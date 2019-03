Mićo Ljubenko: Hapšenja mogu imati posljedice na restrukturiranje Uljanika

Hapšenja nekadašnjih čelnih ljudi Uljanika neće imati samo za posljedicu pad vrijednosti dionica tvrtke, nego se ona mogu odraziti i dublje – na restrukturiranje same tvrtke, neovisno o tome hoće li ona otići u stečaj ili neće. To misli odvjetnik Mićo Ljubenko i objašnjava da uvijek može postojati problem kada se pokrene kazneno-pravni postupak jer onaj tko želi kreirati modele restrukturiranja bit će suzdržan zato što će morati razlučiti što je to nezakonito ili još gore što je to moguće nezakonito.

Primjerice, neki ugovor može biti napravljen protuzakonito, a da ima utjecaj na neki odjel unutar tvrtke i prilikom restrukturiranja članovi uprave ili stečajni upravitelj će daleko opreznije i sporije, najprije zbog sebe, donositi neke odluke vezane za taj odjel. To isto vrijedi i za slučaj proširenja istrage na Ivicu Todorića i Pirušku Canjugu zbog prebacivanja 1,25 milijuna eura iz Agrokora u švicarsku off-shore tvrtku.

– Puno je komotnija situacija kada nema tog kazneno-pravnog elementa prilikom donošenja odluka, jer u tom slučaju oni koji odlučuju o poslovanju tvrtke puno slobodnije to rade – kaže Ljubenko.

Taj stručnjak za trgovačko pravo napominje da ni istražno povjerenstvo ne zna koje su sve protuzakonite radnje, a kad to utvrdi, tek treba odlučiti sud je li riječ zaista o protuzakonitim radnjama, što znači da će u dužem vremenskom periodu čelni ljudi takve kompanije morati donositi teške odluke u ne baš najboljoj atmosferi.

Osim toga, napominje Ljubenko, restrukturiranje će zbog potreba istražnog postupka biti diskretnije, suzdržanije. Dođe li do stečaja, bit će sputan, mnogi će se ustezati reći svoje mišljenje baš zbog istrage. Kad je u pitanju Uljanik, smatra da se pogriješilo zato što još prije nekoliko mjeseci nije riješena dilema treba li ta tvrtka ići u stečaj ili ne na temelju ekonomskih pokazatelja. Sada kada su stvari otišle daleko, kada su počela i hapšenja, odluka o sudbini Uljanika bit će donesena na temelju ekonomskih i kazneno-pravnih elemenata koji više nisu neovisni jedan o drugom jer je realno za očekivati da će se nakon tolikih grijeha prethodnih struktura oni koji sada odlučuju uplašiti zbog mogućih posljedica njihovih odluka.

– Upravo zbog toga ne isključujem mogućnost da se Uprava Uljanika ne izjasni o tome treba li ta tvrtka u stečaj ili ne, tako da će sud morati donijeti odluku bez njezinog stava – kaže Ljubenko.

