Neki trgovci varaju kupce koji ne žive u EU vraćajući im manji PDV

Čitatelj iz BiH piše da je u trgovini C&A Moda koja se nalazi u karlovačkoj Supernovi kupio jaknu koju je platio 1187,90 kuna (s PDV-om) te je ispunio formular za povrat poreza. Vratio se u BiH ponijevši kupljenu jaknu, uredno ovjerio na granici da ju je iznio iz Hrvatske, međutim, njega muči iznos PDV-a koji treba dobiti natrag. Naime, umjesto da ostvari povrat od 237,58 kuna PDV-a, na formularu Tax free piše da će dobiti 165 kuna, što je preijvara kupca. U trgovini su mu rekli da povrat PDV-a više ne dobiva od njih, nego preko slovačke tvrtke Global Blue sa sjedištem u Bratislavi i da mu je zato umanjen iznos povrata PDV-a. Na formularu su uredno navedene i poslovnice u Hrvatskoj u kojima može podignuti novac, a očito je da je 72,58 kuna (koliko iznosi umanjenje PDV-a) otišlo kao provizija tvrtki Global Blue koja inače isplaćuje PDV kupcima u svijetu uz proviziju, ali samo ako kupac baš ne želi doći po novac u zemlju u kojoj je kupio robu. Kupci to rade uz dobrovoljan pristanak kod trgovaca, no u ovom slučaju C&A nije omogućio izbor svome kupcu i odgovoran je zbog toga, dok je Global Blue samo isplatitelj i moglo bi se reći da ga nije briga za ostalo.

Dva upita

Kupcu iz BiH trgovac je rekao da ne može dobiti cijeli povrat PDV-a od 237,58 kuna, nego umanjeni i da ga više ne isplaćuje ta trgovina, nego druga tvrtka, koja je zadržala proviziju od 72,58 kuna.

Iz C&A Mode i Global Bluea nisu odgovorili na pitanja, iako su imali dovoljno vremena da ga pošalju. No za svaki smo slučaj pitali i Poreznu upravu (PU), jer možda je promijenjen neki propis, iako bi i to bilo čudno da propisom država privatni novac (od kupca) preusmjerava drugoj tvrtki, pa bi taj propis bio čak i protuustavan, jer država naređuje da vlasnik dio svoje privatne imovine daruje nekom privatniku. Drugo je to da država odredi da njoj pripada dio PDV-a tijekom povrata, ali to ovdje nije slučaj.

Od PU sam morao dva puta tražiti odgovor i oba puta nisu bili potpuno precizni. Tražio sam da mi decidirano odgovore: ‘Je li zakonom regulirano da neka tvrtka (u ovom slučaju Global Blue) preuzima isplatu PDV-a od trgovca (u ovom slučaju C&A Moda), odnosno ako nije, onda bi to (kako sam zaključio u samom pitanju), prema mojemu mišljenju, bilo protupravno oduzimanje novca od kupaca?’ No iz PU nisu ništa odgovorili o mogućnosti protupravnog uzimanja novca od kupca, što znači da imam pravo, jer ako to nije regulirano nekim propisom (da jest, ponavljam, bilo bi protuustavno), očito je onda da je ovdje riječ o protupravnom oduzimanju novca od kupca.



Bez iznimke

U PU su samo odgovorili sljedeće: ‘Zakonom nije propisana obveza prodavatelja da sâm izvrši povrat te je povjeravanje poslova u vezi s povratom PDV-a nekoj drugoj tvrtki diskrecijsko pravo prodavatelja.’ To je bio odgovor PU, no to trgovcu nitko ne osporava, ali neka on onda plati isplatitelju povrata PDV-a proviziju, a ne da plaća kupac kojeg nitko ništa nije pitao. Pitao sam PU i sljedeće: ‘Ima li kupac pravo na povrat cjelokupnog iznosa PDV-a ili postoje situacije kad mu se PDV umanjuje? Molim da navedete koje su to eventualne situacije?’ Odgovor je bio sljedeći: ‘Kupcu ili podnositelju zahtjeva vraća se plaćeni PDV ako u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa podnese zahtjev.’ Dakle, iako sam dva puta tražio od PU da mi odgovori na pitanja, što baš i nisu učinili, i iz ovakvih je odgovora potpuno jasno da prema propisima ne postoje situacije u kojima se povrat PDV-a umanjuje. To znači da su u ovakvim slučajevima kupci izvan EU prevareni i zato trebaju tužiti trgovce.

Ima li koja rupa? Da bismo bili potpuno sigurni postoje li zakonske osnove da se kupcima izvan EU umanji povrat PDV-a za kupljenu robu koju su odnijeli u svoju zemlju, Poreznoj sam upravi (PU) poslao još dva pitanja: 1) Je li tvrtka Global Blue iz Bratislave na bilo koji način ovlaštena, ili je potpisala neki dokument ili je dobila rješenje od Porezne uprave da može isplaćivati PDV umjesto trgovine? 2) Ima li PU bilo kakve transakcije s tvrtkom Global Blue? Naime, ako postoji neki dokument vezan za Global Blue, to bi značilo da postoji neka rupa u nekom propisu, pa bi ovakva umanjena isplata povrata PDV-a bila legalna. No Porezna uprava odgovorila je da ne može ‘dostavljati podatke proizašle iz poreznog postupka vezanog uz bilo kojeg poreznog obveznika s obzirom na to da je dužna poštovati članak 8. Općeg poreznog zakona, odnosno poreznu tajnu’.

