[Video] Kinezi pokrali Teslu - Ništa čudno, ovo je EF1-T

Na kineske kopije odjeće i raznih drugih proizvoda do sada smo se već naviknuli, no nije rijetkost da se takve kopije izrađuju i u automobilističkom svijetu. Kina je poznata kao knock-off zemlja, pa ne začuđuje što je sada pokrala i dizajn Teslina Cybertrucka. Tvrtkin futuristički model nije ni zaživio na pravi način, a jedan sličan njemu uskoro će se voziti kineskim cestama.

Kineski proizvođač električnih automobila Edison Future nedavno je predstavio svoj električno-solarni pickup-kamionet EF1-T. Ta kopija Teslina Cybertrucka posebno je zanimljiva zbog do sada neviđenoga solarnog krova na razvlačenje. Kad je potpuno razvučen, solarni kolektor prekriva tovarni prostor i daje cijelom vozilu elegantnu i aerodinamičnu bočnu liniju, no i dalje je to kopija Tesle. Ipak, vjerujemo da to nimalo ne smeta Kinezima, naviknutima na slične stvari sa Zapada. U tvrtki kažu da će solari moći dodati od 40 do 55 kilometara dosega tijekom cjelodnevnog izlaganja suncu i ukupni će procijenjeni domet s jednim punjenjem baterija biti malo veći od 700 km.

Također, iako golemih dimenzija, u tvrtki kažu da bi ta zvijer do stotke trebala ubrzavati u samo četiri sekunde. Dobar je podatak da je nosivost Cybertrucka, tj. EF1-T-a, čak pet tona. Kao i Cybertruck, kamionet će se nuditi u tri izvedbe: s jednim, dva ili tri elektromotora. Cijene za sada nisu objavljene, a proizvođač dostupnost najavljuje tijekom 2025. Dodajmo da bi Teslin Cybertruck na tržište trebao stići potkraj sljedeće godine.