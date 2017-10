Neoliberali su jako gospodarstvo odveli u ‘zimmer frei’ ekonomiju

Ima li pilota u avionu? Nema. I tako već 27 godina jer su neoliberalni nositelji ekonomske politike u Hrvatskoj odavno sve prepustili autopilotu – tržištu. U svakodnevnim raspravama o Agrokoru i uvođenju eura sada je potpuno jasno da je neoliberalni model razvoja propao, što su direktno priznali i Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond. Rezultati (bolje reći nesagledive posljedice) koji su ostvareni u zadnjih 27 godina u hrvatskom gospodarstvu zasluga su neoliberalnog modela (i njegovih tvoraca), koji je i danas važeći u Hrvatskoj. U ekonomiji razvoja ništa se ne događa slučajno.

I danas hrvatsko gospodarstvo nije ovdje gdje je slučajno niti će slučajno biti tamo gdje će biti za 20 godina. Najgore od svega je što već znamo gdje će hrvatsko gospodarstvo biti za 20 godina – zadnje u Europskoj uniji i uz jaz u odnosu na najrazvijenija gospodarstva EU ne više od 15 godina kako je bilo početkom 90-ih nego 25-30 godina, a sve zahvaljujući neoliberalnom modelu koji je početkom 90-ih uspostavljen u Hrvatskoj.

Neoliberalni ‘magovi’ ne poznaju rast

Jasni su rezultati neoliberalnog modela od 1990.: Agrokor, transformacija jednog od najjačih industrijskih gospodarstava među ex socijalističkim ekonomijama u ‘zimmer frei’ ekonomiju, rasprodaja poduzeća i banaka, investiranje u građevine umjesto u opremu…

Rezultati modela jasni su: Agrokor, transformacija jednog od najjačih industrijskih gospodarstava među ex-socijalističkim ekonomijama u ‘zimmer frei’ ekonomiju, rasprodaja poduzeća i banaka, investiranje u građevine umjesto u opremu, devastacija ljudskoga kapitala egzodusom mladih stručnjaka, stope rasta koje osiguravaju da nam se dohodak po stanovniku udvostruči za 24 godine.

Upravo tako, uza stope rasta BDP-a od tri posto na godinu dohodak po stanovniku u Hrvatskoj udvostručit će se za 24 godine. To je Hrvatska 2041. i sve to možemo zahvaliti hrvatskim neoliberalnim ekonomskim ‘magovima’ koji sve znaju o ekonomiji samo o onome najvažnijem njezinom dijelu – mehanizmu ekonomskog rasta – ne znaju ništa.

Kada je Tesla otkrio izmjeničnu struju, trebalo je 30 godina da se taj izum ugradi u proizvodne procese u tvornicama u SAD-u. Danas kada smo na pragu prelaska iz ekonomije zasnovane na fosilnim gorivima prema ekonomiji koja počiva na alternativnim izvorima energije naši su glavni izvori ekonomskog rasta broj turista, produljena sezona i bablje ljeto, potrošnja klima-uređaja te trgovina. S takvih pozicija hrvatsko gospodarstvo ulazi u ekonomsko doba koje će biti deseterostruko ekonomski teže i izazovnije nego je to bilo 1918-1936.

Umjesto da se okrenemo proizvodnji i razvoju zasnovanom na inovacijama iz kuće Rimac, hladnoj fuziji, Infobipu i drugim znanim i neznanim junacima (poduzetnicima i radnicima) koji u uvjetima neoliberalne stihije 27 godina preživljavaju i bore se, mi u najizazovnije ekonomsko doba koje je pred nama ulazimo s ‘zimmer frei’ ekonomijom barem dotle dok netko ne smogne hrabrosti da napokon taj propali model razvoja pošalje u ropotarnicu ekonomskih pogrešaka, tamo gdje su ga i njegovi tvorci, Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond poslali.

‘Reformatori’ daleko od odlučivanja

Ako ste se kada pitali zašto su standard života i gospodarski sustav u cjelini na tako niskim granama, pravorijek se nameće sâm od sebe – zbog propaloga neoliberalnog modela razvoja koji političari i neoliberalni ekonomski ‘magovi’ guraju 27 godina. Pilota u avionu odavno nema.

Ali ne i u Hrvatskoj, taj model ovdje i dalje živi. No ima jedna činjenica koja ohrabruje i koja je jamac da ćemo se kad-tad riješiti tog promašenog neoliberalnog modela razvoja. To su naši poduzetnici i radnici koji se u kaotičnim zakonima neoliberalizma bore već 27 godina i kada ih već sve nelogičnosti, nepravde, ograničenja, barijere nisu pokorili ili ‘ekonomski ubili’ u zadnih 27 godina, onda su morali ojačati i upravo su oni ti koji će nas dovesti do odbacivanja propalog neoliberalnog modela razvoja u Hrvatskoj.

Ekonomska struka i ‘reformatori’ probali su mnogo puta u zadnjih 27 godina u Hrvatskoj promijeniti propali neoliberalni model razvoja, ali neuspješno jer se nisu uspjeli progurati u prvi red političkih ekonomista u Hrvatskoj. Krajnje je vrijeme da svi shvate da je u masi ekonomskih dezinformacija o ekonomskom rastu, izvozu, deficitu hrvatsko gospodarstvo još uvijek vođeno jednim propalim i primitivnim neoliberalnim modelom razvoja. Ako ste se kada pitali zašto su standard života i gospodarski sustav u cjelini na tako niskim granama, pravorijek se nameće sâm od sebe – zbog propaloga neoliberalnog modela razvoja koji političari i neoliberalni ekonomski ‘magovi’ guraju 27 godina. Pilota u avionu odavno nema.

Marinko Škare

