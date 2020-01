Donosimo iznose doprinosa za obrtnike u 2020. godini

Donosimo popis i nove iznose mjesečnih dobrinosa koje obrtnici plaćaju u 2020. godini. Početkom svake godine obrtnici postavljaju pitanja o tome koliko će mjesečno plaćati doprinose. Tako je ministar financija Zdravko Marić naredio iznose osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu. Namjerno smo napisali 'naredio je' jer je uistinu riječ o 'Naredbi' kao vrsti službenog dokumenta.

S obzirom na to da je taj dokument iznimno kompliciran i samo ga računovođa može razumjeti, odlučili smo ga vesti na hrvatski jezik'. Izradili smo tri tablice u kojima jasno stoji koliko određeni obrtnik plaća i kako to čini (pod određeni mislimo na to je li riječ o paušalnom obrtu, obrtu obvezniku poreza na dohodak ili poreza na dobit).

Jako je važno napomenuti i to da nove mjesečne doprinose obrtnici plaćaju do 15. veljače, dakle temeljem obračuna za mjesec siječanj. Jednostavno rečeno - doprinosi za jedan mjesec uvijek se uplaćuju do 15. u idućem mjesecu.

Iznos doprinosa za 2020. za obrtnike 'paušalce'

Paušalni obrt je obrt koji svoje poreze i prireze plaća kvartalno. Riječ je o obrtnicima čiji: ukupni primici u prethodnoj godini nisu viši od 300.000,00 kuna (također, ako obrtnik u tekućoj godini prijeđe iznos od 300.000 kuna, automatski ulazi u sustav PDV-a)

nije u sustavu PDV-a

Iznos doprinosa za 2020. za obrtnike 'dohodaše'.

Obrtnik obveznik poreza na dohodak je obrtnik koji ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta. Dohodak od obrta, što se utvrđuje prema poslovnim knjigama, razlika je između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka što su nastali u istom poreznom razdoblju.

Iznos doprinosa za 2020. za obrtnike 'dobitaše'