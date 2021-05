Tražena roba - Tko su developeri, što zapravo rade i zašto ih nedostaje na tržištu

Jako je teško naći kvalitetna developera – govori Roko Roić, suosnivač i član Uprave tvrtke Agency04 koja svake godine organizira petotjednu ljetnu školu na temu razvoja složenih aplikacija u Javi kako bi pronašli talente s potencijalom koje mogu odmah zaposliti. Ne rade to jedini; mnoge IT tvrtke tako traže i vrbuju nove zaposlenike jer razvojnih inženjera na tržištu jednostavno nema. Uostalom, mlade developere lakše je usmjeriti prema onome što poslodavca konkretno zanima. No čim steknu iskustvo, tražena su roba na tržištu i njihova se vrijednost plaća gotovo u suhom zlatu. Čisti zakon ponude i potražnje.

Pretpostavke su da na razini EU nedostaje oko pola milijuna developera za trenutačnu potražnju, a novi mladi stručnjaci i dalje dolaze sporije od rasta potreba. Koliko ih nedostaje u Hrvatskoj, teško je reći, no svakako da potreba za takvim stručnjacima raste iz dana u dan. Nije važno toliko ni formalno obrazovanje ni iskustvo koliko logičko razmišljanje, želja za učenjem i predanost.

'Roba' skuplja od programera

A što to zapravo rade developeri? Najlakše ćete ih zbuniti ako im postavite baš to pitanje. Zastajkivanje, mucanje, nemušti odgovori, slikoviti, kao da ih to nikad nitko nije pitao. Ljudima koji taj posao rade i njihovim kolegama savršeno je jasno tko su developeri i koja je njihova uloga; nama ostalima treba mala pomoć, a čini se da nam ni ne pomaže hrvatski jezik. Na engleskome postoji jasna razlika između, primjerice, real estate ili software ili pak web-developera. Ovaj prvi, znamo, gradi nekretnine i obavlja posao od pronalaska zemljišta do uporabne dozvole za sve nekretnine koje su na tom zemljištu sagrađene prema njegovu projektu. Softver-developeri razvijaju neke sustave, aplikacije, a web-developeri razvijaju projekte koji će biti na internetu... Developeri su, maksimalno pojednostavnjeno, oni koji ni iz čega osmisle, potanko razrade, razviju do detalja neki novi sustav koji funkcionira.

Možda odaju dojam da su zbunjeni dok pokušavaju objasniti što rade, ali kada dođu u situaciju da pregovaraju o uvjetima zapošljavanja s novim poslodavcem, odjednom postanu itekako rječiti. I vrlo jasno mogu artikulirati svoje zahtjeve. Iako su jako dobro plaćeni, često im nije toliko stalo do novca koliko do drugih uvjeta kao što su plaćena edukacija, kvalitetna oprema, ured u koji je dopušteno dovesti kućnog ljubimca, plaćene sportske aktivnosti...

Kako su se ustvari postali developeri za Lider su pričali Tomislav Mesić, developer poduzetnik, koji radi uglavnom za strane klijente, a ujedno je i predavač na Algebri, Ante Gulin, dečko koji nije smatrao potrebnim upisati visokoškolsko obrazovanje, a počeo je raditi prije nego što je maturirao te je danas Head of Development tvrtke Spotsie, dijela grupacije Agency04. Kako su ih igrice potakle da krenu u smjeru developmenta ispričali su Neven Falica iz finske tvrtke sa zagrebačkom adresom Sauna Software i Hana Limić iz Q-a. Svoj karijerni put opisali su i Mario Jerković iz Rimac automobila i Anja Hula iz Infobipa, zasad jedinog hrvatskog jednoroga, te Filip Beć iz Porsche Digital Croatia, kao i Luka Kunić iz Nanobita. Cijelu temu možete pročitati u aktualnom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.