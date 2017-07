Fitosanitarni udar: Hrvatska više pomaže voćarima i povrćarima iz EU nego domaćima

U sjeni ljetnih vrućina i katastrofalnih požara prošle je subote na snagu napokon stupila i jedna protekcionistička mjera za zaštitu domaćeg tržišta. Tako je bar predstavljena u medijima. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić donio je Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima. Sličan dokument na snazi je bio i dosad, propisivao je kontrole poljoprivrednih i fitosanitarnih inspektora za sve voće i povrće koje se stavlja na domaće tržište i uvozi iz ‘trećih zemalja’ (onih koje nisu u EU).

>>> Ministar Tolušić napao strane trgovačke lance

No to je dosad stajalo 90 kuna po pregledu svake pošiljke. Tarifa je ostala ista za poljoprivredne inspektore, ali za fitosanitarni certifikat od subote se za svaku pregledanu pošiljku banana plaća 500 kuna, a za ostale vrste voća i povrća čak 2000 kuna! Dakle, kontrola svake pošiljke banana poskupjela je više od triput, a ostalog voća i povrća gotovo 12 puta. To je pravi potez… Ali! Pravilnik jednako udara i sve u Hrvatskoj koji voće i povrće proizvode za izvoz.

To je dodatni trošak za svakog izvoznika, ali na državnoj razini riječ je o 346 tisuća tona uvezenog voća i povrća prema 114 tisuća tona uvoza. Ili, financijski gledano, lani smo uvezli voća i povrća za 288 milijuna eura, a izvezli za samo 60 milijuna. Dakle, uvoz je količinski triput veći od izvoza, a financijski to iznosi gotovo pet puta. Međutim, pravi je problem u tome što novi cjenik vrijedi i za voće i povrće proizvedeno u Hrvatskoj za domaće tržište, jedino se ništa ne mijenja voću i povrću iz drugih država EU, koje već ima certifikate svojih država.

>>> Lidl ostvario suradnju s deset novih domaćih dobavljača voća i povrća

Domaći proizvođači u Poslovnom dnevniku izražavaju opravdanu sumnju da će se cijena inspekcijskog nadzora prebaciti na potrošače. Zato ministru preostaje da tu mjeru dopuni pravim protekcionističkim potezima koji će dati vjetar u leđa domaćoj proizvodnji. Primjerice, danski uzgajivači svinja imaju besplatne veterinarske usluge, nizozemskim staklenicima energija se isporučuje po povoljnijoj cijeni… Sad čekam(o) Tolušićevu dosjetljivost.

Komentari