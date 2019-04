Roštilj istine: Mast u cijevima izazvala već četvrti požar u pivnici. A sankcije?

Jedan požar koji je izbio u utorak ujutro ogledni je primjer o pronalaženju rupa u zakonu. Izgorjeli su krov i potkrovlje pivnice na zagrebačkoj Trešnjevci. Požar je sat vremena gasilo 26 vatrogasaca, koji su na poprište stigli s osam vatrogasnih vozila. Prilikom gašenja poplavljeno je i nekoliko stanova iznad pivnice. Ljudskih žrtava, srećom, nije bilo, a financijska šteta tek će se zbrajati.

A uzrok? Još nije službeno, ali vatrogasci, dimnjačar i stanari sumnjaju na jednoga krivca: požar je vjerojatno uzrokovalo neredovito čišćenje dimovodnih kanala. Kvartovski dimnjačar pojašnjava da pivnica nema dimnjak, nego dim iz roštilja izlazi kroz ventilacijske cijevi, pa se tu taloži masnoća koju treba redovito čistiti. A ako se ne očisti, kad kuhar naloži vatru, plamen uđe u cijevi, uhvati masnoću, proširi se do vrha i izbije požar. Susjedi iz zgrade tvrde da je to već četvrti požar s istim uzrokom te da je ovaj bio najteži. Posljednji je bio potkraj 2017. E, tu zapravo počinje priča. Tko je zadužen za čišćenje dimovodnih kanala, a tko treba kontrolirati njihovu sigurnost? Dimnjačar sve zna, ali nije poduzeo ništa? Vatrogasci svaki put ugase požar, ali ni oni ozbiljnije ne reagiraju. Sve to vrijeme pivnica uredno roštilja. Od požara do požara.

Kad znamo da poreznici zatvaraju lokale zbog manjka ili viška od par kuna, pitam se koji je mehanizam za zatvaranje opasnih lokala. Koliko je potrebno požara, koliko vatrogasnih radnih sati i troškova, koliko uništenih stanova kolateralnih žrtava i koliko štete lokala odnosno troška osiguravajuće kuće? Hoće li se mast opet taložiti u cijevima do sljedeće (ne)prilike i nedajbože ljudskih žrtava ili će gradski i državni službenici napokon smisliti efikasan mehanizam koji bi i neodgovorne vlasnike potencijalno opasnih objekata natjerao da posluju na način siguran za sebe i okolinu? Eto pravog posla za Andriju Mikulića, koji bi kao friški glavni državni inspektor trebao inicirati sve potrebne promjene u propisima i njihovom provođenju, kako se slične svinjarije ne bi ponavljale na trešnjevačkoj ili nekoj drugoj adresi.

