Solarna energija nikad nije izgledala bolje

Od 1. travnja 2021. godine u Hrvatskoj ćete za svoju kuću moći nabaviti inovativne solarne crjepove Terran Generon i imati krov visoke estetike koji za vas prikuplja sunčevu energiju. Time ćete znatno smanjiti svoje račune za struju i istovremeno zaštititi kuću od svih atmosferskih utjecaja. Terran Generon je inovativni solarni crijep iz tvrtke Terran koji sadrži solarne ćelije integrirane na površinu crijepa.

Ako trenutno gradite ili renovirate svoj dom, a želite ugraditi Terran Generon čim bude dostupan na tržištu, već danas odaberite Terran crjepove Zenit ili Rundo koji su kompatibilni sa solarnim crjepovima. Tako ćete, kada Generon bude dostupan na tržištu, samo zamijeniti određeni broj crjepova umjesto da radite sve ispočetka. A dok bude prikupljao solarnu energiju za potrebe kućanstva, novi krov kuće izgledat će kao standardni krov prekriven crijepom, tek nešto ljepše obasjan suncem.

Terran je međunarodno priznat proizvođač raznih vrsta betonskih crjepova i kompletnih krovnih sustava, kao i vodeći proizvođač crjepova u srednjoj Europi. Obiteljski posao u mađarskom vlasništvu osnovan je prije 100 godina, a na hrvatskom je tržištu prisutan već 15 godina i iznimno cijenjen kao kvalitetan i pouzdan proizvođač. Uz dugu tradiciju proizvodnje crijepa, stalni razvoj te uvođenje robotske tehnologije, Terran je postao ključni igrač u građevinskoj industriji.

Inovativno rješenje za čistu energiju i lijep krov

Klasični solarni paneli već su godinama način povećanja energetske učinkovitosti. Prednost solarnih crjepova s integriranim fotonaponskim ćelijama u odnosu na solarne panele ogleda se u jednostavnosti postavljanja, očuvanoj funkcionalnosti te estetici krova. Terran Generon je konkurentan u usporedbi s tradicionalnim solarnim pločama i onda kad se priča o učinkovitosti i performansama.

Uobičajene solarne ploče do sada su se postavljale na krovove iznad crjepova i time dodatno opterećivale krovnu konstrukciju, ali i narušavale sklad krova te estetiku kuće na koju su postavljeni. Solarni crijep Generon jedinstven je način za pokrivanje krova i učinkovito stvaranje energije koji cijeloj kući daje uravnotežen izgled. Jedina vidljiva razlika u usporedbi s običnim krovom je odsjaj sunčeve svjetlosti koju Generon odbija.

Za pokrivanje krova obiteljske kuće obično je potrebno oko dvije tisuće betonskih krovnih crjepova. Na temelju prosječne potrošnje energije od oko 4-5 kW, za kućanstva koje čine četiri osobe energetske potrebe zadovoljava već oko 300-330 solarnih pločica. Hrvatska je iznimno pogodno područje za njihovo postavljanje jer je u primorskom kraju prosječno zabilježeno od 2000 do 2700 sunčanih sati godišnje. I u kontinentalnom je dijelu ta brojka visoka, planinski masiv Dinarida ima između 1700 do 1900 sunčanih sati godišnje, dok ih sjeverni i istočni dijelovi Hrvatske imaju od 1800 do 2000. Terran Generon je učinkovitošću i performansama potpuno konkurentan solarnim pločama, a estetski doživljaj koji Generon pruža je neusporedivo veći.

Ekologija je ključ

Ekologija je ključna tema za naš planet i iznimno je važno kakvim se proizvodima okružujemo i kojim tehnologijama biramo graditi svoje domove i druge objekte. Solarni crjepovi Generon izrađeni su od betona, a fotonaponske ćelije koje su u njih ugrađene omogućuju zaštitu od vremenskih neprilika, rješenje za ugodniju temperaturu iznutra i čistu energiju iz obnovljivih izvora.

Terran Generon se temelji na betonskom krovnom crijepu, a sama proizvodnja betonskih krovnih crjepova jedna od najboljih u pogledu potrošnje energije i utjecaja na okoliš. Tvrtka Terran je predana korištenju obnovljivih izvora energije, a na svom ekološkom putu podigli su i solarni park u Mađarskoj. Tako sada cjelokupnu opskrbu električne energije za svoju tvornicu osiguravaju iz solarnih izvora.

Investicija koja osigurava mir

Terran Generon solarni crjepovi dolaze s 20 godina garancije na proizvod i na performanse iznad 80 posto, dok ostali Terran crjepovi imaju čak 50-godišnje jamstvo. Budući da krov biramo za cijeli život, ova je garancija velika sigurnost za svaki dom, pogotovo u nepredvidivim ekonomskim uvjetima u kojima se i sada nalazimo, ali i izniman pokazatelj kvalitete.

Solarni crjepovi Generon se na Mađarskom tržištu implementiraju već dvije godine i konstantno bilježe rast i uspjeh pa ih se u Mađarskoj već može vidjeti na mnogim krovovima. Tome svjedoči i činjenica da tvrtka planira gradnju nove tvornice za proizvodnju Generona u Pečuhu kako bi zadovoljili potražnju tržišta, a ponudu proširili i na druge države.

O Terranu

Terran je mađarski proizvođač betonskog crijepa i kompletnih krovnih sustava, sa sjedištem u mađarskom Bólyu. Do 2014. znan kao Mediterran, Terran je prisutan na tržištu u Slovačkoj, Češkoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Srbiji i u Rumunjskoj, uz kontinuirano širenje. Primarna sirovina Terran crijepa je beton, a stalnim proširivanjem palete proizvoda, novim bojama i novim tehnikama površinske obrade prilagođavaju se potrebama tržišta i današnjim tehnologijama.

Terran crjepovi i krovna oprema na našim su prostorima vrlo cijenjeni jer nude veliku vrijednost, trajnost i otpornost, dok su istovremeno iznimno raznovrsni, svestrani i lijepi. Takav krov uvijek postaje dio doma, a ne samo kuće. Terran crjepovi imaju pet osnovnih linija: Coppo, Danubia, Rundo, Synus i Zenit, a dolaze u bojama koje se mogu uklopiti u tradicionalnu i u modernu gradnju svih stilova. Crjepovi se razlikuju i po površinskoj obradi koja im daje trajnu boju i dodatnu otpornost na klimatski utjecaj pa se krov može maksimalno prilagoditi uvjetima iz okoliša poput snijega, visokih temperatura ili čestih kiša.

Terran je u 2019. predstavio Generon inovativni solarni crijep koji sadrži solarne ćelije integrirane na površinu betonskog crijepa. Takav krov prikuplja solarnu energiju za potrebe kućanstva, a izgleda kao standardni krov prekriven crijepom, tek nešto ljepše obasjan suncem.