English café u Lideru: Kako završiti telefonski razgovor s poslovnim suradnicima

Četiri radionice u lipnju pomoći će vam da telefonske razgovore na engleskome jeziku vodite s lakoćom! Prve dvije radionice upoznat će vas s izrazima za postizanje i mijenjanje dogovora, a u druge dvije radionice naučit ćete kako pitati za određene informacije. Naučite ove izraze i telefon u ruke!

Telephoning: Showing interest and ending a call

Interes za ono što osoba s kojom razgovaramo govori ili pita možemo izraziti s Certainly, what do you need to know? ili I look forward to getting it (ako se radi o emailu recimo). Tako razgovor može zvučati ovako:

The reason I’m calling is to ask you a question about our appointment on Monday.

Certainly, what do you need to know?

Well, I would like to prepare a presentation about our project. Could you tell me if we will have enough time for me to show it?

Of course! I look forward to seeing it.

Kada želimo završiti razgovor, reći ćemo OK, I think that’s everything ili Right, I think that’s all I need to know, nakon čega koristimo I’ll see you on… Thank you. Goodbye, ili That’s great, I’ll see you on…

Sada se podsjetite izraza za postizanje i mijenjanje dogovora te izraza koji nam služe da pitamo za određene informacije, i riješite kviz!