Hrvatska u sudnici: Estradizacija pravosuđa postala je opijum za narod

Sve kao da se zgusnulo u nekoliko dana – između oslobađajuće presude Tomislavu Horvatinčiću i uhićenja u slučaju Agrokor. Dok je jedno suđenje s kuriozitetnom sinkopom završeno, javnost se zabavlja detaljima o istrazi koja će najvjerojatnije postati najveći proces u povijesti hrvatskog pravosuđa. No, kao što nas poučava reklama, ‘i to nije sve’!

>>> Kalmeta: Nisam kriv za izvlačenje javnog novca

Ovog su tjedna počela suđenja jednom ex županu – Branimiru Glavašu – i jednom ex ministru – Božidaru Kalmeti, a jednoga je, ex premijera Ivu Sanadera, od nastavka suđenja ‘spasila’ samo bolest. Rezime: jedna prometna nesreća, jedan koloplet financijskih muljanja (od lažiranja financijskih izvještaja i isplate dividendi do izdavanja mjenica bez pokrića), jedan ratni zločin i dva slučaja pranja i mažnjavanja novca (Remorker i Fimi media).

Hrvatska kao da se preselila u sudnicu, odnosno istražnu pritvorsku čekaonicu, a svi koji nisu ‘unutra’ – bez obzira na kojoj su strani – kao da moraju čitati, gledati i slušati samo jednu veliku rubriku crne kronike koja se samo dijeli po sekcijama: politika, gospodarstvo, rat, promet… Ima tu i klasičnoga medijskog žutila s bračnim razmiricama nekih od aktera i sličnim pikanterijama. Ipak, nikad nije bila bliže stvarnosti rubrika koju portal Telegram zove ‘Politika & kriminal’. Sve ostalo u Hrvatskoj kao da je stalo. Da je danas živ jedan striček s velikom bradom, rekao bi da je hrvatsko pravosuđe opijum za narod. A u sjeni pravosudne estradizacije događaju se stvari od kojih bi neke mogle biti bar jednako važne kao sâm ishod tih procesa.

>>> ‘Nesvjesni’ Horvatinčić oslobođen krivnje za smrt talijanskih supružnika

Potiho se, naime, priprema nova rekonfiguracija Plenkovićeve vlade, država će se zadužiti za novu milijardu eura za dug cestogradnje, opet se najavljuje zaoštravanje legislative o pobačaju, i dalje se petlja s kurikulnom reformom, uporno se u Sabor gura ‘lex šerif’… Da, i u Tornju se upravo predstavlja plan restrukturiranja Agrokora, koji bi trebao biti osnova za nagodbu. A to je za biznis važnije od odgovora na pitanje hoće li se Todorići ukazati u Zagrebu.

