Venture kapitalisti donose tehnološke trendove koje treba pratiti u 2022.

Rast popularnosti weba 3.0, sve češće prikupljanje sredstava od svojih pristaša (party round), širenje metaverzuma i nastavak hibridnog rada samo su neki od brojnih trendova koji bi ove godine mogli diktirati smjer razvoja svijeta tehnologije. Za tehnološke investitore, odnosno venture kapitaliste, predviđanje budućih tehnoloških trendova novogodišnja je tradicija, a Business Insider upitao je investitore iz američkih tvrtki rizičnog kapitala poput Insighta, Emergencea, Bessemera, NEA-e, CRV-ja i drugih da podijele svoje prognoze. Evo što oni predviđaju:

Nastavak rasta 'ekonomije kreatora'

Ekonomija kreatora (eng. creator economy), koja se odnosi na biznise kreiranja digitalnog sadržaja, procvjetala je u industriju vrijednu više milijardi dolara. Anu Duggal, partnerica u Female Founders Fund, očekuje da će se taj trend nastaviti s obzirom da sve više ljudi, posebno pripadnika generacije Z, rade sami. Pandemija koronavirusa potakla je kreatore na društvenim mrežama i influencere da napuste svoje korporativne poslove i postanu sami sebi šefovi, a ta je promjena potaknula i potražnju za novim tehnološkim alatima koji će im u tome pomoći.

– S odgovarajućim tehnološkim alatima sada možete zarađivati za život gdje god želite, unovčiti svoju kreativnost, vrijeme i znanje pod vlastitim uvjetima – rekla je Carlotta Siniscalco, partnerica u Emergence Capitalu.

Budućnost poslovanja zahtijeva još više softverskih rješenja

Maren Bannon, suosnivačica i upravljačka partnerica u January Ventures, te već spomenuta Anu Duggal očekuju da će porast hibridnog modela rada zahtijevati stvaranje novih softverskih rješenja.

– U protekloj godini postalo je sve jasnije da postoji potražnja za radom na daljinu i fleksibilnijim načinom života. Iako je COVID-19 svakako igrao ulogu u toj promjeni, apetit generacije Z za poduzetništvom također mijenja tradicionalnu paradigmu radnog mjesta – smatra Duggal, koja ulaže u ranije spomenutu 'ekonomiju kreatora'.

Jenjava ulaganje u startupove

Venture industrija srušila je sve rekorde prošle godine – u jednom je tromjesečju 'izraslo' više jednoroga nego u cijeloj 2020. godini, a novac se u fondove ulijevao više nego ikada prije. No, Siniscalco kaže da taj višak kapitala neće trajati vječno. Savjetuje osnivačima startupova da prikupe novac koji im je potreban za vođenje poslovanja i usredotoče svoju pozornost na zapošljavanje i zadržavanje zaposlenika i to 'izgradnjom jake kulture'.

Za one koji žele prikupiti sredstva, Ann Bordetsky, partnerica u NEA-i, kaže da osnove nikada nisu bile važnije te da investitori žele vidjeti 'ubojiti proizvod i tim'.

– Za osnivače je važno znati da, iako u sustavu ima dovoljno kapitala, hype nije ravnomjerno raspoređen. Za većinu startupa još uvijek je potreban ozbiljan napor da se prikupi kapital – rekla je.

Od pristaša do dioničara

Još od 2013. godine kada je Sam Altman, stručnjak za startupe, u svom blog postu objavio rast 'party round' investicija, sve se više startupa udaljilo od prikupljanja velikih iznosa novca od nekoliko velikih ulagača te se, umjesto toga, okrenulo prikupljaju novca od više manjih ulagača.

– 'Party rounds' omogućavaju vam da svoju zajednicu pristaša pretvorite u vojsku angažiranih dioničara – objasnio je Blake Bartlett, partner u OpenViewu, dodajući da bi to mogla postati 'nova normala' za runde financiranja u ranoj fazi.

Web kakav poznajemo prestaje postojati

Poznata kao web 3.0, ova verzija weba funkcionira na kripto tokenima, a cilj joj je razdvojiti postojeće internetske usluge.

– S vremena na vrijeme pojavi se nova tehnologija koja otvara nove mogućnosti iskustva potrošača. Kriptovalute su godinama bile u fazi igradnje infrastrukture i tek sada dolaze do točke u kojoj se nova potrošačka iskustva mogu izgraditi na njima – rekla je Sarah Tavel, generalna partnerica u Benchmarku gdje ulaže i u kriptovalute.

Investitori žele da web 3.0 postane mainstream 2022. Mike Jones, suosnivač i upravljački partner u Scienceu, rekao je da će više tvrtki iskoristiti kripto principe čak i da korisnici to ne primjećuju. Talia Goldberg, partnerica u Bessemeru, složila se da će web 3.0 biti samo web budući da se kompleksnost blockchaina apstrahira, a prihvaćanje te tehnologije među potrošačima raste.

Rat za talente se nastavlja

Egzodus radnika tijekom pandemije ostavio je milijune radnih mjesta praznima, ali postoji dobra vijest za tehnološke radnike. Naime, nedostatak talenata u IT sektoru daje im više utjecaja nego ikad.

Steve Melia, tip regrutera poznat kao talent partner u tvrtki rizičnog kapitala OpenView u Bostonu, kaže da su fleksibilnost kod lokacije kandidata, konkurentni uvjeti i titule samo početak potrage za njima, a tko nije konkurentan, zaostat će. Dodao je da nedostatak radne snage ne pokazuje znakove usporavanja te da će i sami regruteri biti najtraženiji talenti na tržištu.

Hibridni model rada da, Zoom sastanci ne

A kako ratovi za talente traju, isto tako poslodavci ne mogu prisiliti radnike da se vrate u urede. Devet sati rada u uredu manje je privlačno sada nego, recimo, 2019. godine.

– Pobjednici će biti tvrtke koje prihvate učinkovite, angažirajuće hibridne modele rada – rekla je Clara Sieg, partnerica u Steve Case's Revolution Ventures, s čime se složio i Parker Barrile, partner u Norwest Venture Partnersu, koji ističe da se povratak u urede neće dogoditi. Dodao je i da će ljudi i dalje održavati većinu sastanaka putem videopoziva, a povezivat će se s kolegama izvan ureda na večerama i događajima.

Međutim, s obzirom na to da su ljudi doživjeli određeno zasićenje i zamor virtualnim načinom komuniciranja, investitori poput Elaine Zelby iz SignalFirea i Matta Murphyja iz Menlo Venturesa predviđaju dramatičan pad broja virtualnih događaja i Zoom satanaka u 2022. godini.

Naglasak na fleksibilnost

Dugi niz godina tehnološki centri poput Silicijske doline njegovali su 'hustling' način rada od 0 do 24, zadržavajući zaposlenike na poslu pogodnostima poput besplatne hrane i pića te soba za igre, ali takvi poticaji polako padaju u vodu. Saar Gur, generalni partner u CRV-u, kaže da zaposlenici sve više shvaćaju da je bitna i obitelj, zbog čega tvrtke sada promiču fleksibilno radno vrijeme kako bi zaposlili vrhunske talenate.

– Naglasak na fleksibilnosti omogućuje zaposlenicima da svoje sate ispune kreativnim pothvatima, hobijima i ljudima koji su im najvažniji, i to na način na koji nismo mogli zamisliti prije pandemije, a to bi dugoročno trebalo dovesti do bolje produktivnosti i sretnijih zaposlenika – smatra Gur.

Tržište startupa se decentralizira

Broj poslova koje su vodili ili sklopili upravitelji imovinom ili hedge fondovi udvostručio se tijekom proteklog desetljeća, dok drugi netradicionalni ulagači, kao što su osnivači, slavne osobe, influenceri, i menadžeri fondova, nastavljaju ulaziti u venture arenu i zauzimati veće segmente tržišta.

Leah Solivan, generalna partnerica u Fuel Capitalu, to naziva decentralizacijom rizičnog kapitala.

– Središta se pomiču se s tradicionalnih tvrtki prema novoj skupini ulagača koji dolaze iz različitih sredina, osobito u početnim fazama. Od toga će osnivači imati mnogo koristi jer će imati proširen pristup kapitalu s manje prepreka – kaže Solivan koja je također osnovala i prodala tvrtku TaskRabbit.

Omicron varijanta izaziva paniku na tržištima

Unatoč pandemiji, startupi su više od godinu dana postizali sve veće vrijednosti na privatnim tržištima. Mitchell Green, upravljački partner u Lead Edge Capitalu, očekivao je da će cijene nastaviti rasti sve dok javni ulagači budu spremni za kupnju dionica u novim javnim tehnološkim tvrtkama. Međutim, Jordan Nof, upravljački partner u Tusk Venturesu, smatra da bi se tržišni uvjeti mogli pogoršati s pojavom novog soja koronavirusa, omikronom, te da bi se osnivači trebali pripremiti na najgore.

– Ova dodatna neizvjesnost mogla bi stvoriti dodatni pritisak na višestruke vrijednosti na javnim i privatnim tržištima. Osnivači ne mogu jednostavno pretpostaviti da ćemo 2022. nastaviti tamo gdje je 2021. stala i trebali bi planirati svoje povišice u skladu s tim – kaže Nof.

Ulagači nisu sigurni jesu li NFT-ovi privremeni trend ili budućnost

Digitalni kolekcionarski predmeti, također poznati kao NFT, imali su izvanrednu godinu s ukupnim obujmom prodaje od 12 milijardi dolara, izvijestio je Matthew Fox iz Markets Insidera. No, nisu baš svi uvjereni da će ludnica za NFT-ovima potrajati.

– Digitalna imovina dizajnirana je da bude zamjenjiva – beskonačno skalabilna i dijeljena – i zato je sadržaj prešao s modela plaćanja za posjedovanje na model plaćanja za pristup – rekao je Parker Barrile, partner u Norwest Venture Partners, navodeći primjer da većina ljudi plaća mjesečnu naknadu za streamanje glazbe umjesto kupovanja glazbenih albuma.

– Na kraju će svi NFT-ovi biti bezvrijedni – smatra Barrile.

Brooklyn postaje dominantno središte za kripto tvrtke

Mark Goldberg, partner Index Venturesa, predvidio je da će Brooklyn postati dominantno središte blockchain tvrtki i digitalne imovine. Brooklyn je već dom Consensysu, startup studiju usmjerenom na ethereum te liderima u kripto industriji – Mariju Gabrieleu, Packyju McCormicku i Ashu Eganu.

– Dobivate ekspertizu u domeni od najvećih banaka na svijetu, val vrhunskih tehnologa koji se seli sa Zapadne obale nakon pandemije te najživlju umjetničku i kulturnu scenu na jednom mjestu. Spojem fintecha s kulturom, New York City, a posebno Brooklyn, postaje centar za sljedeću generaciju web 3.0 talenata i startupa – kaže Goldberg.

Sve je više žena u tvrtkama rizičnog kapitala

U 2022. godini više žena nego ikad moglo bi ući na vrata 'muškog kluba' rizičnog kapitala, smatra Katelin Holloway, osnivačka partnerica tvrtke Seven Seven Six Alexisa Ohaniana, suosnivača i izvršnog direktora Reddita.

Udio žena generalnih partnerica u tvrtkama rizičnog kapitala prošle je godine porastao na 15 posto, navodi se u novom izvješću PitchBooka, a analizirane su tvrtke s najmanje 50 milijuna dolara imovine.

Udvostručena financiranja startupa za kibernetičku sigurnost

Investitori su tijekom prošle godine uložili rekordnu količinu kapitala u startupe za kibernetičku sigurnost, jer su pandemija i hakerski napadi u Microsoftu i SolarWindsu učinili tu industriju važnijom nego ikad.

Gene Frantz, generalni partner u CapitalG-ju, predvidio je da će se ulaganja u kibernetičku sigurnost udvostručiti u 2021. te da će se ponovno udvostručiti 2022. godine. Dodao je da u sektoru kibernetičke sigurnosti zasad ne postoje lideri poput Googlea ili Microsofta te da bi brzo usvajanje novih tehnologija poput računalstva u oblaku moglo biti potencijal za stvaranje prvog takvog lidera.

Osim startupa za kibernetičku sigurnost, i sektor računalstva u oblaku ulazi u zlatno doba prikupljanja sredstava.

Latinska Amerika postaje novo tehnološko središte

U dugo zanemarenoj regiji Latinske Amerike startupi su prošle godine prikupili rekordne iznose financiranja. Lolita Taub, operaterka i skaut u Lightspeed Venture Partnersu, kaže da je zbog velike populacije u kombinaciji s velikim brojem korisnika interneta regija Latinske Amerike zrela za inovacije, a smatra i da se tamo kriju i budući jednorozi.

Metaverzum će nas razočarati

Koncept metaverzuma već je neko vrijeme postojao u domeni videoigara i znanstvene fantastike, ali je u prošloj godini ušao u mainstream kulturu, najviše zahvaljujući Facebooku koji se preimenovao i rebrendirao u Metu. No, taj je dolazak velikih brendova u metaverzum bio neizbježan, ističe Elaine Zelby, partnerica u SignalFireu. U 2022. tvrtke će voditi svoje klijente u digitalni svijet, primjerice kupnjom zemljišta u virtualnim svjetovima kao što su Decentraland i Sandbox kako bi predstavili svoj brend.

Međutim, Phil Libins je skeptičan oko metaverzuma. Izvršni direktor startup studija All Turtles, poznat i kao osnivač Evernotea i mmhmm, predvidio je da će nas metaverzum na kraju razočarati.

– Svijet će vidjeti metaverzum onakvim kakav jest – uglavnom jadan – kaže Libins.