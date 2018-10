Zašto se bojim EK-ove intervencije u Italiji

Moram priznati da me malo strah oštre igre Europske komisije prema Italiji. Dakle, EK je u utorak odbacio talijanski prijedlog proračuna za 2019. ocijenivši da na ‘nezapamćen način’ krši europska pravila.

Europski ministri zatražili su od Italije još u srpnju da smanji strukturni deficit za 0,6 posto BDP-a, a populističko-desna koalicija odlučila se na povećanje deficita od 0,8 posto. Stoga je EK zatražio od Rima da revidira prijedlog u roku od tri tjedna ili će se suočiti s disciplinskim mjerama. A te mjere mogu iznositi 0,2 posto BDP-a ili 3,4 milijarde eura!

>>>Komisija po prvi put odbila amenovati proračun neke članice

Nije me strah (kao mnoge na društvenim mrežama) što se Bruxelles, eto, usudio zadirati u nečiji suverenitet, prvi put otkad ima tu ovlast uvedenu u dužničkoj krizi prije pet godina. Nije me strah ni masonsko-komunističko-kapitalističke zavjere. Strah me, zapravo, što je EU oštrije zaigrao tek kod proračunskog manjka od 131 posto BDP-a (samo Grčka ima veći deficit). Odnosno, što bi naši političari mogli protumačiti da s našim deficitom od 80 posto BDP-a (koji će još malo narasti zbog aktiviranja jamstava za Uljanik) imaju još 50 posto BDP-a za zaduživanje do talijanske razine. Srećom, ulazak u eurozonu, za što treba spustiti deficit, ipak je za ovu vlast primarni cilj.

