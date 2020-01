VIDEO: TOP 10 youtubera s najvećom zaradom u 2019.

Zabavljaju se, to snimaju, podijele s gledateljima na YouTubeu i slijevaju im se milijuni dolara na račun. Tako mi obični ljudi doživljavamo 'rad' zvijezda s društvenih mreža. No, možemo biti sigurni da im nije tako jednostavno. Ipak, sada se nećemo baviti njihovim problemima, već financijama. Forbes je nedavno objavio kome su novčanici premaleni da u njih spreme sve novce koji su im prispjeli u 2019. od youtuberskog angažmana. Preciznije, čiji novci ne stanu u pet kartonskih kutija od jumbo velikih frižidera, ako ne i škrinja. Da se ne zamaramo s raspodjelom novaca u kutije, evo tko su i što rade youtuberi s najvećom zaradom u 2019.

(Napomena: Iznosima nisu obračunati ni porez ni različite provizije za agente, menadžere i odvjetnike.)

#1 Ryan Kaji

Uzor svima kako se to radi je osmogodišnjak Ryan Kaji koji je u godinu dana uprihodovao 26 milijuna dolara. Još kao četverogodišnjak pitao je majku zašto on nije na YouTubeu, a sva ostala djeca jesu. Ubrzo je na svom kanalu počeo objavljivati ​videosadržaje u kojima otpakirava i komentira igračke. To je preraslo u kanal 'Ryan's World' na kojem njegove stručne recenzije prati više od 23,5 milijuna ljudi. Osnovnoškolac nije stao samo na videoobjavama. Pokrenuo je vlastitu liniju igračaka i odjeće, paste i četkice za zube s njegovim potpisom prodaju se u Targetu, Walmartu i Amazonu, a ima i vlastiti šou na popularnom televizijskom kanalu Nickelodeonu te ugovor sa streaming-servisom Hulu.

#2 Dude Perfect

Na drugom mjestu ljestvice smjestili su se dečki kojima je već odavno narasla brada, ali koji se trude zanemariti da su prošli proces odrastanja. Pet tridesetogodišnjaka, Coby i Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones i Tyler Toney, vode kanal 'Dude Perfect' i svojim su igranjem, vratolomijama i obaranjem Guinnessovih rekorda u godinu dana stekli dvadeset milijuna dolara. Avanture tih pustolova s duhom Petra Pana našle su prostor i na Nickelodeonu.

#3 Anastasija Radzinska

U samom vrhu još je jedna jako mlada zvijezda. Petogodišnja Ruskinja Anastasija Radzinska emitiranjem druženja s ocem zabavlja 107 milijuna pretplatnika na njezine kanale koji se mogu pratiti na čak sedam različitih jezika. Njezini prihodi od lipnja 2018. do lipnja 2019. iznosili su 18 milijuna dolara, a govorka se po globalnom selu da plavokosa koja još nema ni dvoznamenkasti broj godina ima šesteroznamenkaste ugovore s brendovima poput Legolanda i Dannonea. U njezinu bogatom poslovnom planu za ovu tek započetu godinu lansiranje je vlastite linije igračaka, mobilne igre i publikacija knjige.

#4 Rhett and Link

Na četvrtome mjestu sa 17,5 milijuna dolara plasirao se dvojac Rhett and Link čija su specijalnost svakodnevno kušanje najšašavijih kombinacija jela i pjevanje sa zvijezdama, a to čine u svom šouu 'Good Mythical Morning'. Imaju četiri kanala, 'podcast', a prošle su godine izdali dvije knjige te za deset milijuna dolara kupili mrežu Smosh.

#5 Jeffree Star

Prihode od 17 milijuna dolara na YouTubeu je prošle godine ostvario Jeffree Star, koji je karijeru oduvijek gradio na internetu. Počeo je kao glazbenik na MySpaceu, a onda se preselio na YouTube i proslavio svojim praktičnim vodičima za makeup zbog kojih mu novčanik svesrdno pune proizvođači ruževa za usne, posvjetljivača, paleta sa sjenilima i mnogi drugi.

#6 Preston Arsement

Prvi puta u top 10 uvršten je i Preston Arsement s prošlogodišnjim prihodom od 14 milijuna dolara. Igrajući Call of Duty taj je mladić gotovo preko noći postao popularan. Uz video objave svoje igre, objavljuje i prijateljske prankove, različite verzije potrage za blagom, igre skrivača... Njegovi prihodi ne dolaze isključivo s YouTubea. Ekstra dodatak stiže mu od Minecraft servera koje vodi za sedmeroznamenkasti godišnji džeparac.

#7 Felix Kjellberg

Igrač videoigara Felix Kjellberg, poznatiji kao PewDiePie, koji je godinama slovio kao ogledni primjer kako se zarađuje na YouTubeu, u novom je odmjeravanju snaga tek sedmi s prihodom od 13 milijuna dolara. U dugom druženju s YouTube ekipom, ovaj je momak uspio izazvati brojne kontraverze. Doduše, čini se da će se ekipa malo odmarati od njega, a i on od nje jer je najavio da uzima predah od YouTubea.

#8 Mark Fischbach

Poznatiji pod svojim gejmerskim pseudonimom Markiplier, Mark Fischbach prošle je godine jednako kao i kolega mu PewDiePie ostvario prihod od 13 milijuna dolara. Njegova malenkost omiljena je sponzorima kojima su ciljana publika gejmeri. Brzo se uhodao u biznis pa je s kolegom youtuberom Jacksepticeye osnovao Cloak, modnu marku odjeće za gejmere.

#9 DanTDM

Daniel Middleton uprihodio je 12 milijuna dolara na svom YouTube kanalu DanTDM. Britanski gejmer, igrač Minecrafta i Fortnitea ima dugu tradiciju bivstvovanja na YouTubeu. Stekao je publiku po cijelom globusu.

#10 VanossGaming

Evan Fong, u online svijetu poznat kao VanossGaming, dosegao je 1,5 milijardi pregleda sa svojim videima u kojima igra Grand Theft Auto V i Minecraft. Gejmer je u godinu dana u džep spremio 11,5 milijuna dolara.