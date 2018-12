Što otkriva neobična krađa: Uloga bagera u ekonomskom oporavku

Možemo mi biti kritični prema vlasti, ljutiti se na stagnacijski rast BDP-a, optuživati Vladu što nije provela ni jednu strukturnu reformu, kukati zbog dugih birokratskih procedura, javnih i tajnih poreznih, parafiskalnih i korupcijskih nameta, ali Hrvatska ipak ide naprijed. Ne ide naprijed samo potrošnja (raste već pedeseti mjeseci zaredom), raste potražnja i za proizvodnjom.

Gladni posla

Kad se krade kruh, to znači da je netko gladan. Ali kad se ukrade bager, to bi mogao biti znak da je netko gladan – posla. Znak je to nestašice ‘sredstava za proizvodnju’, što ne mora nužno biti loš pokazatelj.

Bager je nestao s gradilišta prošlog vikenda. Vlasnica, tvrtka iz Sesveta, oštećena je za 480.000 kuna. Ali bolje da se kradu bageri nego BMW-i. I ukradeni bager stvorit će neku novu vrijednost.

Ovo me podsjetilo na tekst koji sam kao urednik objavio u Jutarnjem listu prije nekih petnaest godina. Početkom tisućljeća Račanova trećosiječanjska Vlada počela je dobivati kredite, Čačić je počeo graditi autocestu od Karlovca prema Splitu, gospodarstvo i cijela država izašli su iz letargije. Posla je bila kao u priči. Dizalice su označavale mnoga gradilišta koja bi se zatvarala tijekom vikenda.

Jagma za bagerima

Uslijedila je prava epidemija krađe bagera. S pustoga gradilišta na labudicu pa preko ‘meke granice’ u BiH. Bila je to dobro organizirana ekipa koja je u drugu državu prebacila dvoznamenkasti broj bagera. Ne znam epilog te priče, ali ovaj bager danas teško može prijeći granicu s BiH. Prije bi mogao završiti u nekoj drugoj članici EU ili je skriven negdje u Hrvatskoj dok ne prođe frka pa će onda nastaviti iskapati kubike za neki novi pogon, kuću ili cestu.

Ovo nije poziv lopovima da kradu bagere, nego poduzetnicima da na vrijeme zaštite imovinu svoje kompanije. Istina, priželjkujem još veću jagmu za bagerima, ali legalnim putem, molim! Naime, što je veća potražnja za bagerima, to će biti veći rast BDP-a.

