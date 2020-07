English café u Lideru: Objasnite kako i zašto je došlo do nesuglasica

Radionice škole stranih jezika Boutique Lingua pomoći će vam da u srpnju naučite izraze korisne za rješavanje nesuglasica i izražavanje neslaganja. U ovoj ćemo radionici ponoviti glagolska vremena koja koristimo kako bismo opisali situaciju koja je dovela do nesuglasice, past simple i past perfect.

Clearing up misunderstandings 2

Kako bismo objasnili kako je došlo do nesuglasice, koristit ćemo past simple, She told me to meet her at 9 o’clock, ali ako želimo govoriti o događaju koji se dogodio prije toga, moramo koristiti past perfect, because she had just come back from her trip to the USA. Past perfect, koji se tvori od had + past participa, ili trećega stupca nepravilnih glagola, koristimo kada u rečenici već postoji radnja u past simpleu, u odnosu na koju se neka druga radnja odvila prije. She told me to meet her at 9 o’clock je tako prva radnja, a radnja koja se zbila prije nje je because she had just come back…

Kako bismo objasnili o kakvoj se nesuglasici radi, možemo koristiti izraze poput They said they had lost the order u slučaju neke narudžbe, She told me she had worked there two years ago, is that true? ako želimo provjeriti nešto što nam je netko rekao, ili pak We had made an agreement to meet at the airport a month before, but when I arrived, no one was there, ako smo se dogovorili da će nas netko dočekati. U sva tri primjera možemo pronaći radnju u past simpleu, u odnosu na koju se druga radnja odvila prije: had lost, had worked, had made.

