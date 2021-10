Top rješanja za manje račune - Neki načini da se ukrote energenti dok im divljaju cijene

Pametne kuće u prosjeku troše od 30 do 40 posto manje energije, što se itekako osjeti na novčaniku, a daljinsko upravljanje pametnim kućanskim uređajima i automatizacija olakšavaju život, smanjuju troškove i štede energiju, smatraju u američkoj tvrtki Vivint koja oprema pametne domove i brine se o njihovoj sigurnosti. U nas se najčešće ipak mijenjaju stari prozori energetski prihvatljivijima, a u Vivintu su izračunali da se čak 20 posto topline može izgubiti upotrebom dotrajalih prozora.

Sve se više zgrada i kuća energetski obnavlja, ali ako je to preskupo, moguće je posegnuti za provjerenim rješenjima nadohvat ruke. Recimo, dobrim starim zastorima, koji ljeti mogu smanjiti ulazak topline za 33 posto, a zimi umanjiti njezin gubitak za 10 posto. Vivint savjetuje i štednju energije korištenjem prijenosnih računala umjesto stolnih, koja troše 80 posto više električne energije od prijenosnih ili žarulje sa žarnom niti zamijeniti LED žaruljama, koje troše 75 posto manje energije i traju 25 puta dulje od onih sa žarnom niti. No svemu tomu dobro je pridodati nove štedljive uređaje koji će biti olakšanje za kućne proračune, posebice sada kada cijene energije rastu. Valja priznati pri tome da su brojni pametni uređaji za štednju energije ipak još skupi budući da je riječ o novoj tehnologiji, ali dugoročno su isplativi jer se početno ulaganje vraća ušteđenom energijom i novcem.

Pametnija toplina i razgradnja

Termostat je jedan od najpopularnijih i najčešćih pametnih kućnih uređaja koji rješavaju hlađenje ljeti i grijanje zimi omogućujući udobnost i štednju. Dok nikoga nema kod kuće, automatski pametni termostat prilagodit će temperaturu, a budući da je opremljen kućnim senzorima, regulira toplinu prema željama vlasnika i ovisno o prostoriji. Noću prostor može održavati hladnijim, danju toplijim; u odsutnosti se njime može upravljati aplikacijom ili glasovnim naredbama preko pametnog zvučnika.

Procjenjuje se da na grijanje prostora i vode otpada oko 53 posto godišnjih troškova, zato učinkovit bojler donosi znatnu uštedu na računima. Iako gorivo dobro izgara u održavanom bojleru, dio topline gubi se u plinovima koji izlaze kroz dimnjak, a tomu su ipak doskočili suvremeni bojleri. Kondenzacijski uređaji (kotlovi) smanjuju potrošnju plina do 30 posto, navodi Vaillant na svojim mrežnim stranicama. Rade tako da kondenzacijom pretvaraju vodenu paru iz plinova u tekuću vodu uz oslobađanje dodatne topline i ispuštanje hladnijih plinova kroz dimnjak.

Iako se kompostiranje u kući ili stanju čini nezamislivim, moguće je i to. U svom se domu s pomoću Vitamixova električnoga kompostera FoodCycler FC-50 mogu osušiti i samljeti ostaci prirodne hrane pretvarajući ih u kompost pogodan za primjenu u vrtu. Uređaj ubrzano razgrađuje organski otpad, pa kore od banana, jabuka i krumpira, krastavci i ostaci paprike u od tri do osam sati postaju kompost. Uz to uređaj je tih i ne ispušta neugodne mirise. Mali div veličine tostera uspješno pretvara ostatke hrane u mrvice nalik na krušne ili začine, ovisno o tome o kakvoj je hrani riječ. Ali budući da zbog visoke topline nema mikrobiološkog ili bakterijske kakvoće kao uobičajen kompost, prije dodavanja u tlo mora odstajati od tjedan dana do četiri tjedna.

Učinkovito hlađenje i tuširanje

Prijenosni uređaji pak za hlađenje isparavanjem čak troše 90 posto manje energije od uobičajenih uređaja za hlađenje te su, očito, nevjerojatno energetski učinkoviti. Uređaj Honeywell djeluje još nevjerojatnije jer može smanjiti temperaturu prostora za 15 Celzijevih stupnjeva tako što ispuhuje isparenu vode iz spremnika. Ne zauzima mnogo prostora, a ima filtar za prašinu koji se može jednostavno izvaditi i očistiti, zbog čega ga ne treba mijenjati. Izrađuje se u više veličina i jačina, pa se može upotrebljavati u zatvorenim prostorima, na terasama, u vrtovima, garažama i skladištima.

Uređaj hladi tako da ventilator uvlači topli zrak kroz mokru upijajuću ploču u obliku saća koja isparavanjem vlagu pretvara u vodenu paru. Nastaje hladniji vlažniji zrak, zbog čega prostoriju treba provjetravati kako bi se izbacila prevelika vlaga i omogućilo kruženje svježega suhog zraka. Pri prvoj upotrebi uređaji sa saćem mogu imati jak miris te treba pričekati nekoliko sati da nestane. Honeywellove prijenosne grijalice pak omogućuju da se zagrije samo prostor u kojem je osoba, poput kupaonica, podruma ili spavaćih soba zimi, kad je u ostalim prostorijama grijanje noću sniženo na najmanju jačinu. Ventilatorske, keramičke i infracrvene grijalice smanjuju račune za grijanje do 35 posto i stoje od 24 do 190 dolara ovisno o veličini.

Tuširanje je posebno ugodno kad je energetski učinkovito jer je protok vode kroz tuš nizak. Glava tuša, zapravo prskalica, koju proizvodi High Sierra jedna je od najučinkovitijih jer omogućuje protok vode do šest litara u minuti, što je mnogo manje od običnog tuša s protokom do gotovo deset litara u minuti. Voda teče kroz malu mlaznicu većom snagom proizvodeći tako osjećaj kao pri normalnom tuširanju.

Punjenje za pustolove

Za štedljiv ugođaj u domu Philips Hue Starter Kit donosi tri žarulje koje mijenjaju boju rasvjete te Hue Bridge koji ih povezuje i omogućuje upravljanje njome. Gašenje svjetla odabire se s pomoću Alexe, Google Assistanta ili Apple HomeKita te se raspored paljenja i gašenja može namjestiti ručno ili glasovno. Pogodno je za one koji zaboravljaju ugasiti svjetlo na odlasku, ali i za one dubljeg džepa jer je za taj komplet potreban kućni pametni uređaj, te je moguće da uložen novac neće biti opravdan dovoljnom uštedom energije.

Prijenosni solarni punjač Freeloader Pro Solar Charger izvrstan je odabir za sve u pokretu jer ga je dovoljno ostaviti na suncu da bi se napunio. Izrađen je od crnog aluminija te se u sunčanim uvjetima puni od sedam do devet sati. Može, primjerice, isporučiti energije za pametne telefone dovoljne za 70 sati u mirovanju i za 5000 stranica e-knjige. Pustolovima bi mogao biti neizbježan dio opreme jer se povezuje s većinom prijenosnih uređaja, no potrebno je pripaziti na njega jer se solarni paneli lako mogu oštetiti ako ih se neoprezno nosi u naprtnjači.

Budući da se pri grijanju prostora gubi mnogo topline kroz vanjske zidove, moguće ju je zadržati reflektirajućim jastučićima. Radflek Radiator Reflectors postave se na zid iza radijatora i odbijaju toplinu u sobu smanjujući tako gubljenje topline kroza zidove za 45 posto. Dovoljno ih je nalijepiti, a za dvosobni ili trosobni stan vjerojatno će biti potrebna dva ili tri pakiranja jastučića.

Slika infracrvenog zračenja

U lakšem otkrivanju na kojim mjestima kuća ili stan gube najviše topline mogu pomoći toplinske kamere, za što ipak treba platiti više. Ovisno o modelu cijena je od oko 200 eura za kućnu upotrebu s dodacima za pametni telefon do vrhunskih uređaja koji stoje 750 eura namijenjenih profesionalcima, vatrogascima ili lovcima kako bi otkrili položaj divljači. Toplinske kamere rade tako da opažaju infracrveno zračenje u prostoru i prikazuju ga na zaslonu kamere.

Što su tijelo ili predmet topliji, jasnije se vidi slika na zaslonu. Kamere za kućnu upotrebu mogu pokriti raspon od minus 10 do 150 Celzijevih stupnjeva. Vidljivo je infracrveno zračenje koje se okom ne može primijetiti u rasponu od 780 nanometara do jednog milimetra i koje se prikazuje na zaslonu kao broj pri mjerenju temperature ili slika, odnosno obojena pozadina. Infracrveno zračenje svojstveno je svakom tijelu s temperaturom iznad apsolutne ništice: minus 273,15 Celzijevih stupnjeva ili nula kelvina te je za kućnu upotrebu dovoljan infracrveni termometar ili pirometar. Što je predmet topliji, to je na zaslonu crveniji; što je hladniji, sve se više zaplavljuje.

Film na staklu

Osim o promjeni stolarije, moglo bi se razmisliti i o postavljanju pametnog stakla na prozore, poznatog i kao zatamnjeno staklo. I ono omogućuje veću energetsku učinkovitost jer se propuštanjem svjetlosti upravlja toplinom u prostoru. Pametnim telefonom daljinski se upravlja promjenom boja i zatamnjivanjem s pomoću elektrokromatske tehnologije. U ​Dynamic Glassu, tvrtki koja proizvodi pametna stakla, ističu da se tom tehnologijom može uštedjeti do 23 posto na računima za grijanje. Pogodna je za upotrebu u vanjskim i unutarnjim prostorijama u domovima ili poslovnim i javnim prostorima poput bolnica i hotela kao pregradni zidovi ili projekcijske površine. No postojeća stakla zapravo nije ni potrebno zamijeniti zato što se na njih može postaviti pametni film i tako nadograditi prozor. Ljepljivi film također se koristi elektrokromatskom tehnologijom i ne zahtijeva troškove kao izmjena stakala.

Naravno da štednja energije i briga za okoliš ne mogu proći bez solarnih panela, ali ovaj put u malo drukčijem obliku, prijenosnom. Naime, prijenosni paneli tvrtke Jackery mogu se ponijeti i postaviti bilo kamo te s pomoću generatora uskladištiti Sunčevu energiju i upotrrbljavati je prema potrebi. Za punjenje generatora solarnom pločom potrebno je devet i pol sati; može napajati hladnjake, električne pećnice, televizore, prijenosna računala, igraće konzole, tablete i pametne telefone.