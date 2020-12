Vertiv Croatia: Digitalna transformacija je odgovor za budućnost poslovanja

Vertiv (NYSE: VRT), globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i rješenja za kontinuitet poslovanja, donosi aktualne trendove na tržištu podatkovnih centara, digitalizacije, kao i predviđanja o utjecaju razvoja 5G mreže na samo tržište. Poslovanje tvrtke, nadolazeće poslovne aktivnosti te vlastita razmišljanja o stanju i budućnosti tržišta predstavili su članovi Uprave Vertiv Croatia Igor Grdić, Viktor Petik i Vlasta Brozović.

Kompanija je krajem prethodne godine otvorila nove poslovne prostore, a izazovna 2020. godina nije imala negativan utjecaj na poslovanje pa su tako kroz godinu znatno povećali broj zaposlenih. „U Hrvatskoj Vertiv Croatia pod tim imenom posluje od 2017. godine, a danas zapošljavamo čak oko 280 stručnjaka, dok je krajem prošle godine ta brojka iznosila oko 200. Vertiv Croatia ujedno predstavlja prodajno servisni centar za 20 zemalja, kao i proizvodni centar za EMEA regiju i Vertiv svjetski centar na polju dizajniranja podatkovnih centara.“, rekla je članica Uprave Vertiv Croatia Vlasta Brozović.

U posljednjih nekoliko mjeseci, obujam posla Vertiva naglo se povećao uslijed ubrzanog porasta potrebe za digitalizacijom. Kompanije diljem svijeta odjednom su morale promijeniti način rada te preseliti svoje poslovanje online. „Trenutačna situacija stavila je dodatan naglasak ne na važnost, već na nužnost digitalizacije diljem svih sektora poslovanja. Prethodno, digitalna transformacija za kompanije je predstavljala način da ostvare dodatnu konkurentnost, skraćivanjem određenih procesa i povećavanjem učinkovitosti. U trenutačnoj situaciji, digitalizacija je postala nužna za normalno funkcioniranje kompanija i poslovnih procesa, dok će u budućnosti ovisiti i o njihovom samom opstanku. Uz to, pandemija je oblikovala industrije ove godine te se kristaliziralo nekoliko ključnih trendova, osim sada već kontinuiranog ubrzanog rasta digitalizacije. Stručnjaci Vertiva predviđaju daljnji razvoj edgea i fokus na dovođenje mogućnosti velikih poduzeća na edge lokacije. Također, u sljedećoj fazi razvoja, 5G će biti usmjeren prema potrošnji i energetskoj učinkovitosti, što nas dovodi i do posljednjeg trenda, a to je očekivani val inovacija na području energetske učinkovitosti“, istaknuo je Igor Grdić, član uprave Vertiv Croatia.

Također, nedavno je Vertiv, od strane analitičke tvrtke Omdia, rangiran kao jedan od vodećih dobavljača na brzo rastućem tržištu modularnih podatkovnih centara, s drugim najvećim tržišnim udjelom na svijetu. „.Svjedočili smo snažnom rastu potražnje za PFM podatkovnim centrima jer vlasnici i operateri shvaćaju prednosti prilagodljivosti, ekonomičnosti i brzine implementacije koje pružaju. Naši kupci također cijene fleksibilnost dizajna i prilagodbe koje nudimo,. Uz to, kako bi proizvodi koje nudimo bili otporniji i brže dostupni, stekli smo PFM TIER-ready certifikat u EMEA regiji nedavnim sporazumom s Uptime Institutom. Povećali smo i obujam poslovanja u Sjevernoj Americi te radimo na planovima za širenje naših PFM pogona u Hrvatskoj kako bi povećali kapacitet i ojačali naše mogućnosti u ovom ključnom tržišnom sektoru“, rekao je Viktor Petik, član Uprave Vertiv Croatia.

Broj podataka na globalnog razini u neprestanom je porastu, a uspon 5G mreže i razvoj novih tehnologija kao što su AI, VR, AR i slično samo će doprinijeti dodatnom porastu. Ove sve podatke potrebno je negdje pohraniti. Kako bi sve teklo glatko, bez većih i jako skupih zastoja, potreban je podatkovni centar koji može omogućiti fleksibilnu arhitekturu i modularnost kako bi bio kompatibilan s trenutačnim tehnologijama, ali i spreman na nove. U tom aspektu, rješenje predstavljaju modularni podatkovni centri, a Vertiv, kao jedna od vodećih kompanija na tržištu u tom području, može ponuditi najbolja i prilagodljiva rješenja svojim globalno dosljednim i brzo dostupnim infrastrukturnim portfeljem.