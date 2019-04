Edis Felić: Nije fer savjetovati nekomu da se okoristi tuđom mukom

Htio bih malo prokomentirati jedan savjet poduzetniku na koji sam nedavno naletio pretražujući nešto po internetu. Savjet mi se nije svidio, a koliko sam shvatio, savjetovala ga je osoba koja često na tom portalu pravno savjetuje ljude i koja očito često pomaže ljudima. No u ovom slučaju koji ću ispričati pomaže jednom čovjeku nauštrb drugog.

Poduzetnik je naveo da je njegov radnik doživio nesreću na poslu pa je sud odredio da mu tvrtka isplati odštetu. Prema onome što piše poduzetnik, barem čitajući između redaka, izgleda da je to bilo vrlo neugodno iskustvo za njega i da je jedva dočekao da se ta priča završi. Međutim, nakon presude kontaktirao ga je odvjetnik unesrećenog radnika i zamolio ga da odštetu ne isplati na radnikov račun, nego na račun njegove supruge. Naime, ozlijeđeni je radnik svoja potraživanja prenio na suprugu zato što mu je račun blokiran.

Materijalna i moralna odgovornost

Eh sad, na portalu poduzetnik pita je li isplata na račun radnikove supruge pravno valjana, jer se boji da ne bude dodatnih problema. No savjetnik, za kojeg mi se čini, barem prema njegovim savjetima koje sam pročitao, da je kao čovjek O. K. i da želi pomoći, u ovom slučaju griješi prema oštećenom radniku savjetujući poduzetnika.

U korist radnika presuđeno je da mu se isplati odšteta za ozljedu na radu, a on je poslodavca zamolio da je uplati na suprugin račun zato što je njegov blokiran. Poduzetnik je dobio savjet da iskoristi tu situaciju

Naime, poput odvjetnika koji se koristi svakom situacijom koja ide u korist njegova klijenta, savjetnik predlaže poduzetniku da u slučaju isplate na račun njegove supruge zatraži umanjenje odštete za određeni postotak, napominjući mu da ipak ne pretjera u tom zahtjevu. Usput mu tumači da nije dužan isplatiti odštetu na račun njegove supruge, nego samo na račun onoga koji je naveden u sudskoj presudi, a to je oštećeni radnik.

Ja se ipak ne bih složio s tim da se oštećenog radnika ucjenjuje njegovom situacijom s dugom, jer ako je čovjek stradao na poslu i ako poslodavac snosi materijalnu, ali i moralnu odgovornost za to stradanje, onda bi mu trebao isplatiti odštetu u iznosu koji je naveden u presudi, bez obzira na koji to račun bilo isplaćeno. Dakle, poslodavac ne bi trebao zloupotrijebiti situaciju u kojoj se našao oštećenik jer je nekorektno da se izbjegava na taj način platiti dug.

Pozivamo poduzetnike da iznesu svoje probleme. Tragom vaših napisa, upućivanjem na apsurde u pojedinačnim slučajevima upozoravat ćemo na nedostatke sustava u cijelosti i tako poduprijeti čitatelje Lidera kao pojedince u njihovim neravnopravnim sporovima s glomaznom državnom upravom. Kontakt: edis.felic@lider.media; 01/6333-548; Adresa: Edis Felić, Lider, Savska 41, 10144 Zagreb

To smo raščistili. Međutim, iako nemam pojma o tome kako je oštećenik došao do toga da je dužan te mu je blokiran račun, ja bih na mjestu poslodavca ipak malo ispitao situaciju. Istražio bih kome je to oštećeni radnik dužan, je li podigao primjerice kredit za koji je znao da ga neće moći vratiti ili je dužan za režije ili kome već, pa bih na temelju toga i podataka o njegovim plaćama pokušao odgonetnuti je li dug nastao spletom slučajnih okolnosti ili nelogičnim trošenjem novca. Ako je dug nastao zbog spleta okolnosti, možda bih zaista uplatio odštetu na račun njegove supruge, ali točno onoliko koliko je presudio sud. Ne bih ni u kom slučaju tražio određeni popust. No ako je dug nastao neracionalnim trošenjem novca, e onda bih sav novac za odštetu uplatio na radnikov blokirani račun pa neka se naplati onaj tko od radnika potražuje novac.

U svakom slučaju – platiti

Naravno, sve ovo pišem pod uvjetom da poduzetnik želi izgubiti malo vremena da to istraži. A što se tiče savjetnika koji ga savjetuje na portalu, čitajući neke druge njegove savjete mogu zaključiti da čovjek ipak pomaže ljudima u raznim situacijama, iako bi se one nekomu mogle činiti benignima. Ali nema veze, čovjek troši svoje slobodno vrijeme i besplatno savjetuje ljude, no kad je u pitanju ovaj slučaj u kojem je na portalu savjetovao poslodavca, mislim da je pogriješio. Zato bih ja, da sam na mjestu poduzetnika, ili uplatio odštetu na račun oštećenog radnika ili na račun njegove supruge – u oba slučaja u cijelom presuđenom iznosu. Ne bih se bavio ucjenama. 

POST SCRIPTUM

U prošlom sam broju pisao o tome kako tvrtka Dora poslovno savjetovanje nastoji izvući novac od tvrtki, udruga, obrtnika… pri čemu uz račun dobiju popratno pismo iz kojeg se nepažljivom poslodavcu može činiti da je to obvezan platiti. Kako sam naveo, riječ je o navlakuši, a da stvar nije bezazlena, potvrđuje mi još jedan slučaj koji mi je prijavljen ovih dana. Javila mi se gospođa koja je također imala udrugu (kao u našem primjeru iz prošlog broja), koju je zatvorila još 2014. Kada je dobila račun od Dore, prvo što je pomislila da je kriva, jer negdje možda nešto u postupku zatvaranja nije odjavila… Na svu sreću, shvatila je da je to trik, pa mi se javila…

