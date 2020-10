Uspješne priče hrvatskih tvrtki na Comping&Dell Technologies Online Seminaru

Izazovno vrijeme nas je spriječilo u organizaciji evenata uživo, ali vam donosimo next best thing: Comping&Dell Technologies Online Seminar !



Stručnjaci za servere, backup, cyber security i optimizaciju poslovnih i IT procesa će nam se pridružiti i predstaviti dvije studije slučaja. Upoznat će slušatelje s uspješnim pričama hrvatskih tvrtki koje su ubrzale i osigurale svoje procese pomoću vrhunske tehnologije. Compingov voditelj savjetovanja i rješenja, Nedeljko Matejak s timom iskusnih senior sistem inženjera predstavit će dvije studije slučaja:

Iz financijske domene : kako je tvrtka uz pravilno odabranu tehnologiju riješila izazov performansi, visoke dostupnosti servisa i povećala produktivnost

: kako je tvrtka uz pravilno odabranu tehnologiju riješila izazov performansi, visoke dostupnosti servisa i povećala produktivnost Iz energetske domene: predstavit ćemo case o upotrebi backupa u funkciji zaštite od cyber napada - Data Protection Suite

Iz Dell Technologiesa nam dolaze Damir Čulig (ISG Technology Consultant) i Iztok Sitar (Senior Partner System Engineer) koji će predstaviti nove evolucijske korake u infrastrukturi. Kako spojiti kompleksne sustave, pojednostaviti procese i zadržati ili povećati produktivnost.



Saznajte na koji način su riješeni izazovi u ovim studijama slučaja, kako odabir tehnologije i njena ispravna primjena vaše poslovanje može učiniti jednostavnijim i produktivnijim. Udobno se smjestite, pripremite kavu/čaj, pokoje pitanje i poslušajte što vam imamo za ispričati.



Vidimo se 5.11. u 10:00 sati!



---Osim tehnologije pripremili smo i zanimljivo predavanje našeg poznatog astronoma, zbog kojeg preporučujemo ostati do samog kraja seminara.Event je besplatan, a prijaviti se na njega možete putem linka. Dan prije eventa u svoje email sandučiće primit ćete link preko kojeg ćete nam se priključiti!Vidimo se!