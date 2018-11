Natko Vlahović: Privatni sektor mora Vladi nametnuti razvojne prioritete u predsjedanju Unijom

Hrvatski nacionalni prioriteti odredit će se i prihvatiti do kraja iduće godine. Zašto ne bismo progurali električnu mobilnost i pokretanje prve tvornice za proizvodnju električnih baterija za automobile u Europi? Pokušajmo progurati i zakonodavstvo kojim se Jadran štiti od onečišćivača i otpada…

Iako smo gotovo više od godinu dana udaljeni od početka povijesnog predsjedanja RH Vijećem Europske unije, pripreme su u punom jeku, no rijetko tko u hrvatskom biznisu zna koje sve mogućnosti to predsjedanje donosi i što se može postići za pojedine poslovne agende i projekte. Krajnji je trenutak da se gospodarstvo aktivira na donošenju nacionalnih prioriteta tijekom predsjedanja. U suprotnom će nečiji tuđi interesi rješavati svoje prioritete po hodnicima ministarstava u Zagrebu.

Estonija je u prvi plan stavila digitalnu transformaciju, Malta je naglasila migracije, azil i kriptovalute, a Austrija je dobro obavila posao na digitalnom oporezivanju, imigraciji i Brexitu.

U siječnju 2019. počinje Trio, program koji osmišljavaju tri države članice – Finska, Rumunjska i Hrvatska – u suradnji s Tajništvom Vijeća EU. Tih osamnaest mjeseci tri administracije radit će zajedno kako bi što kvalitetnije provele prioritete Trija, odnosno zajedničku stratešku agendu Europske unije. Agenda se odnosi na političke, gospodarske i, prije svega, zakonodavne prioritete koje Unija ima na umu za to razdoblje. Uz prioritete Trija svaka država predsjedateljica Vijećem određuje nacionalne prioritete kojima želi obilježiti svoje predsjedanje. Estonija je odredila u prvi plan staviti digitalizaciju i sve povezano s transformacijom u društvu. Malta je naglasila migracije, azil i, vjerovali ili ne, kriptovalute, čija su sjedišta danas masovno u toj zemlji.

Nacionalni program predsjedanja EU

Hrvatski prioriteti bit će određeni i prihvaćeni do kraja iduće godine, no u ovoj fazi prikupljaju se ideje, bistre koncepti i, ukratko, pravi je trenutak da se poguraju teme kao što je električna mobilnost jer smo zemlja Nikole Tesle i imamo najveći reli električnih automobila na svijetu i najbrži električni automobil na svijetu. Zašto se ne bi razmišljalo i o pokretanju tvornice za proizvodnju električnih baterija za automobile, koje nema u Europi? Pokušajmo progurati zakonodavstvo kojim se Jadransko more štiti od raznih onečišćivača i otpada. Estonija je u sklopu svojeg brendiranja Junckeru i društvu na sastanku na vrhu Europske unije piće poslužila s pomoću malih estonskih robota! Sve u svemu, prilika je pregršt i hrvatske kompanije trebaju odmah mobilizirati svoje snage i početi kontaktirati s institucijama poput MVEP-a i MINGO-a.

Nakon finaliziranja programa Trio počinje nova faza priprema predsjedanja – faza izrade nacionalnog programa. Resorni ministri već su morali dostaviti konkretne tekstove iz svojeg djelokruga, kompletne nacrte prijedloga koji se dogovaraju u suradnji s MVEP-om i atašeima u Bruxellesu. Tijekom izrade nacionalnih prioriteta prema uputama resora mora se paziti da se ne iziđe iz okvira općih prioriteta koje će naš Trio prihvatiti u prosincu. Za izradu nacionalnog programa važni su i zakonodavni akcijski planovi i akcijski planovi svakog ministarstva. Na kraju se s Tajništvom Vijeća i EEAS-om definira i usklađuje kalendar predsjedanja koji sadržava termine sastanaka stotinu i više radnih skupina, ministarskih vijeća i Odbora stalnih predstavnika (COREPER). Dakle, od prosinca nadalje idealno je vrijeme za uključivanje u te zasad interne procese koji će uvelike definirati korist od predsjedanja za naše gospodarske prioritete.

Poduzetnici, ne čekajte Vladine pozive!

I dok se tvrtke poput Petrokemije i Uljanika dopisuju s Bruxellesom zbog mora problema, mnogo je prosperitetnih i zdravih gospodarskih subjekata stalo na noge i na njima je zadatak da nametnu nove i drukčije teme koje se mogu i trebaju artikulirati prema forumima kao što je predsjedanje Vijećem Europske unije. No to se neće dogoditi budemo li čekali poziv na sastanak. Hrvatski privatni sektor mora prepoznati mogućnosti i ozbiljno se uključiti u procese koji su mu važni i koje, na kraju krajeva, velikim dijelom financira.

Austrija je dobro obavila posao na važnim dokumentima kao što su digitalno oporezivanje, imigracija i Brexit. U svibnju iduće godine europski izbori definirat će novu europsku vladu i neke nove političke figure doći će na čelo Unije. Hrvatski premijer Plenković, koji ima odlične odnose sa svim glavnim državnicima Unije, imat će odličan prostor za pregovore i pozicioniranje hrvatskih prioriteta i interesa u novu agendu EU. U sljedeće dvije godine Hrvatska može ublažiti negativne trendove iseljavanja i realizacijom pojedinih kapitalnih inicijativa dobiti vjetar u leđa te napokon osjetiti prednosti članstva u Uniji.

Ako malo bolje razmislimo, pet godina članstva trebalo bi iskoristiti tako da se administrativni aparat svim silama aktivira i da se pruži prilika onima koji žele, mogu i imaju pozitivno stajalište prema Europi da ostvare potreban rezultat.

Dobar komunikacijski tim i ekipa za brendiranje imaju pune ruke posla i cijelu sljedeću godinu trebaju pripremati aktivnosti te uvježbavati prave poruke i teme za uspjeh 2020. 

