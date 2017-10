Pravda za sve: Tvrtka Qwerty mora vratiti novac Općini Kostreni

Htio bih malo o slučaju Qwertyja, tvrtke za savjetovanje i usluge iz Kostrene koja piše diplomske, seminarske i druge učeničke i studentske radove te ih prodaje zainteresiranima, vjerojatno po narudžbi. Toj je tvrtki u lipnju dodijeljena potpora iz Programa poticanja poduzetništva kostrenske općine za 2017. (tvrtka je osnovana u siječnju). U komentarima po medijima moglo se pročitati da dodjela tog novca nije moralna, ali da je legalna.

Ipak, to nema veze s legalnošću, nego s prijevarom o djelatnosti koja je naknadno uočena, i tvrtka Qwerty treba Općini Kostreni vratiti dodijeljenih 6869,22 kune. Neću ulaziti u to da je jedan od osnivača Karlo Marunić (drugi je Filip Simonić) nećak bivše općinske načelnice Mirele Marunić jer to ne mora ništa značiti. Važno je to da je Qwerty, kao što odgovaraju iz Općine, dobio potporu na temelju registracije i Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta koju je izdao Državni zavod za statistiku.

Nemoralno i/ili nezakonito?

– Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.), glavna djelatnost tvrtke Qwerty klasificirana je šifrom 85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n., što podrazumijeva širok spektar intelektualnih usluga. U skladu s predanom dokumentacijom nepovratna sredstva dodijeljena su joj za dobivanje dokumentacije potrebne za početak rada društva, nabavu opreme i materijala za osnovnu djelatnost na poručuju iz Općine.

Qwerty je dobio potporu kao novoosnovana tvrtka, no zapravo piše diplomske, seminarske i druge radove za studente i učenike. Tu je djelatnost javnost moralno osudila iako je, nažalost, sve legalno. Mi ćemo pak pokazati da Qwerty mora vratiti novac.

Glavna se rasprava vodila o tome da je nemoralno da se netko bavi izradom tekstova za učenike i studente i da ni prema kojem kriteriju to ne bismo smjeli podupirati novcem nas poreznih obveznika. Neki smatraju da treba mijenjati propise o tome, čak idu dotle da kriterije treba precizirati u detalje da se takvo što više ne bi dogodilo. Posve se slažem s tim da je to nemoralno, no živimo u zemlji u kojoj ima primjera da se budale hvale onime čega bi se pametan stidio (primjerice ustašoizam), pa je i stajalište o moralu relativno. No sve to niti je važno niti se moraju mijenjati propisi, a niti su kriteriji trebali biti oštriji (detaljni) jer već sve imamo riješeno u propisima. Kao što je navedeno, glavna djelatnost tvrtke Qwerty klasificirana je NKD-ovom šifrom 85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje.

Čak i ovako priglup čovjek poput mene mora se zapitati je li pisanje diplomskih i inih radova ‘ostalo obrazovanje i poučavanje’. Sto posto nije jer je to pisanje diplomskog rada nekomu koji u njega nije uložio nikakav trud pa se, prema tome, nije ni obrazovao. Ali da ne pametujem, provjerio sam u Državnom zavodu za statitiku i evo što ondje kažu:

– Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., NKD 2007., razred 85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n. (drugdje nespomenuto, nap. a.), ne uključuje pisanje diplomskih, seminarskih i drugih radova, nego, među ostalim, djelatnosti kao što su privatna poduka za učenike i studente, djelatnosti centara za obuku (učenje) koji nude pomoć pri učenju putem raznih tečajeva, pripremne tečajeve za polaganje ispita radi stjecanja profesionalnih diploma ili svjedodžbi i slično.

Čudna šutnja općinske vlasti

Dakle, kao što sam rekao, Qwerty svojim pisanijama za lijene studente i učenike ne potpada pod navedeni NKD i zato treba vratiti novac Općini Kostreni. Međutim, lokalna vlast očito ne razmišlja o tome usprkos tome što je upoznata s Qwertyjevim aktivnostima.

– Općina Kostrena ne preuzima odgovornost ako tvrtkino poslovanje nije u skladu s registracijom djelatnosti upisanih u nadležni sudski registar i NKD-ovom šifrom. Članovi društva odnosno osobe ovlaštene za njegovo zastupanje odgovorni su za zakonitost poslovanja i sva postupanja protivna zakonu ako institucije mjerodavne za provjeru zakonitosti poslovanja trgovačkih društava utvrde nepravilnosti u poslovanju – poručuju iz Općine.

Međutim, tu nije u pitanju zakonitost poslovanja, što zaista trebaju istražiti druge službe. U pitanju je to da je Qwerty prevario Općinu jer mu je dodijelila novac za nešto što zapravo ne čini. I zato apeliramo da općinska vlast ispita slučaj i vrati novac poreznih obveznika. Naime, nakon raznih reakcija koje su više apelirale na moralnost, a mi ovdje i na kršenje propisa (lažno predstavljanje), ako vlast u kostrenskoj općini ne pokrene reviziju dodjele potpora za novoosnovane tvrtke, prije svega Qwertyja, to će značiti da od početka nije namjeravala transparentno poduprijeti nove poduzetnike, nego nekima pogodovati.

Pritom, čini se, nije važno što je za sedam tisuća kuna izgubljen obraz.

