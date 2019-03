Goran Litvan: Država vratila iz mirovine Orljavina direktora gubitaša

Početkom godine na Liderovom portalu objavili smo priču o Tomislavu Galoviću, vlasniku tvrtke Kulin Galović, koji je s direktorske pozicije otišao u mirovinu na jedan dan pa se vratio na isto radno mjesto, na pola radnog vremena, i sad uz mirovinu dobiva još pola plaće.

Tada je naša porezna stručnjakinja Marija Zuber objasnila kako nova zakonska odredba teoretski može vrijediti i za direktore javnih poduzeća.

Nisam vjerovao da će se nešto slično zaista događati, ali razuvjerio me kolega Drago Hedl. On je u Telegramu.hr otkrio da je ‘Galovićev poučak’ iskoristio predsjednik Uprave državne tvrtke Orljave iz Požege Luka Balenović, koji je otišao u mirovinu na jedan dan, i onda ju je zamrznuo. On je proizvodnju košulja vodio još u sustavu kaznionice, prije izdvajanja 2003. Čovjek je nezamjenjiv.

Telegram otkriva da iz godine u godinu bilježi gubitke, da su radnice na minimalcu, tvrtka od 2013. u predstečaju… Odluku je donio Nadzorni odbor u sastavu: Jadranka Čengija Šarić(predsjednica, inače direktorica sektora u CERP-u), Branimir Fleković i Mandica Bek.

