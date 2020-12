Strojnim učenjem riješen pedesetogodišnji biološki misterij

Deset godina nakon osnivanja i šest godina nakon što ju je kupio Google, kompanija DeepMind, specijalizirana za umjetnu inteligenciju (AI), ovih je dana otkrila da uspijeva predvidjeti oblik bjelančevina, a to je problem koji je biologe mučio više od pedeset godina.



Uspjela je to najnovija verzija DeepMindova sustava za duboko učenje AlphaFold. Bjelančevina je, naime, stvorena od vrpce aminokiselina koja se presavija, na mnogim mjestima preokreće i kao da se petlja. Upravo takva struktura proteina određuje i njegove uloge i zadatke, u čemu mnogi vide ključ za razumijevanje osnovnih mehanizama života. AlphaFold može predvidjeti oblik proteina unutar širine atoma, kao što se to obavlja skupim pokusima u laboratorijima.



No za razliku od laboratorijskih istraživanja koje traju godinama i često završe pogreškom, taj sustav dubokog učenja može pronaći oblik proteina u nekoliko dana. Otkriće bi moglo pomoći istraživačima u razvoju novih lijekova, a i razumijevanju bolesti. Dugoročno, predviđanje strukture proteina omogućit će stvaranje sintetičkih bjelančevina, a među njima mogli bi, primjerice, biti enzimi koji potpuno prerađuju svaki otpad ili proizvode biogoriva.