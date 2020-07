English café u Lideru: Kako riješiti nesuglasice

Radionice škole stranih jezika Boutique Lingua pomoći će vam da u srpnju naučite izraze korisne za rješavanje nesuglasica i izražavanje neslaganja. U prvoj radionici saznat ćete razliku glagola tell i say te mean i think, a u drugoj ponoviti glagolska vremena koja koristimo kako bismo opisali situaciju koja je dovela do nesuglasice. Krenimo!

Clearing up misunderstandings 1

Kada rješavamo nesuglasice na engleskome jeziku, važno je znati razliku glagola to tell i to say jer upravo te glagole najčešće koristimo u ovome kontekstu. Glagol to say češće se koristi kako bi se prenijele riječi koje je netko izgovorio, dok glagol to tell koristimo kako bismo prenijeli sadržaj. 'I am thinking about moving,' she said, ali She told me she wanted to move to London. Također, glagol to tell često koristimo s dva objekta: She told me (1st object) she wanted to move to London (2nd object), dok say najčešće koristimo s frazom s to: She said to me, “I want to move to London.”

U rješavanju nesuglasica važno je znati i razliku glagola mean i think. Glagol to think znači misliti ili vjerovati (I don’t think we have met), dok glagol to mean znači značiti ili misliti, ali u kontekstu razjašnjavanja nečega što smo rekli ili napisali (What do you mean by that?). Tako dok rješavamo nesuglasicu, možemo reći I don’t think I understand what you mean, odnosno, ne razumijem što želiš reći, What do you mean when you say… ili What I mean is… kako bismo objasnili ono što smo rekli.

Pridružite nam se i idući tjedan, kada ćemo ponoviti glagolska vremena za opisivanje događaja iz prošlosti!

Izvor: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/say-or-tell