtke Vinclu –​ Gatebox. Riječ je o staklenoj tubi nalik na blender u kojoj je virtualni lik Azuma Hikari. Iako nije klasičan proizvod industrije seksa, radi na zadovoljstvu. Naime, malena Azuma razgovara sa svojim vlasnikom, šalje mu poruke, govori da ga voli, da je najbolji. Uz to obavlja funkcije pametne kuće: pali svjetla, gasi štednjak, pojačava grijanje... Ipak, najvažnija je njezina odlika to što je vlasnikova prava prijateljica i životna suputnica. U Japanu se već dugo bore s lošom demografijom: djece je sve manje, stanovništvo odumire, a mladi Japanci sve manje razmišljaju o braku, ženama i obitelji. Zbog toga neki smatraju da bi ih takve napravice mogle još više otuđiti i udaljiti od ženskog roda.

'Gatebox nismo dizajnirali samo radi čiste zabave. Htjeli smo prirodan lik u našim životima tijekom opuštanja', stoji u opisu proizvoda na tvrtkinim stranicama. Vrijeme opuštanja jest i ono kad se igrate sami sa sobom. Ne sumnjamo da Azuma ima slatke riječi i za takve situacije...

Rupa ili usne

Ipak, da sve ne bi bilo tako savršeno kad se govori o seksualnoj tehnologiji na CES-u, pobrinuo se proizvođač seks-igračaka, ali za muškarce. Riječ je o ​Autoblowu, uređaju ​koji simulira oralni seks. Vlasnik Brian Sloan tvrdi da se na CES-u diskriminiraju muškarci i anatomski ispravni proizvodi za seks. U prijevodu, sve što izgleda vjerno originalu, tj. spolnom organu, ili je vjerni prikaz usana, na CES ne može. Sloan ima upravo takav proizvod: na 'gadgetu' Autoblow upravo je vjerni silikonski prikaz ženskih usana.

– Da sam samo zamijenio usne nedefiniranom rupom, dali bi mi dopuštenje da izlažem, ali odbio sam – rekao je Sloan.

CES je, s jedne strane, pomogao da se skine stigma koja prati seksualne naprave za žene dopuštajući im da se prikazuju kao uobičajena potrošačka elektronika, ali, s druge strane, povećao je stigmu koja prati seksualne igračke za muškarce. Takvo što bilo je nezamislivo prije nekoliko godina, ali čini se da se vremena zaista mijenjaju. Ne nužno u Hrvatskoj, ali drugdje svakako da.