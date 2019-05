Natko Vlahović: Hrvatsko gospodarstvo još nije spremno za europske poslove

Gospodarske udruge moraju biti aktivne sudionice kreiranja europskih poslova. U praksi bi kandidati na listama za Europski parlament i cijele liste trebali biti pod rafalnom paljbom poslovnih interesa koji shvaćaju važnost europskih poslova i tog tržišta

Europski izbori potkraj svibnja i hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije 2020. nisu probudili gospodarstvo i privatni sektor te ih potaknuli da se pozabave mogućnošću da jasno artikuliraju svoje poslovne interese. U idućih dvanaest mjeseci Vlada će biti potpuno zaokupljena europskim temama, što dio poslovnog sektora mora iskoristiti za sebe. Na nedavnom okupljanju predstavnika privatnog sektora s ministrom gospodarstva Darkom Horvatom jasno je uočen veliki nedostatak osnovnih informacija o europskim poslovima koje bi gospodarstvenici već trebali imati kako bi mogli kvalitetno artikulirati svoje interese uoči skorašnjih europskih izbora, ali i predsjedanja Vijećem Europske unije (HR PRES).

Udio biznisa na europskim izborima

Budući hrvatski europarlamentarci (MEP-ovci) oštro su krenuli u političku utakmicu u potrazi za glasovima i naklonošću birača. Cijela država jedna je izborna jedinica, stoga će rezultat biti vrlo koristan indikator i barometar snage pojedinih političkih ponuda. Mnogo je novih igrača koji nemaju nikakvo europsko iskustvo, no pokušat će doći do mjesta u Europskom parlamentu jer je ono idealna odskočna daska i stvara prostor za političko napredovanje, kako osobno tako i napredovanje stranke. Nekoliko sada već bivših hrvatskih MEP-ovaca znatno je napredovalo tijekom angažmana u EP-u i ondje obavilo solidan posao. Doduše, nisu svi bili jednako ambiciozni pa se, sigurno, pola njih neće ni vratiti u komforne i lijepe urede u Rue Wiertz 60 u Bruxellesu, Strasbourgu i Zagrebu (da, riječ je o barem tri ureda koje MEP-ovci moraju imati; ako žele, mogu ih imati i više).

Trenutačna kampanja za europske izbore, nažalost, najmanje će se baviti egzistencijalnim pitanjima građana EU, a još manje gospodarski važnim pitanjima koja bi mogla potaknuti velik dio glasača koji inače neće ni izaći na izbore. Naše političke stranke ne bore se s jakim političkim manifestima iza kojih stoje nakon izbora, zato će i na ovim izborima, iako europskima, pitanja poput digitalnog oporezivanja, digitalne ekonomije, unaprjeđivanja zajedničkog europskog tržišta, novih financijskih usluga za građane biti vrlo malo ili ih uopće neće biti. Upravo u tome gospodarstvo mora tražiti svoj udio na izborima. Snažno se zauzimajući za otvorena pitanja, gospodarske udruge i drugi predstavnici zainteresirane javnosti moraju biti aktivni dionici kreiranja europskih poslova. U praksi bi kandidati na listama za Europski parlament i cijele liste trebali biti pod rafalnom paljbom poslovnih interesa koji shvaćaju važnost europskih poslova i tog tržišta.

Poslovi s predsjedanjem Vijećem EU

I na ovim izborima, iako europskima, pravih europskih pitanja poput digitalnog oporezivanja, digitalne ekonomije, unaprjeđivanja zajedničkog europskog tržišta, novih financijskih usluga za građane… bit će vrlo malo ili ih uopće neće biti



Situacija s predsjedanjem Vijećem EU malo je drukčija, zato se gospodarstvo u tom segmentu može i mora voditi drukčijom logikom. Naime, to predsjedanje poligon je za političko i poslovno manevriranje. Organizacija zanimljivih poslovnih susreta i visokih europskih konferencija prilika je za umrežavanje poduzetnika s kolegama iz Europe i svijeta, i to s vrlo konkretnim poslovnim ciljevima. Hrvatska, doista, ako to postavi kao prioritet, tijekom svoga predsjedanja može osigurati dovođenje neke tvornice za inovativnu hrvatsku industriju. Uz takve prilike postoje i one skrivene koje mogu osigurati pogodnosti u sklopu zakonodavnih prijedloga, odnosno mnogih dokumenata kojima će upravljati hrvatski predsjedatelji radnih skupina u Vijeću.

U sklopu poljoprivredne politike Hrvatska se, primjerice, može zauzimati za to da se neobrađenoj, zapuštenoj slavonskoj ravnici omogući uzgoj kanabisa za medicinsku upotrebu. Naravno, nacionalni interes tu ne može biti na prvome mjestu, nego se europskom regulativom to može i mora omogućiti i drugim državama koje zadovoljavaju uvjete. Tu je, dakako, riječ o vještini pregovaranja, što mnogi državni službenici upravo svladavaju u obrazovnim programima koje pohađaju u pripremama za predsjedanje.

Nedavno prihvaćenim Akcijskim planom za pripremu i provedbu predsjedanja Vlada je iscrtala zadatke, nositelje aktivnosti i rokove. Idućih dvanaest mjeseci rada hrvatske administracije zasigurno će obilježiti europski poslovi. Gospodarstvo i privatni sektor ne bi trebali čekati pozive iz ministarstava, nego aktivnim djelovanjem nastojati uzeti dio kolača koji im pripada. 

Natko Vlahović je osnivač Vlahović grupe i akreditirani lobist u Europskom parlamentu.

