English café u Lideru: Kako small talk privesti kraju

Engleskim se jezikom znate služiti kada se radi o poslovnoj terminologiji, ali small talk je druga priča? Boutiquelingua vam dolazi u pomoć s četiri radionice small talka. Ovdje se podsjetite prve, druge i treće radionice, a u posljednjoj radionici o small talku nudimo vam izraze koji vam mogu poslužiti kada small talku dođe kraj.

Sada kada znate da se small talk može započeti s 'Fancy bumping into you here' ili 'I haven’t seen you for ages', da sugovornice ili sugovornike o njihovim životima pitate s 'How are things?' i 'How are you getting on?', kao i da možete pozdraviti zajedničke prijatelje ili prijateljice s 'Give her/him my (best) regards', dolazimo i do kraja small talka.

Kako biste sugovornici ili sugovorniku na pristojan način dali do znanja da morate ići, možete reći 'I don’t mean to be rude, but I have to rush', 'I’m in a bit of a hurry' ili, jednostavno, 'Well, I should probably go'. Kako biste im poručili da vam je drago zbog vašeg susreta, možete koristiti izraze 'Great to see you' ili 'It was really nice to see you'.

Tako small talk može završiti na ovaj način:

- 'I’m sorry, but I have to rush. It was really nice to see you!'

- 'I should go as well. It was great to see you too!'

Ponovite ove izraze u kvizu i spremni ste za svoj sljedeći small talk!

Literatura: Life. Upper Intermediate, Paul Dummett, John Hughes i Helen Stephenson, National Geographic Learning, 2013.