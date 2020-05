Digitalizacija - To više nije opcija, to je način preživljavanja

​Koronakriza ubrzala je planove za uvođenje digitalizacije. Mnogi su taj proces započeli hitno, preko noći, a posebno je to važno malim i srednjim poduzetnicima, koji moraju prilagoditi poslovanje, počevši od optimizacije administrativnih, prodajnih, distribucijskih, komunikacijskih i promidžbenih kanala

Trenutačna situacija s pandemijom koronavirusa drastično nam je ograničila fizičku mobilnost, ali istodobno i otvorila dosad ni približno dovoljno iskorištenu online domenu djelovanja, tako da je ono što je do prije mjesec dana djelovalo samo kao zanimljiva opcija danas postalo apsolutna nužnost i nova poslovna realnost. Ubrzana transformacija poslovanja kojoj svjedočimo u privatnom, ali i javnom sektoru rezultat je potrebe koja se naglo pojavila, a ne bi bila moguća bez dugogodišnjih ulaganja u digitalizaciju, koja su mnogima vidljiva tek danas. I doista, u ovoj nezahvalnoj situaciji imamo sreću da poslujemo u vremenu u kojem su nam na raspolaganju različiti alati i platforme putem kojih možemo neometano obavljati većinu naših dnevnih obveza, a pritom poštovati mjere socijalnog distanciranja koje nam je nametnuo život s pandemijom.

---

Prema dostupnim podacima, čak 70 posto Hrvata u ovom trenutku radi od kuće. Zanimljivo je usporediti to s brojevima koje je objavio Eurostat, a prema kojima se 2018. samo jedan posto Hrvata koristio mogućnosti rada na daljinu. Primjerice, Microsoft je sredinom ožujka zabilježio porast od 27 posto korisnika na platformi Teams na globalnoj razini u samo tjedan dana, pa je tako s 32 milijuna aktivnih korisnika MS Teamsa broj porastao na 44 milijuna. Ogroman porast bilježi i Cisco na svojim platformama – u ožujku se učetverostručilo korištenje Webexa, s 324 milijuna korisnika i 73 milijuna sastanaka putem te platforme. Takvi trendovi prisutni su i u Hrvatskoj, pa tako primjerice Hrvatski Telekom bilježi više od 20-postotno povećanje podatkovnog prometa u mobilnoj i više od 40-postotno u fiksnoj mreži.

Pogodnosti i alati

Svi dostupni podaci govore nam da digitalizacija pojedinim djelatnostima više nije opcija, već nužnost za opstanak na tržištu. Iako sve djelatnosti nemaju primarni digitalni DNK, to apsolutno ne znači da ne mogu funkcionirati mrežno. Činjenica je da nije jednak doživljaj jesti u restoranu i naručiti dostavu, ali tehnološka podrška poslovanju sada dolazi do izražaja. Čak i onima koji su najviše pogođeni omogućuje nastavak poslovanja i pruža im priliku da uspješno prebrode trenutačne nepovoljne poslovne okolnosti. To je posebno prisutno u segmentu malih i srednjih poduzetnika, koji moraju prilagoditi poslovanje, počevši od optimizacije administrativnih, prodajnih, distribucijskih, komunikacijskih i promidžbenih kanala, a što je danas moguće samo digitalizacijom.

Slijedom toga posebno treba naglasiti i povećanu aktivaciju digitalnih alata u Hrvatskoj. Povećanje se prije svega odnosi na uporabu MS Office 365 paketa s naglaskom na aktivaciju aplikacije Teams te povećanje korištenja kolaboracijskih alata unutar paketa Office 365 za više od 30 posto tijekom ožujka. Prepoznavši potrebu HT je od samih početaka pandemije svim poslovnim korisnicima omogućio niz digitalnih usluga, kanala i alata bez naknade. Takvi alati pomažu tvrtkama u svakodnevnom poslovanju jer mogu uvesti promjene u dostupnost kupcima, olakšati dogovore s dobavljačima te na kraju ubrzati poslovanje i smanjiti troškove, ne samo u doba pandemije nego i nakon nje.

Zbog strateškog partnerstva s Microsoftom HT-ovi korisnici Microsoft Office 365 paketa mogu aktivirati Teams aplikacije i to do siječnja 2021., a oni koji nisu korisnici Microsoft Office 365 paketa mogu ga isprobati na 30 dana besplatno. Osim Microsoftovih rješenja, tu su i Ciscovi alati poput Webexa za online sastanke i videokonferencije koji su bez dodatnih naknada na raspolaganju 90 dana kao i Cisco VPN ili rješenja Palo Alto Networks koja omogućuju sigurno spajanje službenog računala na internet.

Temelj za sutra

Kako bi tvrtkama olakšali prilagodbu na rad od kuće Hrvatski Telekom organizira besplatne webinare putem kojih pojašnjava tvrtkama kako da ostvare povezanost među članovima timove, kako da rade na zajedničkim dokumentima, kako da organiziraju audio i video kongerencije i drugo.

– Mnoge je ova situacija dočekala nespremnima te su tražili najbolje načine na koje će ostati povezani, bez šumova u komunikacijskom, logističkom i poslovnom kanalu. Prvih dana komunikacija se raspršila na više kanala pa smo međusobno komunicirali i mailovima, WhatsAppom, Messengerom i pozivima – kaže Lana Gašparić, direktorica Auta Gašparić.

Danas-sutra stvari će se početi normalizirati, a zaposlenici će se u posebnim uvjetima vraćati na svoja radna mjesta. Unatoč izazovnoj situaciji digitalizacija je onima koji su je prihvatili ne samo omogućila da i u ovim trenucima nastave poslovati, nego i ukazala na to što u budućnosti možemo raditi drukčije, jednostavnije i prije svega efikasnije. Bit će zanimljivo vidjeti koliko će se značajki udaljenog rada zadržati u budućnosti i koliko će utjecati na radne navike i modele upravaljanja.