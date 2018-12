Pravda za sve: Iznajmljivanje tuđih nekretnina izazvat će lavinu tužbi

Rok za podnošenje ponuda za zakup nekretnina koje su u vlasništvu pravnih osoba izvan Hrvatske, odnosno čije je sjedište u državama bivše Jugoslavije, istječe za nekoliko dana, 10. prosinca. Javni je poziv Ministarstvo državne imovine raspisalo na temelju čl. 71. Zakona o upravljanju državnom imovinom i s njime povezane Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske. Odvjetnik Predrag Trutin prije petnaestak je dana podnio Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu njihove ustavnosti. Čini mi se da je dobro učinio jer bi se zbog javnog poziva hrvatska država mogla suočiti s mnogim tužbama.

Razgovarao sam s Trutinom, koji je potaknut prije svega željom da Hrvatska bude pravna država, što, prema njegovu mišljenju, zbog spomenutoga zakona i uredbe, donesene još 1991., nije jer se krši jedna od temeljnih sastavnica ljudskih prava – privatno vlasništvo. U zahtjevu razmatra niz razloga zbog kojih je Uredba protuustavna (primjerice, nije ju potvrdio Hrvatski sabor, trebala bi vrijediti godinu dana), no nas najviše zanima to što bi vlasnici mogli jednog dana tužiti Hrvatsku i koja bi im zato mogla isplatiti višemilijunske štete sa zateznim kamatama, i to ne samo od trenutka kad je ministarstvo Gorana Marića objavilo javni poziv, nego otkad je Uredba donesena ili bar od trenutka kad je trebala prestati vrijediti. A to je, u svakom slučaju, bilo davno.

Onemogućen promet nekretninama

Trutin se u tumačenju poziva na UN-ovu Opću deklaraciju o ljudskim pravima koja u članku 17. govori o pravu na vlasništvo, Povelju o temeljnim ljudskim pravima EU (također čl. 17.), Konvenciju o zaštiti ljudskih prava te na članak 3. hrvatskog Ustava koji pravo vlasništva, među ostalim, svrstava u najviše vrednote ustavnog poretka naše zemlje. Osim toga, taj odvjetnik smatra da je Uredba veoma štetna za hrvatske gospodarske interese.

– Poglavito zato što onemogućava promet nekretninama i sve druge izvore proračunskog novca koji se ostvaruju iz inicijalnog prometa nekretninama – kaže Trutin.

Valja naglasiti i da je Ustav jasno odredio da se pitanje (privremenog) oduzimanja ili raspolaganja vlasništvom može regulirati isključivo zakonom, a ne Vladinom uredbom, i to samo u posebnim slučajevima u kojima postoji opći interes. Primjerice, Vlada želi sagraditi put i oduzet će zemljišne parcele vlasnicima, ali uz pravednu naknadu, tj. platit će im po tržišnim cijenama. Prema članku 71. Zakona o upravljanju državnom imovinom, to se ne ističe, nego se, upravo suprotno, u tom članku još i poziva na Uredbu.

Uredbu treba povući

– Oba uvjeta, dakle, postojanje zakona i naknada za ograničenje prava vlasništva po tržišnim cijenama, moraju biti kumulativno ispunjena. U konkretnom slučaju nije ispunjen ni jedan uvjet, što samo po sebi Uredbu čini neustavnom. Sasvim je izgledno da bi to moglo imati veoma štetne posljedice za Hrvatsku – kaže Trutin. Slažem se s njim, no pitao sam ga bi li Hrvatska mogla iznajmiti tu imovinu (ima smisla jer propada i nagrđuje okolinu) a da se novac od koncesije slijeva u poseban fond iz kojega bi se onda mogli isplatiti vlasnici nekretnina. Tako bi dobila država jer bi unajmljivači zaposlili radnike i plaćali porez, zaradu od najamnine dobili bi vlasnici, a imali bismo pravnu državu. Trutin kaže da bi to moglo biti rješenje, ali najprije Vlada mora hitno povući Uredbu i izmijeniti 71. članak spomenutog zakona. U suprotnome, prijete nam opasne tužbe vlasnika tih nekretnina. No bojim se da je naš najveći problem što Vlada ne odgovara za svoje postupke. Zbog toga nećemo, kad izgubimo buduće sporove, moći tužiti sadašnje (ali i prijašnje) vlastodršce. 

POST SCRIPTUM

Pisali smo o tome kako je Visoki upravni sud prekinuo sve postupke tužbi protiv države zato što je netko izgubio na natječaju za određeni posao. VUS smatra da je aktualni Zakon o javnoj nabavi u pojedinim odredbama neustavan, što i mi u Lideru također tvrdimo. Ustavnom sudu pak treba tri godine da ocijeni ustavnost nekog zakona. Potvrdi li neustavnost i nastave li se postupci prema tužbama te VUS presudi u korist tužitelja, država će mu isplatiti odštetu. Naš je prijedlog tada bio da Hrvatski sabor odmah izmijeni sporne odredbe ZJN-a, a sada tome pridružujemo prijedlog o izmjenama uredbe i zakona o kojima pišemo u glavnom tekstu. Ali vlast nas nije poslušala ni onda, pa zašto bi sada?

