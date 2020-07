English café u Lideru: Rješavanje nesuglasica i izražavanje neslaganja

Radionice škole stranih jezika Boutique Lingua pomoći će vam da u srpnju naučite izraze korisne za rješavanje nesuglasica i izražavanje neslaganja. U ovoj radionici ponovit ćete izraze za rješavanje nesuglasica i izražavanje neslaganja, kao i izraze koji vam mogu pomoći da pronađete zajednički jezik sa sugovornikom ili sugovornicom.

Revision

U rješavanju nesuglasica na engleskome jeziku važno je znati razliku glagola to tell i to say te glagola to mean i to think. Glagoli to tell i to say razlikuju se po tome što nakon glagola to tell najčešće slijedi parafraza onoga što je sugovornik ili sugovornica rekao ili rekla, dok nakon glagola to say često slijedi upravni govor. Također, glagol to tell koristimo s dva objekta: She told him to move the car, a s glagolom to say koristimo frazu s to: She said to him: 'Move the car.'

Glagol to mean koristi se kako bi se razjasnilo što mislimo ili što netko drugi misli: What I mean is…, dok se glagol to think koristi u značenju mislim ili vjerujem, ali ne koristi se kako bi se nešto razjasnilo pa tako nećemo reći What does he think when he says he is leaving? nego What does he mean?

Kako bismo opisali kako je došlo do nesuglasice, najvjerojatnije ćemo koristiti past simple. Međutim, kako bismo opisali ono što joj je prethodilo, koristit ćemo past perfect, koji se tvori od had + past participa ili trećeg stupca nepravilnih glagola. Važno je zapamtiti da se to glagolsko vrijeme koristi kada u rečenici imamo neku radnju u past simpleu, u odnosu na koju se radnja u past perfectu događa prije. Tako ćemo reći She told me she had bought that car two months before.

Neslaganje možemo izraziti izrazima I’m not so sure about…, I wouldn’t exactly say, I have to disagree with you, dok snažno neslaganje izražavamo s Are you serious? How can you say that? i drugima.

Ako se s nekim djelomično ne slažemo i želimo pronaći zajednički jezik, možemo koristiti I see your point, but…, That’s partly true, but…, I agree up to a point, but…

Sada kada smo ponovili izraze za rješavanje nesuglasica i izražavanje neslaganja, riješite kviz i provjerite svoje znanje!