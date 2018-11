Financijska granica egzodusa: 300-400 kn?

Od iduće srijede počinje svojevrsni štrajk na kapaljku u javnim službama. Sindikati će organizirati zaposlenike – od škola do bolnica – da obustavljaju rad po jedan dan svaki tjedan ‘do ispunjenja zahtjeva’.

Sindikalci tvrde da je Vladina ponuda od tripostotnog poguranca poražavajuća i ponižavajuća. A poraz i poniženje imaju i iznos – 2,8 posto. To je razlika između Vladine ponude i sindikalnih zahtjeva od 5,8 posto.

Kako tvrdi sindikalka socijalne skrbi Jadranka Dimić,Vladinih 150 do 200 kuna dodatka neće spriječiti egzodus mladih i obrazovanih ljudi iz sustava. A to iščitavam i kao: povišica koju traže sindikati (300 do 400 kuna) spriječit će egzodus. Pa, ako je doista ta razlika od 150 do 200 kuna na mjesec financijska granica egzodusa, onda bi Vlada trebala popustiti.

