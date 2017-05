Najveća društvena mreža svijeta objavila rezultate poslovanja

Facebook, najveća i najpopularnija društvena mreža na svijetu, objavila je rezultate poslovanja za prvi kvartal ove godine. Pogledajmo kako je poslovao Facebook, Inc. (NASD:FB), te jesu li rezultati poslovanja za 1Q/2017 razočarali ili razveselili investiture.

Facebook, Inc. (NASD:FB)

Facebook, Inc. dobro je poznata kompanija diljem svijeta. Relativno mlada, osnovana 2004. godine te uz enormni rast koji je ostvaren do danas ima tržišnu kapitalizaciju od ogromnih 439 milijardi USD. Vodeća je kompanija u tehnološkoj industriji, točnije u kreiranju i prodaji platformi. Brzi rast svrstao je dionicu kompanije u indeks S&P 500, indeks u kojemu se nalazi 500 najjačih kompanija u SAD-u. Cijena dionice u posljednjih se 12 mjeseci kretala u rasponu od 108.23 do 153.60 USD. Rezultati kvartalnih izvještaja objavljenih ovog tjedna (3.5.2017.) po prvi puta u godini dana nisu nadmašili očekivanja analitičara, što se odrazilo i na cijeni dionice. Cijena dionice je dan nakon objave rezultata u pre-market-u bila u padu oko 1.60%. Rezultate izvještaja pogledajmo u nastavku.

Zarada po dionici u prvom kvartalu 2017. godine iznosi 1.04 USD, što je za 0.08 USD manje od očekivanja analitičara, koji su očekivali razinu od 1.12 USD. U istom periodu prethodne godine zarada po dionici iznosila je 0.77 USD, te je u 2017. godini viša za 35.06%.

Gotovo nepostojeća razina duga, snažna novčana pozicija, kao i moć zarađivanja novca uz rastući broj korisnika, ovoj kompaniji daju svijetlu budućnost a svaki značajniji pad cijene treba iskoristiti za dugoročne pozicije.

Prihodi u prvom kvartalu 2017. godine iznose 8.03 milijardi USD, što je za 200 milijuna USD više od očekivanja analitičara koji su prognozirali razinu prihoda od 7.83 milijardi USD. Dionica je u posljednjih 12 mjeseci u dobitku od 29%, dok je od početka godine na dobitku od 32%.

U sljedećoj tablici uspoređen je prinos dionice FB sa prinosom ETF-a SPY koji prati kretanje indeksa S&P 500, bez ukalkuliranih reinvestiranih dividendi.

1M 6M YTD 1Y 5Y 10Y FB +6.69% +26.50% +31.94% +29.10% +297.05% SPY +1.34% +14.23% +6.69% +15.58% +69.83% +58.27%

Što se tiče fundamentalnih pokazatelja, kompanija se trži na 43.7 trenutnih godišnjih zarada, dok je projekcija tog omjera za idućih 12 mjeseci 22.57 projiciranih godišnjih zarada, što je dosta nisko za brzorastuću tehnološku kompaniju. Niži navedeni omjer može signalizirati dosta veću razinu zarada u idućih 12 mjeseci ako bi cijena dionice ostala na ovim razinama. S druge strane ako se zarade ne bi povećavale očekivanim stopama, do projiciranog iznosa dolazimo smanjenjem cijene dionice. Odnos cijene i knjigovodstvene vrijednosti je 7.39 što znači da za 1 USD kapitala kojeg kompanija ima, na burzi plaćamo cijenu od 7.39 USD. Za ovu godinu, prema analitičarima vodećih investicijskih banaka, rast zarada se projicira na 23.55% dok je za buduće 5-godišnje razdoblje taj rast postavljan na 23.52%. Na godišnjoj razini, povrati na imovinu, kapital i investirano su iznad prosjeka industrije i iznose 17.50%, 19.30% i 17.10%.

