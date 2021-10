Vertiv predstavlja najopsežniju platformu industrije za upravljanje digitalnim IT resursima za poslovne, distribuirane, edge i hibridne mreže

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i kontinuiranih rješenja, predstavio je Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, novu generaciju IT platforme za upravljanje koja zadovoljava potrebe podatkovnih centara koje se mijenjanju iz dana u dan. Avocent® ADX Ecosystem je osnovni modul uređaja i softvera dizajniran za današnje složenije, hibridne mrežne arhitekture te zadovoljava zahtjeve rada na daljinu, a od sada je dostupan diljem Europe, Bliskog istoka i Afrike (EMEA).

Nastavno na temelje Avocent® brenda kojemu korisnici vjeruju godinama, novi Avocent® ADX Ecosystem dizajniran je za upotrebu u poslovnim, edge, cloud i kolokacijskim okruženjima. Podržava sigurno i cjelovito iskustvo rada na daljinu dopuštajući zaposlenicima da brzo i besprijekorno pristupaju i upravljaju podatcima, što uključuje radnje poput naprednog inženjeringa i dizajna, uređivanja videozapisa te drugih aplikacija za streaming visoke rezolucije. Avocent® ADX Ecosystem uključuje najbrži i najbogatiji 4K KVM na jednom uređaju s najopsežnijim opcijama za upravljanje IT uređaja na tržištu.

Avocent® ADX Ecosystem izgrađen je na zajedničkoj arhitekturi, s otvorenim standardima, platformama i API-jevima koji su potrebni korisnicima, dok istovremeno omogućuje brzu, sigurnu i skalabilnu implementaciju IT uređaja od enterprise do edge lokacija. Avocent® ADX Ecosytem koristi Avocent® Core Insight (Avocent® ACI) tehnologiju za dodatno poboljšanje komunikacije s uređajima koji podržavaju Redfish. Ove tehnologije omogućuju® Avocent® ADX-u savladavanje najtežih prepreka prilikom udaljenog upravljanja distribuiranom i hibridnom arhitekturom, uključujući sustave skaliranja u skladu s rastom mreže, omogućujući siguran pristup određenim korisnicima, dok u isto vrijeme pruža video mogućnosti visoke rezolucije koje odgovaraju modernim tehnologijama, uključujući USB-C konektore.

- Uz brzo rastuće slučajeve uporabe umjetne inteligencije (AI), IoT, 5G i drugih tehnologija s intenzivnijim korištenjem podataka, podatkovni centri svih veličina postaju sve složeniji. Nadalje, IT platforme nalaze se na više lokacija izvan tradicionalnog podatkovnog centra, a od iznimne je važnosti da se platforma za upravljanje IT-jem razvija kako bi imala odgovore na nove izazove te kako bi postala sigurnija, čvršća i korisnija za aplikacije sljedećih generacija. Fokus tvrtke Vertiv na inovativnost i izazove kupaca doveo je do razvoja Avocent® ADX Ecosystem, usklađujući moderne i otvorene arhitekture kako bi se omogućila učinkovita, brza i sofisticirana kontrola IT uređaja i infrastrukture, uključujući servere, daljinske senzore i sustave neprekidnog napajanja - izjavila je Angie McMillin, potpredsjednica i generalna direktorica IT sustava, tvrtka Vertiv.

Avocent® ADX Ecosystem uključuje nekoliko zasebnih komponenti, od kojih se svaka može primijeniti samostalno ili u kombinaciji s drugim komponenatama za robustnije korisničko iskustvo. Platforma nudi sigurno i učinkovito upravljanje, kao i kontrolu virtualne i fizičke IT infrastrukture te upravlja KVM i serijskim sesijama za do 100 ili više istodobnih korisnika. Nadalje, rack upravitelj pruža otpornu IP konsolidaciju za različite uređaje, kao i put do skalabilnosti, dok daljinski 4K KVM povećava produktivnost djelujući na većim brzinama sa širom propusnošću u usporedbi s konkurentnim standardom i 4K KVM-om.

Sustav radi učinkovito i sigurno što će postaviti nove standarde u industriji, a posebno je učinkovit za edge lokacije, gdje su razmjer i rast uobičajeni izazov u poslovanju.

Avocent® ADX MP1000 Management Platform: Pojednostavljuje upravljanje, kontrolu, sigurnost i automatizaciju virtualne i fizičke IT infrastrukture u cjelovitost enterprise i edge lokacija. Upravlja servisnim procesorima, virtualnim strojevima, IP KVM modulima te uređajima za daljinski pristup.

Avocent® ADX RM1048P Rack Manager: Povezuje i upravlja različitim IT uređajima u rack ormaru i može se primijeniti s ili bez Avocent ADX MP1000. On konsolidira IP adrese kako bi umanjio nedostatak IP-a prilikom dodavanja više opreme u rack sustavima. Koristi napajanje putem etherneta (PoE) za smanjenje broja kabela u rack ormarima.

Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM Switch: Ovaj novi dodatak portfelju Vertiv™ KVM može podržati više od 100 korisnika i 48 jedinstvenih ciljeva unutar jedne sesije, isporučujući 4K video i performanse velike brzine (20 GB na uzlaznoj vezi) za omogućavanje upravljanja uređajima i podacima u stvarnom vremenu. Svaki prekidač opremljen je USB-C konektorima s kraćim duljinama kabela. S konsolidacijom PoE -a i IP -a, zahtjevi za kabelima dramatično se smanjuju.

Za više informacija o Avocent® ADX Ecosystem i drugim IT upravljačkim rješenjima tvrtke Vertiv, posjetite Vertiv.com.