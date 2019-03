Edis Felić: Uza sve obvezne uplatnice poduzetnicima stižu i ‘navlakuše’

Obratila mi se Ljiljana Peretin iz Slatine, koja ima obrt za intelektualne usluge Omega. Dobila je račun i popratno pismo od tvrtke Dora poslovno savjetovanje za uplatu 395 kuna za upis u Elektronički registar gospodarstvenika. Sumnja na prijevaru jer nije sklopila nikakav ugovor s Dorom o takvoj usluzi.

U pravu je jer je riječ o ‘navlakuši’. Dakle, u posljednjih nekoliko godina razne tvrtke nude takve usluge s popratnim pismima u kojima se ne navodi da je riječ o ponudi, nego su tako sročena da nepažljivi poduzetnik može pomisliti kako je to dužan platiti.

U popratnom pismu Dore, čiji je vlasnik Igor Filipović, ističe se kako se upis u taj registar ‘provodi sukladno Općim uvjetima, dostupnima na internetskoj stranici www.eRegistar.hr/uvjeti’. U nastavku se kaže da ‘povlaštena naknada za upis iznosi 395 kuna za jednokratno plaćanje u roku od sedam dana, a po isteku roka plaća se u punom iznosu od 790 kuna’.

Prizvuk institucionalnosti

Upozoren sam na još jedan u nizu primjera u kojem je vlasnici obrta poslan dopis s priloženim računom u kojem se poziva da plati upis u Elektronički registar gospodarstvenika. Možda usluga jest legitimna, ali način na koji se nudi je, najblaže rečeno, nekorektan

Pozivamo poduzetnike da iznesu svoje probleme. Tragom vaših napisa, upućivanjem na apsurde u pojedinačnim slučajevima upozoravat ćemo na nedostatke sustava u cijelosti i tako poduprijeti čitatelje Lidera kao pojedince u njihovim neravnopravnim sporovima s glomaznom državnom upravom. Kontakt: edis.felic@lider.media; 01/6333-548; Adresa: Edis Felić, Lider, Savska 41, 10144 Zagreb

Neću ni spominjati što poduzetnik, kao, dobiva tom uslugom jer ne želim reklamirati Doru, ali valja reći da Ljiljana Peretin, srećom, nije nasjela na ‘ponudu’. To je vrlo jeftin trik da ljudi poput Igora Filipovića dođu do novca jer je sadržaj ‘ponude’ u popratnom pismu neuobičajen. Naime, u predmetu pisma ne piše ‘ponuda za upis…’ nego samo ‘Upis u Elektronički registar gospodarstvenika’, što primatelja navodi na pomisao da je riječ o nečem obveznom.Dalje, pismo ne počinje s ‘nudimo vam uslugu’ ili slično te ‘ukoliko ste zainteresirani, molim vas da se javite’ nego počinje time da se upis radi sukladno Općim uvjetima, što bi manje pažljivog čitatelja moglo navesti na pomisao da je riječ o nekoj državnoj instituciji. Da tu stvari nisu čiste, vidljivo je iz dokumenta koji mi je poslao Filipović, u kojem piše da se on zove ‘Opći uvjeti poslovanja’. Zašto u popratnom pismu nema riječi ‘poslovanja’, mislim da je jasno – na taj bi se način izgubio prizvuk institucionalnosti koji postoji kad se izostavi riječ ‘poslovanja’. I zaista je to smiješno, jer ako upućuješ nekoga na službeni dokument, onda ga navodiš punim imenom.

Filipović mi je odgovorio da ‘dopis predstavlja ponudu s mogućnošću plaćanja te sadrži skraćeni opis općih uvjeta, internetsku poveznicu na punu verziju općih uvjeta na internetskim stranicama eregistar.hr, popis usluga koje se aktiviraju nakon uplate upisnine te jasno napisanu napomenu da dostavljena ponuda nije račun i nije obvezujuća. Jasno je navedeno samo da ponuda nije obvezujuća, ali nakon nekoliko navedenih članaka Općih uvjeta u kojima se čitatelj polako gubi, riječi ‘nije obvezujuća’ nalaze se u zadnjoj rečenici pisma. Da je odmah u početku napisao ‘ponuda za upis…’, te mu dvije riječi na kraju ne bi ni trebale.

Osim toga, Filipović kaže da je jasno navedeno da ova ‘ponuda’ nije račun. Najbolje je da citiram što je navedeno: ‘Nije je moguće koristiti umjesto računa za otpis troškova…’ Iz ovakve konstrukcije rečenice ja nikad ne bih shvatio da ta ponuda nije račun, pogotovo zato što je uz pismo priložena uplatnica s iznosom od 395 kuna.

Suradnja nije dogovorena

Filipović u nastavku navodi što još sve nudi tom uslugom, ali mi nije odgovorio na pitanje je li prije slanja ove fakture ranije komunicirao s obrtom Omega i je li tada dogovorena suradnja. Naime, samo bi u slučaju ranije dogovorene suradnje ovakvo pismo imalo smisla, odnosno ne bi se moralo posebno navoditi da je riječ o ponudi. No nije bilo kontakta Dore i Omege prije slanja pisma jer da jest, Filipović bi odgovorio na ovo pitanje.

Da se razumijemo, takva usluga je legitimna, ali način na koji Filipović pokušava dobiti klijente najblaže rečeno je nekorektan. Zato ću još jednom ponoviti – ovakva pisma s uplatnicom koja šalje tvrtka Dora poslovno savjetovanje svaki poduzetnik može zgužvati i baciti u kantu za smeće ako hoće, jer nije dužan Dori platiti ni lipe. 

POST SCRIPTUM

Upravo na dan pisanja ovog teksta obratila mi se i čitateljica Marina Šefčik, koja mi je također poslala uplatnicu i popratno pismo od tvrtke Dora poslovno savjetovanje. Za razliku od poduzetnice Ljiljane Peretin, koja je bila odrješita, jadna gospođa Šefčik se uplašila ovrhe pitajući se zašto je njoj poslan taj račun kad je ona fizička osoba. Kaže da je nezaposlena, da nikad nije imala tvrtku, jedino što je bila osnivačica udruge ručnog rada Marija, koju je zatvorila prošle godine. Napisao sam joj, uz ostalo, da baci to pismo i neka mirno spava.

Komentari