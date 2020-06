Britanska aplikacija za praćenje koronavirusa propala zbog tehničkog nedostatka – spava joj se

Nakon potrošenih milijuna i milijuna funti uloženih u razvoj svoje vlastite aplikacije za praćenje kontakta vezane uz COVID-19, Britanija je zbog ozbiljnih tehničkih propusta odlučila dignuti ruke od vlastitih pokušaja i okrenuti se razvojnom okviru giganata Apple i Google. Hrvatska je bila puno mudrija i odlučila se na taj razvojni okvir već u samom startu

Prema informacijama TheGuardiana, stručna zajednica je navodno britansku vladu više puta upozoravala da projekt vlastitog razvoja te vrste aplikacije ne može uspjeti na način na koji je bio zamišljen. Podsjetimo se, aplikacije za praćenje kontakata zaraženih koronavirusom rade na principu Bluetooth tehnologije i digitalnih ključeva te služe u svrhu obavješćivanja osoba o preporuci samoizolacije ukoliko su bile u bliskom kontaktu sa zaraženim. Glavni prijepori korištenja ovih aplikacija doticali su se primarno prava na zaštitu privatnosti kod centraliziranih sustava odnosno prikupljanja informacija te vrste na jednome mjestu, zaštite podataka i osiguravanja anonimnosti.

Uslijed opsežnih razmatranja i regulacije informacijske sigurnosti uz zadržavanje funkcionalnosti uspješnim se pokazao model arhitekture decentraliziranog prikupljanja podataka na način da se svi podaci nalaze lokalno u mobilnim uređajima korisnika, a privatnost osigurana pseudonimizacijom aktivno promjenjivim digitalnim ključevima. Ono što nije pretjerano izlazilo u javnost jest sama „korisnost aplikacije“ s obzirom na objektivan izazov usmjeren prema minimalnom broju korisnika koji je moraju aktivno koristiti kako bi sustav dojave te vrste uopće bio svrsishodan.

Pojednostavljeno, ako se nađete u užem perimetru kretanja s primjerice desetak ljudi na nekom mjestu i samo vas četvero koristi aplikaciju za praćenje kontakata, a netko od ostalih šestero koji je ne koriste jest zaražen - vi o tome nećete biti obaviješteni jer ga vaš mobitel nije zabilježio u trenutku kontakta unutar zadanog perimetra. Isto tako, ako trčite po Jarunu i netko kraj vas kihne, a kasnije se ispostavi da je zaražen koronavirusom, ukoliko oboje ne koristite aplikaciju – vi o kontaktu sa zaraženim nećete biti obaviješteni. Različita istraživanja govore o omjeru između 70% i 85% građana koji bi trebali koristiti aplikaciju kako bi takav sustav bio „od koristi“, no čak i u Njemačkoj anketirani interes građana za njime zasad ne prelazi 45%.

Britanska aplikacija s centraliziranim sustavom prikupljanja podataka pala je na naizgled jednostavnom tehničkom aspektu. Naime, s obzirom na različite postavke operativnih sistema na mobilnim uređajima (i tvorničke i korisničke) vezane uz, primjerice, uštedu baterije i prometa podataka, ispostavilo se da je aplikacija prepoznala samo 4% Apple korisnika koji su je instalirali i 75% Google Android korisnika. Naime, sama aplikacija uslijed učestalih postavki na mobilnom uređaju automatski se prebaci u modalitet „spavanja“ dok nema konkretnih aktivnosti (sleep when idle), a Bluetooth signal drugog korisnika koji uđe u zadani perimetar razmaka ne uspijeva je probuditi. I odoše milijuni funti britanskih poreznih obveznika u povijest.

Iako su Britanci pokušali osporiti model Google-Apple izjavama da isti ne može sa sigurnošću točno mjeriti udaljenost između mobilnih uređaja odnosno „kontakata“ i tako opravdati golemu investiciju u razvoj vlastite aplikacije, njihova vlada ga je uslijed ovog fijaska ipak odlučila prigrliti te se u potpunosti osloniti na njegov okvir i u smislu informacijske sigurnosti i zaštite privatnosti.

Hrvatska se od samog početka razvoja aplikacije za praćenje kontakata zaraženih odlučila na taj sofisticirani model, a prije nekoliko dana Njemačka i Italija lansirale su na tržište i svoje aplikacije koje su također utemeljene na njemu. Njemačka aplikacija je samo u prvom danu dosegla broj korisnika od čak 6.5 milijuna, dok je talijanska aplikacija preuzeta u čak 2.7 milijuna puta.

Iz APIS IT-a, tvrtke koja je zadužena za razvoj ove aplikacije u Hrvatskoj, plasman na tržište očekuju već sljedeći mjesec. Time je Hrvatska još jednom pokazala da se u kratkom roku može uspješno organizirati i uspostaviti sofisticirane sustave informacijsko-komunikacijskih tehnologija bez obzira na sve izazove kojima je izložena u ovoj godini.

„Prema našim očekivanjima, aplikacija za obavijest o izloženosti zarazi bit će spremna za korištenje tijekom srpnja, što je uvjetovano pravnim i tehnološkim preduvjetima. To se prije svega odnosi na dobivanje odobrenja za korištenje i uključivanje Google/Apple tehnološke podrške za područje Hrvatske, što na dnevnoj bazi zajednički koordiniramo s Ministarstvom zdravstva te kompanijama Google i Apple. Aplikacija je tehnički u fazi intenzivnog razvoja, gdje se definiraju završni detalji korisničkog sučelja te u dogovoru sa strukom pripremaju epidemiološki modeli odnosno parametri za bilježenje kontakata. Primjerice, to su blizina i trajanje interakcije te izračun za stupanj rizika od same zaraze. Potom slijedi testiranje i odobrenje na najvišim razinama jer će to biti jedina takva aplikacija za Hrvatsku. Na kraju procesa slijedi odobrenje objave za storeove Applea i Googlea nakon kojeg će aplikacija postati dostupna korisnicima. APIS IT svoje je mogućnosti pokazao i u doba krize kad su mnogi novi digitalni servisi bili kreirani i implementirani u roku od nekoliko dana, a ponekad čak i sati. Digitalni servisi podrazumijevali su sve informatičke aktivnosti vezane uz sprječavanje širenja zaraze, ali i osiguravanje cjelokupnog informatičkog sustava u primjeni svih ekonomskih mjera Vlade RH.“ – izjavio je za Lider Saša Bilić, predsjednik Uprave APIS IT-a.