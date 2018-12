Miodrag Šajatović: Mentalitet – Kad pacijenti i privatnim doktorima nose darove

U sklopu konferencija HR Employee Engagement & Retnetion: Privuci i zadrži, održan je i zanimljiv panel na kojemu se raspravljalo o tome što tvrtke poduzimaju u zadržavanju zaposlenika i mogu li kompenzirati opće stanje u društvu.

Na panelu su sudjelovali Ana Marušić iz Atlantic Grupe, Ivana Vrhovski s VERNA, Ognjen Bagatin iz poliklinike Bagatin i Nathalie Lerotić Pavlik, leadeship coach.

Panel je započeo pitanjem zašto ljude odlaze? Na to se osvrnula Ana Marušić iz Atlantica koja je kazala kako je ta tvrtka trenutno na stabilnih 6 posto odlazaka zaposlenika. „Mi smo napravili i profil našeg zaposlenika koji odlazi. Većinom su to zaposlenici iz prodaje i marketinga. Kada smo to radili kroz ankete svih zaposlenika otkrili smo i mnogo „dragulja“ zaposlenika kojih nismo bili svjesni“, rekla je Marušić. Dodala je i to kako trebaju predviđati trendove odlazaka ili dolazaka i implementirati atraktivne programe, ne samo za ključne zaposlenike, već za sve zaposlenike kako bi zadržali one najbolje. „Moramo ih motivirati i pokazati da smo atraktivan poslodavac“, zaključila je.

VERN također radi na programima retencije zaposlenika. „Kada je počela krize 2008. godine VERN je izvršio akviziciju nekoliko učilišta, ali je stavljen embargo na otpuštanja i veto na visine plaća“, rekla je u uvodu Vrhovski i dodala: „To je bio sjajan psihološki momet koji je izrazito pozitivno utjecao na zaposlenike“.

Ognjen Bagatin osvrnuo se na odlazak medicinskog osoblja i doktora. „Danas vlada percepcija da sestre i doktori odlaze u stotinama ili tisućama, ali to nije baš tako. Mi puno radimo da zadržimo sve ljude i moramo davati nadu da Hrvatska može bolje. Doktori vole raditi za najbolje, gladni su znanja i mi im to moramo pružiti kako bi oni bili zadovoljni i na kraju kako bi ostali kod nas. Također, moramo početi razmišljati kako i mi možemo poboljšati sustav od dole prema vrhu“, zaključio je Bagatin.

Nathalie Lerotić Pavlik kazala je kako se ljudski resursi moraju promijeniti i prilagoditi današnjem stanju na tržištu rada. „Oni najtalentiraniji koje želite zadržati, oni prvi odlaze, ako osjete da od kompanije ne dobivaju ono što žele i trebaju. Danas svi rade za benefite i bolje kompenzacijske pakete, što je sasvim normalno. Plaće su još uvijek element koji donosi prevagu“, rekla je Lerotić Pavlik.

Panelisti su se složili kako je omjer između posla i privatnog života postala iznimno važna, te da je najveća pogreška koji poslodavci čine odnosu prema zaposlenicima – ego.

